La oposición presiona y redefine la deuda que pide Kicillof

La pulseada por el endeudamiento que Axel Kicillof envió a la Legislatura bonaerense entró en su tramo decisivo. Este martes a las 19, la comisión de Presupuesto e Impuestos de Diputados volverá a reunirse con el objetivo de destrabar el último punto del paquete económico que el gobernador presentó el 4 de noviembre. El Presupuesto 2026 y la Ley Fiscal ya tienen dictamen. El endeudamiento, no.

El Gobierno provincial necesita los dos tercios de ambas cámaras para aprobarlo: 62 votos en Diputados y 31 en el Senado. Con 41 y 21 propios, respectivamente, el peronismo depende de la oposición. Y la oposición llegó con una propuesta alternativa bajo el brazo.

Un dictamen de minoría para forzar concesiones

PRO, UCR Cambio Federal y la Coalición Cívica se moverán en bloque. Llevarán a la reunión un dictamen propio que modifica el punto más conflictivo del proyecto oficial: el Fondo de Fortalecimiento Municipal, que el Ejecutivo concibió como el 8% de una colocación de deuda de USD 1.990 millones.

La propuesta opositora reemplaza ese esquema por una suma fija de 600 mil millones de pesos, de libre disponibilidad y distribuida en cuotas fijas. El planteo apunta a dar aire a los municipios, especialmente los del interior. Un diputado opositor lo sintetizó así: “De la ruta 6 para la zona metropolitana, la situación financiera de los municipios es una; del otro lado de la ruta 6 la cosa cambia”.

En el oficialismo insisten en que el fondo no está en riesgo. Cerca del gobernador afirmaron que el mecanismo municipal “está garantizado se tome deuda o no”.

El paquete de deuda incluye dos pedidos principales: uno por hasta USD 1.045 millones y otro por USD 1.990 millones, además de Letras del Tesoro por hasta USD 250 millones y autorizaciones especiales para Centrales de la Costa (USD 150 millones) y AUBASA (USD 250 millones). Para Kicillof, la herramienta es “imperiosa” para afrontar 2026 y el tramo final de su gestión en 2027.

Presión por cargos y un tablero político que se reconfigura

La negociación no es solo técnica. La oposición también puso sobre la mesa su reclamo por los cargos en el directorio del Banco Provincia, cuyas sillas se encuentran con mandatos prorrogados y vacantes. La salida de Sebastián Galmarini en diciembre abre un casillero clave para la negociación.

Además, los bloques opositores exigen un compromiso formal del Ejecutivo para avanzar en 2026 con la cobertura de las cuatro vacantes en la Suprema Corte bonaerense y la designación del Subprocurador, otro sillón clave. Aunque esos temas no se resolverán esta semana, buscan que el Gobierno selle una hoja de ruta política clara. “No puede ser que funcione con tres de siete integrantes”, advirtió un diputado opositor.

En el peronismo admiten que ese frente se deberá abordar, pero no ahora: la cobertura de la Corte lleva más de un mes de trámite formal según el decreto 735/2004 y no forma parte del intercambio inmediato por el Presupuesto.

Sesión clave y reloj en contra

La Legislatura convocó a sesión para mañana miércoles 26. El oficialismo ya tiene asegurada la votación del Presupuesto y la Ley Fiscal con mayoría simple, pero no encuentra aún los votos de los dos tercios para la deuda.

El tiempo apremia: el 10 de diciembre cambia la composición legislativa y La Libertad Avanza pasa a ser segunda minoría. Todos los actores coinciden en que eso endurecería aún más la negociación.

Por eso, la reunión de esta tarde será decisiva. El peronismo cuenta con mayoría en la comisión —ocho de quince integrantes— y aliados eventuales como Martín Rozas y Gustavo Cuervo. Si logra mantener alineado al bloque, conseguirá dictamen. Pero el verdadero desafío estará en el recinto.

Kicillof ya avisó que sin endeudamiento no hay margen. En la política bonaerense lo saben. Y por eso, mientras avance la discusión técnica, lo que se negocia en paralelo es poder.