Wischnivetzky destacó obras en escuelas y nuevo equipamiento para la salud

El intendente de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky, destacó el avance de distintas obras en establecimientos educativos del distrito y anunció la incorporación de nuevos equipos destinados a fortalecer la atención cardiológica.

Las acciones forman parte de una agenda municipal orientada a mejorar la infraestructura escolar y ampliar las herramientas disponibles dentro del sistema de salud.

“Seguimos trabajando por una mejor educación pública, gratuita y de calidad”, expresó el jefe comunal al compartir una recorrida por distintas instituciones.

Recorrida por establecimientos educativos

Wischnivetzky visitó escuelas y jardines de diferentes localidades de Mar Chiquita para acompañar el avance de las intervenciones que se desarrollan en sus instalaciones.

La recorrida incluyó la Escuela Técnica N° 1 y la Escuela Agropecuaria Nicanor Ezeyza, ambas de Coronel Vidal.

También fueron visitados el Jardín de Infantes N° 903 de Vivoratá y la Escuela Especial N° 502 de General Pirán.

Mejoras en los espacios de formación

Según señaló el intendente, las obras buscan mejorar los espacios donde estudian y se forman los niños y jóvenes del distrito.

Las intervenciones apuntan a generar mejores condiciones edilicias para estudiantes, docentes y equipos de trabajo de cada institución.

“Recorrimos distintas instituciones de Mar Chiquita para acompañar el avance de obras que mejoran los espacios donde estudian y se forman nuestras chicas y chicos”, afirmó Wischnivetzky.

“El futuro, en cada escuela”

El jefe comunal remarcó que la educación pública ocupa un lugar central dentro de las políticas impulsadas por el Municipio.

“La educación pública es una prioridad. Cada obra, cada mejora y cada inversión es una apuesta al presente y al futuro de Mar Chiquita”, sostuvo.

Desde la gestión municipal destacaron que el acompañamiento a las instituciones educativas permite fortalecer el acceso a una formación pública, gratuita y de calidad en las distintas localidades.

Nuevos equipos para la atención cardiológica

En materia sanitaria, el Municipio incorporó equipamiento destinado a ampliar y fortalecer la atención cardiológica.

La nueva adquisición incluye cuatro electrocardiógrafos y un transductor para ecocardiografías.

Estos equipos permitirán mejorar la capacidad de diagnóstico y seguimiento de pacientes que requieran estudios vinculados con la salud cardiovascular.

Mayor capacidad de diagnóstico

Los electrocardiógrafos permiten registrar la actividad eléctrica del corazón y constituyen una herramienta fundamental para detectar alteraciones cardíacas.

El transductor, por su parte, será utilizado para la realización de ecocardiografías, un estudio que permite evaluar la estructura y el funcionamiento del corazón.

La incorporación de esta tecnología busca ampliar las prestaciones disponibles y brindar mejores herramientas a los profesionales de la salud.

Educación y salud como ejes de gestión

Las obras en establecimientos educativos y la llegada del nuevo equipamiento médico reflejan dos líneas de trabajo vinculadas con servicios esenciales para la comunidad.

Mientras las intervenciones escolares buscan mejorar los espacios de formación, los nuevos equipos permitirán fortalecer la atención cardiológica en el distrito.

Desde el Municipio señalaron que ambas acciones representan inversiones destinadas a mejorar la calidad de vida y acompañar el desarrollo presente y futuro de Mar Chiquita.