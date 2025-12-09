Trump: “Lo apoyé a Milei y ganó de manera aplastante”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a reivindicar su papel en la reciente victoria del oficialismo libertario en las elecciones legislativas argentinas. En una entrevista para el programa The Conversation, Trump aseguró haber respaldado públicamente a Javier Milei y atribuyó a ese respaldo una influencia decisiva en el resultado electoral.

“Lo apoyé a Milei. Iba a perder la elección, lo apoyé y ganó de forma aplastante”, dijo Trump en la charla con la periodista Dasha Burns, frase con la que volvió a mostrarse como actor central en la arena política regional. El comentario sigue a otras intervenciones públicas del mandatario en las que ya había reivindicado su influencia en comicios extranjeros.

El encuentro en la Casa Blanca

A mediados de octubre, y a pocas semanas del sufragio, Trump recibió a Milei en la Casa Blanca: allí el mandatario estadounidense no sólo le ofreció apoyo público, sino que también condicionó —en tono contundente— la relación bilateral según el resultado electoral. Según fuentes que cubrieron la visita, el mensaje fue claro: respaldo con exigencias estratégicas,

Maniobra financiera: compra de pesos y swap por u$s20.000 M

En paralelo al apoyo político, la gestión del Departamento del Tesoro de EE. UU., encabezada por Scott Bessent, activó una inédita intervención en los mercados argentinos: compras directas de pesos y el diseño de una línea de swap por u$s20.000 millones con el Banco Central, medidas presentadas como una herramienta para estabilizar el tipo de cambio en plena contienda electoral. Funcionarios del Tesoro defendieron la operación y aseguraron que el mecanismo fue pensado para proteger tanto intereses financieros como la estabilidad regional.

El propio secretario del Tesoro confirmó la maniobra y sostuvo que la intervención —gestionada a través del Exchange Stabilization Fund— no implicaría pérdidas para los contribuyentes estadounidenses, al tiempo que describió la ayuda como una acción para sostener a “un aliado” en un momento crítico. Esa explicación encendió críticas dentro de Estados Unidos y dio pie a debates sobre si la operación fue un apoyo político o una medida estrictamente económica.

Alcance geopolítico: más que una operación económica

La combinación entre el respaldo público de Trump y las intervenciones financieras desde Washington plantea una lectura regional: Estados Unidos no sólo influye con declaraciones, sino que dispone herramientas económicas para apuntalar gobiernos afines. En la entrevista, Trump también mencionó otros apoyos internacionales, como el caso de Viktor Orbán, y dejó entrever la posibilidad de acciones más directas contra regímenes como el de Nicolás Maduro en Venezuela.

Repercusiones políticas en Argentina

En la arena local, el aval norteamericano fortaleció la narrativa de cercanía con Washington que el oficialismo suele exhibir, y obligó a la oposición a recalibrar discursos sobre soberanía y autonomía económica. Al mismo tiempo, la intervención financiera dejó una estela de polémica: desde sectores críticos se cuestionó la dependencia de herramientas externas para resolver tensiones macroeconómicas internas. (Análisis a partir de la puesta en escena pública y reacciones políticas).

El debate sobre la soberanía monetaria

Analistas financieros y dirigentes opositores coincidieron en que el uso de swaps y compras directas de moneda extranjera abre interrogantes sobre el control soberano de la política monetaria y sobre los costos políticos que estas decisiones pueden implicar para el gobierno argentino en el mediano plazo. (Declaraciones públicas y reportes económicos).

La entrevista de Trump y las operaciones del Tesoro muestran una estrategia combinada: influencia política pública —con fotos y declaraciones— junto a intervenciones técnicas en los mercados. Ese combo reforzó a Milei en el corto plazo, pero también encendió alarmas sobre la dependencia de apoyos externos en momentos de tensión económica y electoral.