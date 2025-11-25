Las CTA presionan por el Presupuesto 2026 en Provincia

De Isasi, Kicillof y Baradel en el acto por el Día de la Soberanía

En la antesala de la doble sesión convocada para este miércoles 26 de noviembre, las CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores elevaron un mensaje directo a la Legislatura bonaerense: reclaman la aprobación del Presupuesto 2026, la Ley Fiscal Impositiva y el pedido de endeudamiento impulsado por Axel Kicillof. El pronunciamiento llega en un clima político atravesado por la tensión entre oficialismo, oposición y un escenario nacional marcado por el ajuste del gobierno de Javier Milei.

En un documento firmado por Roberto Baradel y Oscar “Colo” de Isasi, las centrales calificaron de “imprescindible” que los legisladores otorguen al Ejecutivo las herramientas que permitan sostener el funcionamiento del Estado provincial. Entre los compromisos señalados mencionaron el acceso al crédito, la refinanciación de la deuda heredada de la gestión de María Eugenia Vidal y la capacidad operativa de los municipios.

Según expresaron, la falta de Presupuesto, de la Ley Fiscal y del financiamiento impacta directamente en áreas sensibles como salud, educación, seguridad, obra pública y el pago de salarios y aguinaldos. También remarcaron que la provincia arrastra décadas de desequilibrio por la coparticipación federal y advirtieron sobre “fondos billonarios que la Nación no envía”, monto que estimaron en más de 13 billones de pesos.

Reclamos, advertencias y un mensaje al bloque opositor

El texto de las CTA endurece el tono contra los espacios que condicionan la votación del paquete fiscal. “Poner excusas, atar dicha aprobación a cargos en la Suprema Corte de Justicia, en el directorio del Banco Provincia, exigir un presupuesto inexplicable para el manejo de la Legislatura (…) o directamente no aprobarlas es ubicarse en el camino de las políticas de ajuste, entrega y desguace del Estado que ejecuta Milei”, señalaron Baradel y De Isasi.

A la vez, subrayaron: “Necesitamos que defiendan a los bonaerenses”, en un mensaje dirigido a los bloques opositores que vienen negociando cambios en el proyecto oficial.

Mientras tanto, la Legislatura se prepara para un debate clave: ambas cámaras sesionarán para tratar el Presupuesto y la Ley Impositiva, pero todavía está abierto el capítulo del endeudamiento por hasta USD 3.865 millones. La comisión de Presupuesto e Impuestos volverá a reunirse este martes para definir si ese punto se incorpora al temario.

En este contexto, el oficialismo intenta avanzar antes del recambio legislativo. Desde diciembre, Kicillof contará con más representación propia, pero también enfrentará un Parlamento más polarizado y con fuerte presencia libertaria, lo que le reduce margen de negociación.

Un dictamen propio, tensiones internas y un Senado que puede definir todo

En Diputados, Unión por la Patria dejó listos los dictámenes de Presupuesto y de Ley Fiscal Impositiva gracias a su mayoría en la comisión. Pero no consiguió los dos tercios necesarios para avanzar con el endeudamiento. La oposición dialoguista —UCR, PRO y Coalición Cívica— presentó un dictamen alternativo y aseguró que su acompañamiento busca “dar herramientas al Ejecutivo evitando que la administración del Estado siga funcionando bajo criterios discrecionales”.

Entre los reclamos opositores figura un monto de $600 mil millones, actualizable y de libre disponibilidad, para el Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal. El proyecto original ata ese fondo al 8% de la toma de deuda prevista, algo que no conforma a intendentes ni a legisladores de distintos bloques.

También dentro del peronismo surgieron pedidos puntuales. La intendenta Mayra Mendoza y el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, reclamaron precisiones sobre el destino de los fondos municipales y recordaron que los presupuestos se modifican durante el tratamiento legislativo.

En el Senado, donde el oficialismo tiene 21 bancas y necesita 31 votos, las miradas se concentran en la UCR y el PRO. El apoyo de fuerzas minoritarias no alcanza sin acuerdos con esos espacios, que también pusieron sobre la mesa demandas vinculadas a cargos vacantes en organismos provinciales.

Ante ese escenario, las CTA anunciaron que ya convocaron a multisectoriales y se declararon en estado de alerta y movilización. Además, reiteraron su rechazo a la reforma laboral, previsional e impositiva del Gobierno nacional y anticiparon que, si las leyes provinciales no se aprueban, llamarán a plenarios para definir acciones que garanticen la continuidad del Estado y los derechos de los trabajadores bonaerenses.