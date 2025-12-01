El intendente y vicepresidente LATAM Ciudades del Aprendizaje de UNESCO, Mario Ishii, representó al país en un encuentro internacional. En la ocasión, reafirmó el compromiso paceño con la educación, inclusión y el desarrollo sostenible.

Invitado por su trayectoria y su labor permanente en la promoción educativa, el jefe comunal fue incorporado al Colegio Oficial Internacional de Doctores durante su XIV Ceremonia, realizada en Lima, Perú.

Al hacer uso de la palabra, el jefe comunal del distrito de José C. Paz, Mario Ishii, remarcó que, frente al contexto nacional, su prioridad siempre fue educación y salud pública.

En ese sentido, el alcalde comunal del distrito de la primera sección electoral declaró: “Para salir de la pobreza es necesaria la educación gratuita. La educación es el acto de rebeldía de los pobres, una herramienta de transformación que rompe desigualdades y abre caminos de dignidad y libertad”.

En otro tramo de su alocución, el intendente Mario Ishii subrayó que en José C. Paz hoy pueden cursarse todos los niveles educativos, desde inicial hasta universitario, sin salir del distrito.

Además, en la ocasión, el jefe comunal Mario Ishii recordó que la creación de la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ), gestada durante ocho años de esfuerzo, marcó un punto de inflexión para miles de familias paceñas.

“Estamos construyendo la facultad más grande de América en Ciencias, Tecnología, Robótica, Ingeniería e Inteligencia Artificial. No nos podemos quedar atrás”, afirmó el intendente municipal de José C. Paz, Mario Ishii, puntualizando la necesidad de actualizar contenidos educativos y adecuar la enseñanza a los tiempos actuales.

Asimismo, el alcalde comunal repasó los avances de su gestión: “Cuando llegamos había 10 o 15 escuelas; hoy tenemos más de 120, además de jardines y escuelas especiales para sordos, ciegos y personas con distintas discapacidades. No dejamos a nadie sin la posibilidad de estudiar”.

Durante su discurso en Lima, Perú, el mandamás Ishii subrayó la importancia de la educación y la salud para cumplir con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En ese aspecto, reafirmó que continuará trabajando por el futuro educativo del distrito aun después de asumir, en diciembre, como senador provincial. Entre sus próximos proyectos, anticipó la necesidad de transformar la matriz educativa para elevar la calidad y modernizar los métodos de aprendizaje.

Desde el Municipio se indicó que "Con esta participación internacional, José C. Paz continúa consolidándose como referencia educativa en la región y proyectando una gestión que sigue cerca del vecino y comprometida con el desarrollo de sus comunidades".

Por su parte, desde la red social X (antes Twitter), el acalde comentó: "Representé a nuestro país en Perú y fui distinguido en Miraflores con las Llaves de la Ciudad. Agradezco la hospitalidad del pueblo peruano y el reconocimiento a tantos años de trabajo por José C. Paz. Seguimos fortaleciendo la educación, la inclusión y el desarrollo para nuestra comunidad. Fui convocado a integrar oficialmente el Colegio Internacional de Doctores durante su XIV Ceremonia en Lima, Perú. Un reconocimiento que valoro profundamente y que destaca el trabajo que impulsamos en José C. Paz en materia de educación, inclusión y desarrollo sostenible".