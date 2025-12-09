La Libertad Avanza volvió a quedar atrapada en su propia interna. La ausencia del diputado provincial Ramón “Nene” Vera en la sesión donde se aprobó el endeudamiento por USD 3.685 millones solicitado por Axel Kicillof terminó de exponer un conflicto que venía creciendo en silencio dentro del espacio libertario bonaerense.

Lo que en público se justificó como una siesta en su despacho —una versión repetida por el propio legislador— nadie la tomó en serio en la Legislatura. La lectura predominante es política: el faltazo fue un mensaje directo hacia adentro de LLA y dejó al descubierto un enojo que ahora escala.

Un cargo clave, un desplazamiento y la bronca que explotó en el recinto

El malestar del “Nene” nació en la pelea por los lugares que debía ocupar LLA en la Cámara baja. Vera aspiraba a la vicepresidencia segunda, pero el titular del partido en la provincia y flamante diputado nacional, Sebastián Pareja, decidió entregarle ese puesto a Juan Osaba, uno de sus hombres de mayor confianza en La Plata. Ese movimiento lo dejó afuera del reparto y, según fuentes legislativas, su ausencia fue una señal inequívoca.

La jugada cayó pésimo en el círculo de Karina Milei, que ya venía molesta con Vera por su faltazo al congreso libertario de Mar del Plata. Aunque en el karinismo apuraron desmentidas sobre un supuesto intento de desplazarlo, el gesto fue leído como un desafío interno en un momento en el que Milei busca ordenar el espacio bonaerense.

Otra interpretación apuntó a una maniobra contra Agustín Romo, ratificado como jefe de bloque gracias a un acuerdo entre Pareja y los sectores más orgánicos del mileísmo. Para algunos libertarios, el faltazo del “Nene” fue un intento de desautorizarlo y recordar que su peso territorial sigue siendo clave en la provincia.

La explicación insólita y el impacto político: LLA quedó más débil

La ausencia del “Nene” fue determinante en la aprobación del endeudamiento. Pero lo que en LLA generó más ruido no fue el resultado legislativo, sino la explicación del diputado. “Me quedé dormido”, dijo al llegar al recinto minutos después de la votación. La frase se viralizó dentro del bloque libertario, donde nadie cree que haya sido un simple descuido.

La relación de Vera con Romo está desgastada desde hace meses y su alineamiento con Pareja tensó aún más la interna. Según fuentes legislativas citadas en los pasillos, durante el miércoles hubo contactos entre Pareja y negociadores del gobierno provincial. Aunque no hubo un acuerdo formal, dentro de LLA interpretaron la ausencia como una señal política hacia Kicillof y una muestra de fuerza hacia el jefe de bloque.

En privado, Vera admitiría que su objetivo político es desplazar a Romo. Su siesta —real o no— terminó inclinando la balanza a favor del oficialismo y profundizó las intrigas dentro del espacio libertario, que ya venía golpeado. En redes, los trolls estallaron: “traición es meter al kuka nene Vera en la Legislatura”, manifestó un usuario mientras que otro increpó a Romo: “¿Por qué no echaste al Nene Vera sabiendo que es experonista y se ausentó? ¿Quién te impide Karina o Pareja?”.

Pareja bajo fuego cruzado y una interna que ya no se esconde

El episodio se sumó a otra tensión reciente: el estallido interno tras las críticas públicas de Sebastián Pareja contra el acuerdo político que permitió la reorganización del Banco Provincia. “Otro pacto inescrupuloso, obsceno y explícito de la vieja política”, lanzó. Pero su intento de exhibirse como el custodio de la pureza libertaria duró poco.

Libertarios afines a Santiago Caputo —y a Romo— lo cruzaron recordándole que él mismo había promovido a Pablo Morillo —el exfuncionario bonaerense que elogió a Kicillof— como candidato en la Segunda Sección. Y la crítica se replicó incluso desde afuera del espacio, con usuarios que le recordaron sus antecedentes en cargos públicos desde 2005.

El resultado político es evidente: la interna libertaria ya no se oculta y dejó a LLA más frágil en la Legislatura bonaerense, justo cuando Kicillof logró una de sus votaciones clave del año.