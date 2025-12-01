Un congreso tenso que expuso internas y ambiciones en LLA

Karina, Pareja y Menem en el Congreso de La Libertad Avanza en Mar del Plata

La Libertad Avanza cerró noviembre con una demostración de fuerza que también dejó al descubierto tensiones internas. En Mar del Plata, Karina Milei encabezó un congreso partidario orientado a alinear a legisladores, concejales y consejeros escolares detrás de un único objetivo político: la reelección presidencial en 2027 y la expansión del “gobierno violeta” en la provincia de Buenos Aires.

La Secretaria General de la Presidencia reunió a unas 750 figuras —según la versión oficial— para bajar línea en torno a la continuidad del proyecto libertario. La jornada incluyó talleres de técnica legislativa, liderazgo, comunicación, reforma electoral, presupuesto y política fiscal. No hubo acceso a la prensa y el formato interno buscó, según expresaron, “ordenar” y “disciplinar” a la tropa.

Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem acompañaron a Karina en el rol de articuladores del espacio. También estuvieron dirigentes como Lilia Lemoine, Florencia Arietto y Guillermo Montenegro.

Sebastián Pareja, titular partidario en provincia y diputado nacional electo, definió el mensaje central con una sola palabra: “conducta”. Según sostuvo, los representantes libertarios deberán alinear cada proyecto con el partido. “El congreso fue sumamente positivo. Hay una voluntad para trabajar con predisposición”, afirmó, destacando la capacidad de LLA para reunir a toda su dirigencia provincial el 30 de noviembre.

El plenario también fijó prioridades legislativas en el ámbito nacional: aprobar el Presupuesto 2026 y avanzar luego con la reforma laboral “cuando se termine de pulir”.

La conducción dejó en claro que, de cara a la segunda etapa de la gestión nacional, buscará sumar aliados extrapartidarios —incluso con la estrategia de “borocotizarlos”—, aunque por ahora no hay señales de una integración sólida con el PRO ni con otros socios electorales.

Pareja no logra contener el malestar interno

Mientras el armado bonaerense buscaba exhibir musculatura política, trascendió que apenas la mitad de los concejales invitados asistió al encuentro, en señal de rechazo a la decisión de Pareja de designar de manera unilateral a los jefes de bloque en los municipios.

“Hay mucho repudio al totalitarismo de Pareja”, señaló una fuente libertaria presente en el Hotel Provincial. El faltazo de numerosos concejales dejó al descubierto una fractura que ni la presencia de Karina Milei ni la del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación lograron ocultar.

Las Fuerzas del Cielo, en retroceso mientras crece Karina

En paralelo, el clima interno de LLA también se ve atravesado por la reconfiguración del poder nacional. Santiago Caputo, jefe de Las Fuerzas del Cielo, bajó su perfil desde el triunfo del 26 de octubre y ya no concentra las negociaciones clave del Gobierno. Según trascendió, su espacio quedó “eclipsado” por el avance de Karina Milei, hoy fortalecida y con mayor control de áreas sensibles.

Aunque Caputo conserva influencia en organismos como YPF, Anses y Salud, su rol se limita a intervenir “cuando hay quilombos”, especialmente en la reforma laboral. Su tropa también enfrenta movimientos internos: Nahuel Sotelo dejará Culto y Agustín Romo podría perder la jefatura de bloque en la Cámara baja bonaerense por decisión de Pareja.

La tregua entre ambos sectores, admiten en el oficialismo, es apenas circunstancial. Con el recambio legislativo en puerta, Las Fuerzas del Cielo esperan el momento para intentar recuperar terreno.