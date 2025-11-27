Flavia Terigi, la nueva jefa de Educación provincial

En una jornada clave para el gobierno provincial, el Senado bonaerense aprobó el pliego de Flavia Terigi como nueva directora general de Cultura y Educación, en reemplazo de Alberto Sileoni, quien renunció esta semana por “motivos personales”. Su designación llegó en paralelo a la sanción del Presupuesto 2026 y la Ley Fiscal Impositiva, en un contexto de fuerte tensión entre la Provincia y la administración de Javier Milei.

El gobernador Axel Kicillof envió la propuesta a la Legislatura el mismo 26 de noviembre y obtuvo el aval necesario para completar un recambio estratégico. Terigi, reconocida pedagoga y figura de peso en el ámbito académico, pidió licencia a su cargo de rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) para asumir formalmente en la DGCyE. En su solicitud, aseguró que su incorporación responde a una “obligación institucional” ante lo que definió como un “momento de ataque a la educación pública”.

Un perfil académico con trayectoria y posiciones firmes

Egresada de la UBA y con formación en FLACSO y la Universidad Autónoma de Madrid, Terigi desarrolló una carrera centrada en las trayectorias escolares, la educación secundaria y los procesos de aprendizaje. Fue docente de primaria y secundaria, coordinó proyectos educativos nacionales en los años 90 y desde 2022 ejercía como rectora de la UNGS, donde se convirtió en la segunda mujer en ocupar ese rol.

También es profesora titular regular en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y miembro del Consejo Nacional de la Calidad de la Educación, un organismo clave en la supervisión del sistema educativo nacional. Participó en la creación de la escuela secundaria de la UNGS, inaugurada en 2015, donde aplicó modelos pedagógicos innovadores.

Su trayectoria no sólo es académica. El 30 de diciembre de 2004, durante el incendio de República Cromañón, Terigi —por entonces subsecretaria de Educación porteña— acudió al lugar para asistir a víctimas y heridos. “Ese dato habla de cómo es ella, una persona muy recta y muy solidaria”, señaló un colega citado por la UNGS.

Cruces, respeto y tensiones con el Gobierno nacional

La llegada de Terigi a la cartera educativa bonaerense ocurre en un momento de máxima fricción con la gestión Milei. Si bien el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, ha dicho que siempre le pareció “una persona muy seria”, ambos protagonizaron tironeos públicos.

En abril de 2024, antes de la marcha universitaria, Terigi fue una de las rectoras que firmó el comunicado que rechazaba las acusaciones del Gobierno sobre la supuesta existencia de “alumnos fantasma” en universidades del conurbano. Consultado en televisión, Torrendell afirmó que le sorprendía su participación y remarcó: “Es una académica seria, a quien respeto”. Según distintos rectores, ese comentario fue leído como una forma de desacreditar al resto y tensó aún más el vínculo.

Víctor Morinigo, exrector de la Universidad de San Luis y ex presidente del CIN, destacó: “Ella es muy amena, muy respetuosa, cero fanática… muy firme en sus convicciones”. Pero también recordó episodios más ásperos: “Torrendell dijo ‘me extraña que Terigi se preste a eso porque es una persona seria’. La quiso distinguir, pero terminó tildando a los rectores de mentirosos”.

Además, algunos funcionarios nacionales rememoran intervenciones en el Consejo Nacional de Educación donde, según una fuente presente, Terigi señaló que “estábamos en una dictadura militar”. El secretario evitó responder en esos términos. Para quienes la conocen, “no es una gran dialogadora”, aunque mantiene sólidos fundamentos académicos para sus posiciones.

Un movimiento fuerte en el tablero educativo bonaerense

El Gobierno provincial apuesta a que su llegada refuerce la continuidad de políticas centradas en infraestructura, currículo, integración territorial y relación con los gremios. Su enfoque está más alineado a la enseñanza que a la administración, con conceptos como la “monocronía de los aprendizajes” y el “cronosistema escolar”, orientados a repensar la organización del sistema educativo.

Terigi también fue una de las rectoras que firmó una carta del CIN en contra de la candidatura presidencial de Javier Milei, una postura que hoy adquiere nuevo peso político al asumir en la estructura bonaerense.