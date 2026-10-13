H.I.J.O.S. Capital repudió este martes las declaraciones de Mario Massaccesi sobre Jorge Rafael Videla, luego de que el periodista anunciara que trabaja en un documental sobre su intimidad. La organización de derechos humanos rechazó que lo mencionara como presidente y respondió al planteo con un reclamo por los desaparecidos y las personas apropiadas durante la dictadura.

Las palabras de Massaccesi se conocieron durante una entrevista en Otro Día Perdido, el programa que conduce Mario Pergolini en El Trece. La conversación abordaba si los grandes dictadores y asesinos podían conservar alguna dimensión humana.

El periodista respondió afirmativamente, aunque aclaró que eso no justificaba sus acciones. Al explicar el proyecto sobre Videla, señaló que reúne información y testimonios para mostrar aspectos de su vida privada todavía desconocidos.

La respuesta de H.I.J.O.S. Capital

“Videla no fue presidente: es un genocida”, expresó la agrupación en sus redes sociales. También contrapuso la propuesta de explorar su intimidad con la ausencia que padecen las familias de los desaparecidos desde hace cinco décadas.

La organización reclamó información sobre el paradero de sus hermanos apropiados y de los cuerpos de sus familiares. Su respuesta vinculó el anuncio del documental con las preguntas que las víctimas del terrorismo de Estado y sus familias siguen planteando.

La aclaración de Massaccesi que también recibió críticas

Durante la entrevista, Massaccesi sostuvo que conocer esa dimensión privada “no lo convierte en un bueno como presidente”. El uso de esa denominación, sin precisar la condición de dictador de Videla, fue uno de los motivos de los cuestionamientos en redes sociales.

Videla encabezó la dictadura instaurada tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y fue condenado por crímenes de lesa humanidad. Las críticas al periodista alcanzaron tanto las palabras elegidas como el enfoque anunciado para el documental.

El trabajo fue presentado por Massaccesi como una producción en preparación, basada en materiales que prevé publicar. La reacción de H.I.J.O.S. Capital puso en primer plano el reclamo de información sobre las víctimas y sus familiares.