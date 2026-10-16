El vecinalismo bonaerense se reagrupa rumbo a 2027: las claves de su estrategia política

El vecinalismo bonaerense se reagrupa y busca protagonismo rumbo a 2027.

El vecinalismo bonaerense comenzó a ordenar su estrategia para las elecciones de 2027. La reactivación de Buenos Aires Primero, un espacio que reúne a referentes locales de distintas regiones, puso nuevamente sobre la mesa dos caminos: competir con una boleta propia en toda la Provincia o buscar un entendimiento político con Sergio Massa. La discusión ganó impulso después de una reunión en Chivilcoy, donde intendentes y exjefes comunales combinaron el análisis electoral con propuestas para modificar el funcionamiento institucional bonaerense.

El encuentro del 1 de octubre tuvo como anfitrión al intendente Guillermo Britos y reunió a su par de Villarino, Carlos Bevilacqua; al exintendente de San Miguel y exministro provincial Joaquín de la Torre; al exjefe comunal de Bragado Vicente Gatica y al diputado bonaerense Juan Esper, junto con otros dirigentes independientes. La agenda pública incluyó autonomía municipal, seguridad, descentralización y federalización del conurbano. Pero el movimiento también abrió una discusión sobre la representación política que el vecinalismo pretende construir para el próximo turno electoral.

La incógnita central es cómo transformar una red de liderazgos locales en una oferta provincial. Los participantes tienen trayectorias distintas y grados diferentes de vinculación con las fuerzas tradicionales. Esa diversidad permite ampliar contactos territoriales, aunque también exige acordar si Buenos Aires Primero funcionará como una herramienta para negociar alianzas o si buscará competir con candidatos propios.

Un sello con historia y dos caminos electorales

Buenos Aires Primero no nació en la última cumbre. Ya en 2021 agrupaba a intendentes y organizaciones vecinales con representación municipal, y promovía una agenda de autonomía local, boleta única y cambios en la representación legislativa. Entre sus impulsores aparecían Britos, Bevilacqua y dirigentes de Necochea, Tornquist, Tres Arroyos y otros distritos del interior. El espacio atravesó después distintos acercamientos electorales y perdió articulación común.

Esa trayectoria explica la importancia de su reaparición. Algunos referentes vecinalistas respaldaron la candidatura presidencial de Massa en 2023, mientras que otros preservaron posiciones independientes. Britos, por ejemplo, integró en 2025 la lista de senadores provinciales de Somos Buenos Aires por la Cuarta Sección, una experiencia distinta del alineamiento con el Frente Renovador.

La relación con el massismo vuelve ahora a ocupar un lugar relevante. Entre las alternativas que trascendieron del espacio aparece la posibilidad de conformar una propuesta vecinalista que acompañe una eventual candidatura de Massa, tanto en un escenario provincial como nacional. La otra opción es presentar una boleta autónoma con postulantes a gobernador, vicegobernador, legisladores e intendentes.

Bevilacqua en X.

Ninguno de esos caminos quedó cerrado. Bevilacqua había ratificado en septiembre que Buenos Aires Primero seguía vigente y que mantenía conversaciones con referentes de Chivilcoy, Necochea, Saavedra y San Miguel. También señaló que una definición dependerá de las reglas electorales, incluida la situación de las PASO y la eventual coincidencia de los comicios provinciales y nacionales.

El mapa de alianzas contiene otro dato: la legislación bonaerense limita a dos los mandatos consecutivos de los intendentes. Si esa norma no cambia, tanto Britos como Bevilacqua estarán impedidos de buscar otra reelección municipal en 2027. El jefe comunal de Villarino ya habló de promover una renovación local y dejó abierta la posibilidad de aportar su experiencia desde otro ámbito político o de gestión.

La autonomía municipal como propuesta política

El armado intenta sostener su proyección electoral sobre una demanda compartida: que los municipios tengan mayor poder de decisión y recursos para responder a obligaciones que hoy asumen en sus territorios. Para Britos y Bevilacqua, el reclamo no es nuevo. Ambos vienen planteando desde hace años cambios en la organización municipal y en el vínculo de los distritos con la administración provincial.

En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, Bevilacqua advirtió que las comunas sumaron tareas antes cubiertas por la Nación o la Provincia sin una transferencia equivalente de financiamiento. Por eso impulsa revisar la Ley Orgánica de las Municipalidades y habilitar que cada distrito dicte su propia carta orgánica. La propuesta permitiría definir normas de organización local, estructuras administrativas y aspectos de su representación deliberativa.

La discusión también alcanza a la coparticipación y a la prestación de servicios. El intendente de Villarino pidió una mesa entre los tres niveles de gobierno para delimitar responsabilidades y recursos. Su planteo busca que la autonomía no quede reducida a una modificación formal y que los municipios cuenten con capacidad financiera para sostener su funcionamiento cotidiano.

En Chivilcoy también se compartieron experiencias de modernización administrativa, desde expedientes digitales y firmas electrónicas hasta sistemas de monitoreo y prevención. Esos ejemplos forman parte del perfil que el vecinalismo busca destacar: dirigentes con gestión municipal o experiencia territorial que pretenden llevar sus demandas a una discusión provincial más amplia.

Bevilacqua defendió una autonomía municipal con recursos.

La seguridad agrega un capítulo legislativo. Esper, integrante de la Comisión de Seguridad de Diputados, impulsa una ley de policías municipales para dar a los intendentes más herramientas de prevención y organización del patrullaje. El legislador relacionó esa iniciativa con la propuesta de federalización presentada por De la Torre, aunque se trata de planteos con alcances institucionales diferentes.

El conurbano, la reforma más ambiciosa y la discusión fiscal

De la Torre propone separar a los municipios del conurbano de la estructura del gobierno bonaerense y convertirlos en distritos federales vinculados directamente con la Nación. Bajo ese diseño permanecerían las administraciones municipales y el Estado nacional, mientras se reformularía la intervención de la Provincia en financiamiento, seguridad y prestación de servicios.

El exintendente de San Miguel sostiene que el conurbano y el interior presentan necesidades distintas y que el esquema actual perjudica la distribución de recursos. Britos respaldó la discusión y vinculó su posición con la experiencia que ambos acumularon en seguridad y gestión local. La iniciativa todavía tiene aspectos fiscales en estudio, para los cuales De la Torre informó que trabaja con consultoras especializadas.

Esa propuesta introduce un debate de mayor alcance que la autonomía municipal. No se limita a transferir facultades a los intendentes: plantea modificar la organización territorial bonaerense y la relación entre la Nación y los distritos metropolitanos. Por eso aparece como una de las banderas de transformación institucional que confluyen en el reagrupamiento, aunque no representa una reforma ya aprobada.

La definición pendiente rumbo a 2027

La definición que falta es electoral. Buenos Aires Primero puede intentar consolidar una oferta con sello y candidatos propios o utilizar su entramado municipal para negociar acuerdos. La cercanía de parte de sus integrantes con Massa constituye una posibilidad política, pero no equivale a una candidatura acordada ni a una alianza formalizada.

Por ahora, el movimiento combina intendentes en funciones, exjefes comunales y dirigentes con aspiraciones de representación provincial. La reunión de Chivilcoy permitió exhibir coincidencias programáticas, pero la discusión sobre las candidaturas, las alianzas y las reglas de competencia sigue abierta. Con la continuidad de algunos de sus principales referentes al frente de sus municipios condicionada por la ley de reelecciones, el reagrupamiento también deberá definir cómo sostener su presencia territorial y trasladarla a la disputa provincial de 2027