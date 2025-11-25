El director general de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, confirmó su salida del cargo “por motivos personales” y aseguró que deja el puesto “sin conflicto con nadie”.

El recambio en la estructura educativa más grande del país ocurre a dos meses del inicio del ciclo lectivo 2026 y en un momento atravesado por la fuerte disputa con el Gobierno nacional por la reforma educativa impulsada por Javier Milei.

“Me voy del cargo, pero sin conflictos, muy hablado desde hace un tiempo con el gobernador”, afirmó Sileoni en una entrevista radial este martes. El funcionario destacó su vínculo con Axel Kicillof: “Tengo mucho agradecimiento a un gobernador que ha puesto la educación en el centro”. También remarcó que busca “seguir trabajando, pero desde otro lugar”.

Un recambio clave y la llegada de Flavia Terigi

El gobernador enviará este miércoles 26 de noviembre a la Legislatura bonaerense el pliego para designar a Flavia Terigi como nueva directora general de Cultura y Educación. Con amplia trayectoria académica, la pedagoga reemplazará a Sileoni después de casi cuatro años de gestión.

La salida se produce en un contexto sensible para la Provincia: el sistema educativo bonaerense es el más grande de Argentina y la transición se da a semanas del recambio legislativo. El Ejecutivo bonaerense busca asegurar continuidad en políticas que considera estratégicas, en medio de la avanzada del Gobierno nacional sobre el modelo educativo.

El propio Sileoni había cuestionado en reiteradas ocasiones el proyecto impulsado por Casa Rosada. En la entrevista volvió a marcar su postura.

Críticas durísimas al plan educativo de Milei

Consultado sobre la iniciativa nacional, el funcionario fue categórico. “Coincido con su adjetivación: siniestro”, respondió ante la descripción de la ley como un retroceso. Y profundizó: “Pensar que puede haber educación en casa o educación tecnológica desde los seis años es una locura. Es romper uno de los escenarios más sólidos que tiene la sociedad para socializar, que es la escuela”.

Para Sileoni, la intención del Gobierno nacional es explícita: “Este gobierno va a trabajar para el hiper individualismo”. Defendió el rol social de la escuela: “A la escuela se va a aprender, pero también a compartir con otros, a preferir la ley. Aprendés que no sos el centro del mundo”.

También rechazó la posibilidad de reintroducir enseñanza religiosa en las escuelas públicas. “Volver a la educación religiosa atrasa 150 años, es pre-ley 1420”, advirtió.

“Han resignado el 6% del PBI”

Sileoni sostuvo que el Gobierno nacional deteriora deliberadamente el financiamiento educativo. “Han resignado la meta del 6% del PBI dedicado a educación, han eliminado el fondo de incentivo docente y el fondo para las escuelas técnicas”, enumeró. Y recordó el episodio de Bahía Blanca: “‘Arréglense con la suya’ fue la respuesta del Gobierno nacional. Esa es la metáfora de lo que piensa este gobierno”.

Para el funcionario, las medidas de Milei fragmentan a la sociedad: “Los que están peor estarán mucho peor”. Su advertencia apunta a un sistema que, según describió, perdería su marco común y nacional.

La designación de Flavia Terigi llega, así, con una agenda cargada y en un escenario político tenso. La transición educativa en la Provincia se define mientras el Gobierno nacional presiona con una reforma que genera fuerte rechazo entre especialistas, gremios y gestores del sistema.