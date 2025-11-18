El proyecto de Presupuesto 2026 que Axel Kicillof envió a la Legislatura bonaerense abrió un fuerte debate sobre las necesidades financieras de la Provincia y el nivel de endeudamiento solicitado, en medio de la reapertura de paritarias estatales.

Mientras el gobierno provincial insiste en la necesidad de “financiamiento” para sostener obras e inversiones clave, la consultora Empiria —del ex ministro de Economía bonaerense Hernán Lacunza— difundió dos informes en los que califica como “excesivo” el monto requerido y propone un esquema alternativo que ajusta gastos y reduce la toma de deuda.

El gobernador tiene dos pedidos de autorizaciones de deuda en la Legislatura, equivalentes a USD 3.035 millones. Uno en el Senado por USD 1.045 millones y otro por USD 1.990 millones incorporado al proyecto que discute la Cámara de Diputados. Desde la administración bonaerense remarcan que se trata de recursos necesarios para afrontar vencimientos, sostener obras públicas y acompañar a los municipios en un contexto de recortes nacionales.

Empiria cuestiona los montos y la referencia a deudas ya vencidas

El informe de Empiria elaborado por Lucas Tettamanti y Bautista Santamarina analiza el pedido de endeudamiento y señala que parte del monto solicitado replica obligaciones ya vencidas. Según los autores, “resulta extraño” que el gobierno provincial incluya un ítem equivalente al total requerido para 2025 cuando “dichos compromisos ya vencieron”.

El documento también subraya que durante 2024 la Provincia “acompañó el ajuste del gobierno nacional” y que las cuentas mejoraron, pero advierte un “marcado deterioro” previsto para 2025.

Empiria calcula que el próximo año Buenos Aires tendrá necesidades financieras por USD 1.856 millones. En ese marco, concluye que el pedido total por USD 3.035 millones “resulta excesivo” frente a los vencimientos y el déficit proyectado.

El trabajo contrasta los números provinciales con las metas del gobierno de Javier Milei: mientras Nación proyecta un superávit primario de 1,5% del PBI, la Provincia prevé un déficit primario de -0,4% del PBG y un déficit financiero de -0,8%.

Kicillof presentó el Presupuesto 2026.

Un ejercicio alternativo: menos gasto en personal y más en obra pública

Tettamanti y Santamarina plantean “a modo de ejercicio” un reordenamiento del gasto para reducir la necesidad de endeudamiento. Proponen “disminuir en 1,6% real el gasto en personal” —que representa el 40% del total provincial— y redirigir esos recursos hacia inversión en capital, calificada por los autores como “el gasto más saludable”.

Con esa modificación, afirman que la Provincia “lograría alcanzar el equilibrio primario” y sólo necesitaría una autorización equivalente a los vencimientos del año próximo.

El trabajo también detalla que la planta de personal se mantiene estable en aproximadamente 530.000 trabajadores y que el Presupuesto 2026 prevé un incremento real del gasto total del 3%, con subas prácticamente en todas las partidas. Destaca, además, un aumento del 17% en obra pública y un crecimiento del 4% real en transferencias corrientes a los municipios.

Por el lado de los ingresos, Empiria señala que el gobierno provincial proyecta una mejora del 5,6% real, impulsada por recursos nacionales (+7%) y provinciales (+3,6%). Entre los tributos bonaerenses, Ingresos Brutos crecería 3,4% real; mientras que Inmobiliario y Automotor subirían 2,5% y 1,2% respectivamente. El informe también remarca una caída real del impuesto a los Sellos de -1% y un fuerte salto —del 54%— en las transferencias no automáticas desde Nación.

En paralelo, el gobierno provincial recordó que la Ley Fiscal incluye cambios en la Patente Automotor que, según indicaron desde ARBA, “beneficiará a tres de cada cuatro bonaerenses”, al afirmar: “Estamos bajando nominalmente la patente al 75% de los propietarios de vehículos”.

El proyecto comenzará a debatirse este martes en la comisión de Presupuesto e Impuestos, en un escenario marcado por la tensión con el gobierno nacional y la necesidad de consensos legislativos para avanzar.