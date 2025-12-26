Un relevamiento reciente de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera (ASAP) encendió una señal de alerta sobre el acceso a la información pública en la provincia de Buenos Aires. Según el informe, el 36% de los municipios bonaerenses presenta niveles bajos, regulares o directamente nulos de transparencia fiscal, en relación con la publicación de sus cuentas públicas en los sitios web oficiales.

El estudio, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2025 y elaborado por la filial bonaerense de ASAP, evaluó a los 135 municipios de la provincia a partir de un Índice de Transparencia Fiscal Municipal que pondera la disponibilidad, actualización y accesibilidad de información presupuestaria, económica y financiera.

De acuerdo con los datos relevados, 63 municipios (casi el 47%) alcanzaron el puntaje ideal de 100 puntos, lo que implica un cumplimiento estricto de los estándares establecidos. A ese grupo se suman otros cinco distritos con niveles altos de transparencia, con puntuaciones iguales o superiores a 75 puntos.

Sin embargo, el panorama se vuelve más preocupante al observar el desempeño del resto de los municipios: 18 registran un cumplimiento medio, 28 exhiben un nivel bajo o regular, y 21 distritos directamente no publican información fiscal o lo hacen de forma totalmente desactualizada.

Presupuestos visibles, pero con fuertes asimetrías

Uno de los aspectos centrales del informe es el acceso ciudadano a los datos fiscales. En ese sentido, ASAP constató que 124 municipios (el 92% del total) cuentan con un acceso relativamente sencillo a información presupuestaria y financiera a través de sus páginas web oficiales, generalmente mediante secciones como “Transparencia”, “Gobierno Abierto” o “Rendición de Cuentas”. En contraste, 11 municipios (el 8%) no exponen sus cuentas públicas de manera accesible o directamente omiten publicar la información requerida.

En cuanto al presupuesto vigente, 83 municipios publican el presupuesto del ejercicio corriente con la apertura completa de recursos y gastos. Un distrito lo hace de forma parcial, exhibiendo solo los gastos, mientras que 51 municipios no muestran en sus portales oficiales ningún dato del presupuesto en ejecución.

Información económica y ejecución presupuestaria

El informe también analiza la publicación de la Situación Económico-Financiera (SEF), que por normativa debe difundirse semestralmente. Según ASAP, 69 municipios exhiben esta información con datos actualizados al tercer trimestre de 2025, otros 40 lo hacen con datos del segundo trimestre, y dos municipios publican cifras correspondientes a marzo de 2025. En tanto, 24 distritos no cumplen con esta obligación.

Respecto de la ejecución presupuestaria trimestral, 68 municipios publican la información sin rezagos, mientras que 12 lo hacen con demoras de entre uno y seis meses. Sin embargo, 55 municipios no publicaron datos sobre la ejecución de recursos y gastos.

Una situación similar se observa en la difusión del stock de deuda pública: 68 distritos publican información actualizada al tercer trimestre de 2025, pero 61 municipios no exhiben ningún dato sobre endeudamiento, y seis lo hacen con rezagos superiores.

Municipios con bajo o nulo cumplimiento

Entre los distritos con bajo o regular cumplimiento figuran, entre otros, Arrecifes, General Rodríguez, Baradero, Ituzaingó, Brandsen, Campana, Lezama, Maipú, Navarro, Dolores, Pehuajó, Ensenada, Roque Pérez, Ezeiza, San Vicente y Tres Lomas.

En el grupo de nula exposición de datos aparecen municipios como Capitán Sarmiento, Pila, General Paz, Puan, Punta Indio, Hurlingham y Villa Gesell, según el listado detallado por ASAP.

En sus conclusiones, el informe destaca una mejora progresiva en los niveles de transparencia respecto de años anteriores, aunque subraya que la proporción de municipios con desempeño bajo o nulo sigue siendo elevada, lo que evidencia la necesidad de reforzar las políticas de acceso a la información y control ciudadano en el ámbito local.