Milei canceló su viaje al sorteo del Mundial 2026 en medio del escándalo que golpea a la AFA

El presidente Javier Milei dejó sin efecto su viaje a Washington para participar del sorteo del Mundial 2026, previsto para el próximo 5 de diciembre. La decisión fue confirmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de un mensaje en su cuenta de X. El anuncio fue breve, sin explicaciones ni detalles: “El Presidente ha decidido no realizar el viaje previsto. Fin”.

La noticia sorprendió incluso dentro del propio oficialismo, no solo por la magnitud del evento —donde se conocerán los grupos de la Copa del Mundo que organizarán Estados Unidos, México y Canadá— sino también porque se aguardaba un posible reencuentro entre Milei y el presidente Donald Trump, así como una foto junto a Lionel Messi.

Una “respuesta silenciosa” que apunta directo a Tapia

Según señalaron fuentes oficiales, la suspensión fue una “respuesta silenciosa” del mandatario en medio del clima enrarecido que atraviesa la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Las tensiones entre Milei y Claudio “Chiqui” Tapia vienen escalando desde hace semanas, potenciadas por el episodio conocido como “PDFgate”, el documento presuntamente alterado para sancionar a Estudiantes de La Plata.

El Presidente incluso alimentó la polémica compartiendo en redes sociales una camiseta del club platense en su despacho, en respaldo a Juan Sebastián Verón, enfrentado abiertamente con Tapia. En las horas posteriores, Milei volvió a postear imágenes de Osvaldo Zubeldía y Carlos Bilardo, dos íconos de la historia pincharrata y referentes ideológicos en su mirada futbolera.

El caso que complicó el clima: la denuncia a Sur Finanzas

En paralelo a las tensiones deportivas, el Gobierno activó un frente judicial que golpea de lleno en la órbita del presidente de la AFA. El 25 de noviembre, la Dirección General Impositiva (DGI) denunció a la financiera “Sur Finanzas”, vinculada a Tapia, por presunta evasión y maniobras de lavado de dinero. La presentación fue realizada en la Fiscalía Federal N°2 de Lomas de Zamora.

De acuerdo con la denuncia, la firma habría evadido más de 3.300 millones de pesos en Impuesto al Cheque entre 2022 y abril de 2025. Además, el organismo sostiene que se habría utilizado la billetera virtual de la empresa para mover un volumen total de 818.000 millones de pesos, montando una estructura destinada a lavar activos de origen incierto.

Este combo explosivo —sospechas sobre arbitrajes, polémicas disciplinarias y la investigación a Sur Finanzas— terminó de tensar la relación entre el Gobierno y la conducción del fútbol argentino.

El “gesto” político detrás de la cancelación

La decisión de Milei de no viajar al sorteo fue interpretada en la Casa Rosada como una señal política hacia la AFA. Funcionarios de alto rango sostienen que el Presidente eligió “no convalidar con su presencia” la conducción de Tapia en un momento donde las acusaciones de irregularidades no paran de acumularse.

En medio de este escenario, el Gobierno también argumentó que Milei reorganizará su agenda de diciembre para concentrarse de lleno en el tratamiento del Presupuesto 2026, una de las prioridades legislativas del oficialismo para cerrar el año.

El conflicto entre el Ejecutivo y la AFA promete escalar. Horas después de conocerse la cancelación del viaje, el Tribunal de Disciplina sancionó a jugadores y directivos de Estudiantes de La Plata, incluyendo una suspensión de seis meses para Juan Sebastián Verón. La medida agregó más combustible a una disputa que ya trascendió lo futbolístico para instalarse en el corazón del poder político.