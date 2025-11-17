El gobierno de Axel Kicillof oficializó la convocatoria a una audiencia paritaria salarial para este martes 18 de noviembre a las 17:15, luego del pedido sostenido de los gremios estatales y del compromiso asumido en la reunión del viernes pasado con representantes sindicales y funcionarios del gabinete económico. La citación fue confirmada por ATE Provincia de Buenos Aires, que publicó el anuncio este sábado en sus canales oficiales.

El encuentro llega en un momento crítico para la administración bonaerense, atravesada por la caída de la recaudación, recortes en las transferencias nacionales y la deuda que el gobierno de Javier Milei mantiene con la Provincia.

En la mesa del viernes participaron los ministros Pablo López (Economía) y Walter Correa (Trabajo), junto con la titular del IPS, Marina Moretti, quienes expusieron ante ATE, UPCN y otros sindicatos la gravedad del cuadro financiero.

“Estamos en una situación crítica”: el diagnóstico gremial

Tras la reunión, el secretario general de ATE Buenos Aires, Claudio Arévalo, detalló el escenario y los reclamos urgentes del sector público.

Explicó que plantearon “la necesidad de la aprobación del pedido de financiamiento y el presupuesto, las situaciones económicas que están viviendo con el IPS, todos los recortes que vienen sufriendo del gobierno nacional, tanto en materia jubilatoria como los recortes desde que asumió Milei”.

Arévalo remarcó la preocupación por la deuda que Nación mantiene con el territorio bonaerense, estimada en 13 billones de pesos, que golpea áreas sensibles como salud, educación y políticas sociales. “Están tocando fondo y la Nación no les gira los fondos que antes recibían con gobiernos anteriores”, advirtió.

También insistió en la urgencia de una recomposición salarial: “Necesitamos cerrar el año con un aumento salarial por la pérdida del poder adquisitivo en los salarios de las y los trabajadores estatales”. Según el dirigente, la situación es “crítica”.

Los gremios también solicitaron reactivar las mesas técnicas para avanzar en pases a planta, reducción horaria sin pérdida salarial e implementación del convenio colectivo de trabajo.

Presupuesto, aguinaldo y un clima social en alerta

La discusión salarial se superpone con el debate por el Presupuesto 2026 y el pedido de endeudamiento que Kicillof envió a la Legislatura.

En la reunión del viernes, el ministro López reiteró que el 70% de los recursos es absorbido por el Estado nacional, mientras Buenos Aires recibe apenas el 6,8%. Además, planteó que la situación es tan ajustada que no está garantizado el pago del aguinaldo el mes que viene si no se aprueba el paquete fiscal.

Los gremios adelantaron que planean realizar una movilización el día que la Legislatura trate el Presupuesto, previsto para el miércoles 26.

Desde UPCN, el secretario gremial Juan Pablo Martín Oyarzabal había señalado que “todo el sacudón político y económico hace que la discusión del presupuesto y el endeudamiento futuro sea clave para llevar un poco menos de incertidumbre al cierre de año donde tenemos el pago del medio aguinaldo”.

En paralelo, ATE confirmó un paro nacional para el jueves 19 frente al Ministerio de Trabajo de la Nación, en reclamo por los fondos adeudados y contra las reformas laboral, previsional e impositiva impulsadas por La Libertad Avanza.

La reunión paritaria del martes aparece así como una instancia decisiva para evitar el agravamiento del malestar social en un fin de año marcado por el ajuste nacional y la pérdida de poder adquisitivo. Según un dirigente gremial, la situación es límite: “Un alquiler está 500 mil pesos con suerte y tenemos compañeros que gana 700 mil, es inviable”.