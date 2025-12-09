Trump: “Lo apoyé a Milei y ganó de manera aplastante”
El presidente estadounidense alardeó su influencia en las legislativas: apoyo público, compras de pesos y un swap millonario. La jugada geopolítica detrás.Política09 de diciembre de 2025Juan Manuel Villarreal
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a reivindicar su papel en la reciente victoria del oficialismo libertario en las elecciones legislativas argentinas. En una entrevista para el programa The Conversation, Trump aseguró haber respaldado públicamente a Javier Milei y atribuyó a ese respaldo una influencia decisiva en el resultado electoral.
“Lo apoyé a Milei. Iba a perder la elección, lo apoyé y ganó de forma aplastante”, dijo Trump en la charla con la periodista Dasha Burns, frase con la que volvió a mostrarse como actor central en la arena política regional. El comentario sigue a otras intervenciones públicas del mandatario en las que ya había reivindicado su influencia en comicios extranjeros.
El encuentro en la Casa Blanca
A mediados de octubre, y a pocas semanas del sufragio, Trump recibió a Milei en la Casa Blanca: allí el mandatario estadounidense no sólo le ofreció apoyo público, sino que también condicionó —en tono contundente— la relación bilateral según el resultado electoral. Según fuentes que cubrieron la visita, el mensaje fue claro: respaldo con exigencias estratégicas,
Maniobra financiera: compra de pesos y swap por u$s20.000 M
En paralelo al apoyo político, la gestión del Departamento del Tesoro de EE. UU., encabezada por Scott Bessent, activó una inédita intervención en los mercados argentinos: compras directas de pesos y el diseño de una línea de swap por u$s20.000 millones con el Banco Central, medidas presentadas como una herramienta para estabilizar el tipo de cambio en plena contienda electoral. Funcionarios del Tesoro defendieron la operación y aseguraron que el mecanismo fue pensado para proteger tanto intereses financieros como la estabilidad regional.
El propio secretario del Tesoro confirmó la maniobra y sostuvo que la intervención —gestionada a través del Exchange Stabilization Fund— no implicaría pérdidas para los contribuyentes estadounidenses, al tiempo que describió la ayuda como una acción para sostener a “un aliado” en un momento crítico. Esa explicación encendió críticas dentro de Estados Unidos y dio pie a debates sobre si la operación fue un apoyo político o una medida estrictamente económica.
Alcance geopolítico: más que una operación económica
La combinación entre el respaldo público de Trump y las intervenciones financieras desde Washington plantea una lectura regional: Estados Unidos no sólo influye con declaraciones, sino que dispone herramientas económicas para apuntalar gobiernos afines. En la entrevista, Trump también mencionó otros apoyos internacionales, como el caso de Viktor Orbán, y dejó entrever la posibilidad de acciones más directas contra regímenes como el de Nicolás Maduro en Venezuela.
Repercusiones políticas en Argentina
En la arena local, el aval norteamericano fortaleció la narrativa de cercanía con Washington que el oficialismo suele exhibir, y obligó a la oposición a recalibrar discursos sobre soberanía y autonomía económica. Al mismo tiempo, la intervención financiera dejó una estela de polémica: desde sectores críticos se cuestionó la dependencia de herramientas externas para resolver tensiones macroeconómicas internas. (Análisis a partir de la puesta en escena pública y reacciones políticas).
El debate sobre la soberanía monetaria
Analistas financieros y dirigentes opositores coincidieron en que el uso de swaps y compras directas de moneda extranjera abre interrogantes sobre el control soberano de la política monetaria y sobre los costos políticos que estas decisiones pueden implicar para el gobierno argentino en el mediano plazo. (Declaraciones públicas y reportes económicos).
La entrevista de Trump y las operaciones del Tesoro muestran una estrategia combinada: influencia política pública —con fotos y declaraciones— junto a intervenciones técnicas en los mercados. Ese combo reforzó a Milei en el corto plazo, pero también encendió alarmas sobre la dependencia de apoyos externos en momentos de tensión económica y electoral.
Causa $LIBRA: piden apartar al fiscal Taiano por “proteger al Gobierno”
Nuevo capítulo en $LIBRA: Romeo acusó al fiscal Taiano de falta de objetividad y pidió su recusación ante Martínez de Giorgi. Enterate todos los detalles.
Galeno ART avanza hacia su liquidación y más de 400 empleos quedan en riesgo
La crisis de Galeno ART explota: se vienen despidos, dudas por indemnizaciones y presión total sobre la nueva conducción de la CGT. Entrá y enterate.
La interna libertaria en Buenos Aires: el faltazo del “Nene” Vera expuso la fragilidad de LLA
La ausencia del diputado Ramón Vera en la votación del endeudamiento detonó la interna bonaerense y debilita cada vez más a La Libertad Avanza en territorio adverso.
ATE denuncia un “acatamiento del 90%” y marcha al Congreso contra la reforma laboral
ATE mete presión: denuncia una reforma laboral “regresiva”, sostiene un paro del 90% y marcha al Congreso para frenar los cambios del Gobierno.
Quién es el dirigente opositor con mejor imagen según la última encuesta nacional
El sondeo realizado a comienzos de diciembre vuelve a mover el tablero: diferencias de género, desgaste oficialista y un ranking opositor que sorprende al país.
Milani apunta al Gobierno por los F-16 y agita la interna peronista
El exjefe del Ejército cuestionó la compra de aviones F-16 y advirtió sobre la falta de estrategia de la Nación. Además, reclamó una renovación profunda en el peronismo.
Colegios privados en alerta mientras crece la presión por reabrir paritarias
La paritaria docente sigue trabada y los colegios privados quedan sin margen. Judiciales y estatales también presionan por aumentos en un cierre de año tenso.