Milei canceló su viaje al sorteo del Mundial 2026
Milei canceló su viaje al sorteo del Mundial 2026 en medio del lío con Tapia y la denuncia a Sur Finanzas. Un gesto fuerte que reacomoda el tablero.Argentina28 de noviembre de 2025Juan Manuel Villarreal
El presidente Javier Milei dejó sin efecto su viaje a Washington para participar del sorteo del Mundial 2026, previsto para el próximo 5 de diciembre. La decisión fue confirmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de un mensaje en su cuenta de X. El anuncio fue breve, sin explicaciones ni detalles: “El Presidente ha decidido no realizar el viaje previsto. Fin”.
La noticia sorprendió incluso dentro del propio oficialismo, no solo por la magnitud del evento —donde se conocerán los grupos de la Copa del Mundo que organizarán Estados Unidos, México y Canadá— sino también porque se aguardaba un posible reencuentro entre Milei y el presidente Donald Trump, así como una foto junto a Lionel Messi.
Una “respuesta silenciosa” que apunta directo a Tapia
Según señalaron fuentes oficiales, la suspensión fue una “respuesta silenciosa” del mandatario en medio del clima enrarecido que atraviesa la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Las tensiones entre Milei y Claudio “Chiqui” Tapia vienen escalando desde hace semanas, potenciadas por el episodio conocido como “PDFgate”, el documento presuntamente alterado para sancionar a Estudiantes de La Plata.
El Presidente incluso alimentó la polémica compartiendo en redes sociales una camiseta del club platense en su despacho, en respaldo a Juan Sebastián Verón, enfrentado abiertamente con Tapia. En las horas posteriores, Milei volvió a postear imágenes de Osvaldo Zubeldía y Carlos Bilardo, dos íconos de la historia pincharrata y referentes ideológicos en su mirada futbolera.
El caso que complicó el clima: la denuncia a Sur Finanzas
En paralelo a las tensiones deportivas, el Gobierno activó un frente judicial que golpea de lleno en la órbita del presidente de la AFA. El 25 de noviembre, la Dirección General Impositiva (DGI) denunció a la financiera “Sur Finanzas”, vinculada a Tapia, por presunta evasión y maniobras de lavado de dinero. La presentación fue realizada en la Fiscalía Federal N°2 de Lomas de Zamora.
De acuerdo con la denuncia, la firma habría evadido más de 3.300 millones de pesos en Impuesto al Cheque entre 2022 y abril de 2025. Además, el organismo sostiene que se habría utilizado la billetera virtual de la empresa para mover un volumen total de 818.000 millones de pesos, montando una estructura destinada a lavar activos de origen incierto.
Este combo explosivo —sospechas sobre arbitrajes, polémicas disciplinarias y la investigación a Sur Finanzas— terminó de tensar la relación entre el Gobierno y la conducción del fútbol argentino.
El “gesto” político detrás de la cancelación
La decisión de Milei de no viajar al sorteo fue interpretada en la Casa Rosada como una señal política hacia la AFA. Funcionarios de alto rango sostienen que el Presidente eligió “no convalidar con su presencia” la conducción de Tapia en un momento donde las acusaciones de irregularidades no paran de acumularse.
En medio de este escenario, el Gobierno también argumentó que Milei reorganizará su agenda de diciembre para concentrarse de lleno en el tratamiento del Presupuesto 2026, una de las prioridades legislativas del oficialismo para cerrar el año.
El conflicto entre el Ejecutivo y la AFA promete escalar. Horas después de conocerse la cancelación del viaje, el Tribunal de Disciplina sancionó a jugadores y directivos de Estudiantes de La Plata, incluyendo una suspensión de seis meses para Juan Sebastián Verón. La medida agregó más combustible a una disputa que ya trascendió lo futbolístico para instalarse en el corazón del poder político.
Milei avanza con la reprivatización de cuatro represas clave del país
El Ejecutivo precalificó a siete consorcios y abre mañana las ofertas por cuatro represas que generan 15% de la energía. ¿Cuánto pagarán?
Lorenzetti alertó sobre un “fin de ciclo” y reclamó renovar las instituciones democráticas
El ministro de la Corte advirtió que el máximo tribunal funcionó con solo tres jueces durante el último año y planteó la urgencia de completar su integración.
Nueva protesta frente a Trabajo: organizaciones exigen un “salario digno” y un bono de fin de año
La UTEP, las dos CTA y el Frente Barrial encabezarán una nueva jornada de protesta en medio del deterioro del poder adquisitivo.
Turismo: Así se movió el fin de semana extralargo de noviembre
Más movimiento, menos plata: el feriado de noviembre dejó récord de viajeros y un consumo ajustado. Conocé qué pasó en cada punto turístico.
Pichetto enfrenta a gobernadores y amenaza con irse
Fuerte interna en Diputados: Pichetto choca con gobernadores de Provincias Unidas y amenaza con romper el bloque. Movidas clave antes del 10 de diciembre.
La apertura importadora profundiza los despidos y golpea a la industria
La industria está estallada: despidos, cierres y fábricas que bajan la persiana mientras las importaciones se disparan. Un panorama que preocupa a todo el país.
Endeudamiento bonaerense: tensión por reparto de fondos y cargos en el Bapro
La Legislatura discute la deuda bonaerense mientras crecen los conflictos por el Fondo Municipal y la distribución de cargos en el directorio del Banco Provincia.