El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su plan de reconfiguración del sistema energético: aprobó la precalificación de los consorcios que competirán por la concesión de cuatro represas del Comahue y habilitó la apertura de ofertas económicas, que se realizará mañana a través de la plataforma CONTRAT.AR. Las centrales en juego —Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados (Planicie Banderita) y Piedra del Águila— representan cerca del 15% de la generación eléctrica del país y serán concesionadas por 30 años.

Qué incluye la resolución y qué se pone en juego

La resolución publicada recientemente aprobó la precalificación de siete grupos empresariales que pasaron a la segunda etapa del proceso. Con la habilitación, las compañías podrán presentar sus propuestas económicas por el 100% del paquete accionario de las sociedades concesionarias encargadas de cada represa; la expectativa oficial sobre lo recaudado estuvo en torno a u$s500 millones, aunque fuentes del mercado estimaron que las ofertas podrían elevarse hasta entre u$s700 y u$s800 millones. El proceso es público y se desarrollará con la apertura de sobres prevista para este viernes a las 10.

Detalle del paquete accionario y la propuesta de concesión

Según el pliego, el paquete accionarial a adjudicar contempla la venta del control societario (un esquema con 51% de Acciones Clase A, 47% de Clase B y 2% de Clase C) y la concesión operativa por 30 años. Además, los nuevos concesionarios deberán abonar cánones y destinar parte de los ingresos a obras hídricas e infraestructura definida por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), así como pagar un canon provincial por el uso del agua. En algunos casos, el esquema prevé participación de las provincias de Neuquén y Río Negro con hasta un 10% del capital accionario.

Quiénes compiten por cada represa

Los renglones quedaron conformados con distintos consorcios que ya habían presentado ofertas en la etapa inicial. En líneas generales, entre las sociedades precalificadas aparecen grupos actuales operadores como Enel, AES Argentina, Central Puerto (con Central Costanera), y Orazul; además pasaron Edison Inversiones (con sus asociados), un consorcio liderado por Genneia y Aluar, BML y Pampa Energía. El proceso incluyó la desestimación de al menos una propuesta por no cumplir condiciones técnicas y de antecedentes.

Reparto por renglón

Alicurá: compiten consorcios liderados por Edison; Futaleufú–Genneia–Aluar; BML; Central Costanera–Central Puerto; Pampa; Enel; AES.

El Chocón-Arroyito: varias UTE y grupos similares, incluyendo a Enel, Edison, Pampa y Central Puerto.

Cerros Colorados (Planicie Banderita): compiten Edison, Enel, Genneia–Aluar y BML.

Piedra del Águila: aparecen Edison, Enel, Pampa, Central Puerto y la UTE Genneia–Aluar.

Impacto en la matriz energética y condiciones de operación

Las cuatro represas del Comahue fueron construidas por el Estado en las décadas de 1970 y 1980 y, desde la privatización de los años 90, quedaron operadas por concesionarios privados. Juntas sostienen una porción relevante del sistema interconectado: alrededor del 15% de la generación eléctrica total del país. La venta o concesión de estos activos modifica la estructura de propiedad del recurso hídrico y plantea exigencias operativas y de inversión para garantizar el mantenimiento de las turbinas, el manejo de embalses y el cumplimiento ambiental durante la vigencia de los nuevos contratos.

El esquema oficial combina cesión operativa a privados con obligaciones de inversión y pago de cánones. Además, el pliego prevé mecanismos de control y auditoría técnica, y obliga a destinar parte de los recursos a obras definidas por la AIC. El Gobierno sostiene que la medida busca atraer inversión y mejorar la eficiencia, aunque el formato y el alcance de las obligaciones comprometidas por los oferentes serán definitorios para medir el impacto real sobre tarifas, inversiones y manejo del recurso.

Cronograma del proceso y los próximos pasos

Con la precalificación definida, la instancia que continúa es la apertura de las ofertas económicas en la plataforma CONTRAT.AR, prevista para este viernes a las 10. Tras la apertura, el proceso contempla etapas de evaluación técnica y económica que pueden desembocar en preadjudicaciones en los primeros días de diciembre y adjudicaciones formales en las semanas siguientes. Si la adjudicación se concreta, las nuevas empresas podrán asumir la operación en los primeros meses de 2026, según el calendario oficial.

Qué otros activos siguen en la mira del plan oficial

La reprivatización del Comahue forma parte de un plan más amplio: el Ejecutivo ya impulsa procesos para licitar otras siete represas cuyas concesiones vencen entre fines de 2025 y 2026, y solicitó auditorías técnicas para evaluar el estado de los equipos y las inversiones requeridas antes de lanzar nuevos pliegos. Entre esos complejos figuran Futaleufú ( cuyo contrato fue prorrogado hasta diciembre), Cabra Corral, El Tunal, Ullum, El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo.