Sileoni se despidió y Terigi asumió en Educación bonaerense

El Gobierno de Axel Kicillof formalizó este lunes un recambio clave en la conducción educativa de la provincia de Buenos Aires. Mediante los Decretos 2891/2025 y 2892/2025, publicados en el Boletín Oficial, se aceptó la renuncia de Alberto Sileoni como director general de Cultura y Educación y se designó a la pedagoga Flavia Terigi como su sucesora a partir del 1° de diciembre.

La salida de Sileoni marca el cierre de cuatro años de gestión en los que el funcionario impulsó reformas curriculares, mejoras infraestructura y un fuerte despliegue territorial del sistema educativo. La llegada de Terigi, cuyo pliego fue aprobado por el Senado bonaerense la semana pasada, consolida una transición ordenada dentro del gabinete y refuerza el perfil académico de la cartera.

Una transición con aval legislativo y trayectoria académica

El decreto que formaliza la designación de Terigi destaca que reúne “las condiciones y aptitudes” necesarias para conducir el sistema educativo más grande del país, con 20.000 escuelas y más de 5 millones de estudiantes. Su currículum respalda esa afirmación: es profesora para la enseñanza primaria, pedagoga por la UBA, magíster en Ciencias Sociales por FLACSO y doctora en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid.

Kicillof y Terigi en la UNGS.

Desde agosto de 2022 se desempeña como rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, cargo que mantiene hasta 2026, y es docente titular de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Además, integra el Consejo Nacional de la Calidad de la Educación, creado por la Ley 26.206, en representación del campo académico.

La designación, refrendada por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, se concretó luego del acuerdo de la Cámara de Senadores, tal como establece la Constitución provincial. Con este movimiento, Kicillof ratifica su decisión de sostener un rumbo educativo basado en la planificación, la ampliación de derechos y el fortalecimiento institucional.

La despedida de Sileoni: “Las escuelas bonaerenses deben ser respetadas”

Antes de dejar el cargo, el exdirector general difundió un mensaje grabado en el que agradeció al gobernador “la oportunidad y el honor” de haber encabezado el sistema educativo. También destacó el trabajo de docentes, auxiliares, familias y estudiantes, a quienes definió como “lo mejor que tiene el sistema”.

En su despedida, Sileoni remarcó que las escuelas bonaerenses son “sitios del conocimiento, del encuentro y de la celebración de la condición humana”, y pidió cuidar a los educadores “de la violencia creciente de la sociedad”. Además, convocó a “seguir trabajando para modificar el estereotipo del pesimismo”, poniendo en valor la magnitud del dispositivo educativo provincial.

El funcionario aseguró que continuará acompañando al gobernador “desde otros espacios”, en línea con su compromiso histórico con las políticas públicas educativas.

La nueva etapa

Con la asunción de Terigi, la Provincia abre una etapa que busca profundizar los avances logrados y enfrentar desafíos pendientes, en un contexto signado por la tensión presupuestaria y la disputa por los recursos educativos. El recambio en el organigrama se presenta como una decisión estratégica para sostener la planificación pedagógica provincial frente al ajuste impulsado por el gobierno nacional.