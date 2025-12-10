San Isidro vivió dos jornadas significativas que combinaron deporte, integración comunitaria y reconocimiento al trabajo articulado entre el sector público y privado. El intendente Ramón Lanús participó del cierre del Torneo de Baby Fútbol, que reunió a miles de chicos y decenas de clubes de barrio, y encabezó el encuentro anual de la Red de Empresas, donde se distinguió a organizaciones que trabajaron junto al Municipio a lo largo del año.

La fiesta deportiva tuvo lugar en el Campo de Deportes Nº 1 de Beccar, donde más de 3 mil chicos, entre 6 y 12 años, celebraron junto a sus familias el cierre de la Liga Municipal de Baby Fútbol. El torneo reunió a 44 clubes y sociedades de fomento que compitieron durante todo el año, en una actividad que busca promover valores como el esfuerzo, la dedicación y el trabajo en equipo.

“Seguimos acompañando a los clubes de barrio, porque son parte de la identidad de San Isidro y son un segundo hogar para muchos chicos. Cumplen un rol enorme en sostener, integrar y educar, y nos permiten llegar a cada rincón del Municipio”, expresó el intendente Ramón Lanús, quien entregó trofeos y diplomas a todos los participantes.

La jornada incluyó un show musical en vivo de Zakude, la musicalización de Topo Mix DJ, presentaciones de freestyle y la participación de una murga, lo que reforzó el clima festivo. Durante la competencia, que se disputa todos los sábados en clubes y campos deportivos municipales, los chicos recibieron viandas brindadas por el Municipio y los clubes fueron acompañados con material deportivo. También se continuó con la campaña contra la violencia en el deporte y se realizaron capacitaciones dictadas por la Fundación River para técnicos y delegados. Por primera vez, los campeones del Apertura y del Clausura disputaron una final en el Microestadio del Bajo de San Isidro.

En paralelo a este cierre deportivo, el Municipio llevó adelante el encuentro anual de la Red de Empresas en Villa Ocampo, también encabezado por Ramón Lanús. Allí se reconoció el trabajo de organizaciones que desarrollaron acciones conjuntas de responsabilidad social durante 2025 en ámbitos como educación, deporte, inclusión y cuidado del ambiente.

Durante la jornada se entregaron diplomas a empresas y entidades que se destacaron por sus aportes comunitarios. Entre las organizaciones reconocidas se encuentran ADIDAS Argentina S.A., Banco Galicia, Danone S.A., Henkel Argentina S.A., Nestlé S.A., Fundación Club de Roma, SC Johnson, Molinos Río de la Plata S.A., Iveco S.p.A., entre muchas otras. Además, participaron empresas y organizaciones como Autopistas del Sol, Cencosud, IMAT, Santander, Fundación Hematológica Sarmiento (FuHeSa), Universidad Nacional de San Antonio de Areco, entre otras.

El Municipio destacó que este tipo de acciones fortalecen el vínculo entre el Estado local y el sector privado, generando iniciativas que impactan en la comunidad y contribuyen a potenciar distintos programas municipales. La Red de Empresas por San Isidro, señalaron, permanece abierta a nuevas organizaciones interesadas en sumarse al trabajo articulado.

Con estas dos actividades, San Isidro cerró un año marcado por el acompañamiento a clubes, la promoción del deporte comunitario y la consolidación de espacios de articulación público-privada que apuntan a mejorar la vida de los vecinos y vecinas del distrito.