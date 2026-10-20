Ante la amenaza de El Niño, la Provincia sentó a la mesa a municipios y al campo: prevención, obras y reclamos millonarios a Nación

La Provincia presentó un nuevo visor hidrometeorológico que integra datos de 150 estaciones para monitorear lluvias, caudales y niveles de agua en los 135 distritos bonaerenses.

La provincia de Buenos Aires puso en funcionamiento un nuevo visor hidrometeorológico para monitorear lluvias, caudales y niveles de agua en los 135 municipios, en el marco del operativo de prevención frente al fenómeno de El Niño y el aumento del riesgo de inundaciones. La herramienta integra información de 150 estaciones, permite consultar datos actualizados y busca mejorar la capacidad de anticipación de los gobiernos locales ante eventos climáticos extremos.

La presentación se realizó este martes en Bragado, durante una reunión de los comités de cuenca de las subregiones A2 y A3 del río Salado. El encuentro reunió a autoridades provinciales, intendentes, entidades rurales, cooperativas, organismos científicos y representantes de sectores productivos. En paralelo, el Gobierno bonaerense supervisó obras hidráulicas en Alberti y confirmó que avanzará con una denuncia penal contra la administración de Javier Milei por el destino de los recursos nacionales destinados a infraestructura hídrica.

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, encabezó la actividad junto a su par de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, y explicó que la plataforma permitirá contar con información para planificar intervenciones y tomar decisiones antes de que se produzcan situaciones críticas.

La presentación se incorpora a un esquema provincial que combina seguimiento meteorológico, obras de drenaje, coordinación con municipios y reclamos por financiamiento nacional, especialmente en la Cuenca del Salado.

Un visor para seguir en tiempo real lluvias, ríos y niveles de agua

La nueva herramienta fue desarrollada mediante el Sistema Inteligente de Monitoreo para la Prevención y Análisis del Riesgo Hidrometeorológico (SIMPARH), dependiente de la Autoridad del Agua (ADA), en articulación con los ministerios de Infraestructura, Ambiente y Desarrollo Agrario.

La plataforma permite consultar información de estaciones automáticas distribuidas en distintos puntos de la Provincia. Según el equipamiento disponible en cada ubicación, los dispositivos registran precipitaciones, caudales, niveles de ríos y arroyos, condiciones meteorológicas, humedad, presión atmosférica y temperatura. También pueden medir variables como la calidad del agua y la profundidad de las napas freáticas.

La mayor parte de las estaciones pertenecientes a la red de la ADA transmite información de manera remota en intervalos de entre 15 minutos y una hora. Los datos se concentran en una plataforma de acceso público, disponible en simparh.ada.gba.gov.ar. Los usuarios pueden seleccionar municipios o cuencas, consultar registros, generar gráficos y descargar reportes. Además, cada administración municipal contará con credenciales propias para configurar tableros de control y filtros adaptados a sus necesidades territoriales.

El visor integra actualmente datos de 150 estaciones de monitoreo, de las cuales 42 son administradas directamente por la Provincia. El resto de la información proviene de redes asociadas de organismos públicos, instituciones científicas y entidades privadas.

Entre las fuentes se encuentran el Sistema Nacional de Información Hídrica, el Instituto Nacional del Agua (INA), la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) y la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca. También se incorporan registros provenientes de municipios, instituciones locales y programas de monitoreo participativo.

El Ministerio de Infraestructura proyecta ampliar la cobertura hasta alcanzar 250 estaciones durante el período 2026-2030. El programa contempla inversiones en operación y mantenimiento de los equipos, junto con el fortalecimiento de las redes de medición existentes. Para 2027 también se prevé contratar un sistema centralizado de visualización, modelación de datos y alertas. La ampliación busca incorporar más puntos de observación y mejorar la disponibilidad de información para los municipios.

“El agua no reconoce jurisdicciones”

Durante la jornada, Katopodis vinculó la presentación con la necesidad de coordinar respuestas frente a El Niño y las consecuencias de las precipitaciones intensas.

“Frente al fenómeno de El Niño y al cambio climático, presentamos en Bragado el nuevo Visor Hidrometeorológico de la Provincia, una herramienta que nos da más información para anticiparnos, planificar y tomar decisiones a tiempo”, afirmó.

El funcionario también reclamó coordinación entre los distintos niveles del Estado y las organizaciones vinculadas con la producción y el manejo del agua. “Gobernar y administrar el agua requiere coordinación entre todos los sectores e inversión en infraestructura para dar mejores respuestas y soluciones. El agua no reconoce jurisdicciones y tenemos que trabajar juntos para estar preparados”, sostuvo.

El encuentro se realizó en el ámbito de los comités de cuenca del río Salado, donde participan municipios con problemáticas vinculadas al escurrimiento, la acumulación de excedentes hídricos y el mantenimiento de canales.

Además de los funcionarios, asistieron representantes de sociedades rurales, Federación Agraria, INTA, Asociación de Cooperativas Argentinas, cooperativas agropecuarias, eléctricas y de trabajo, cámaras de comercio e industria y universidades. También participaron el Instituto de Hidrología de Llanuras, organismos técnicos, bomberos voluntarios y establecimientos educativos.

Además de los funcionarios, asistieron representantes de sociedades rurales, Federación Agraria, INTA, Asociación de Cooperativas Argentinas.

El Niño 2026-2027: qué riesgos contempla la Provincia

La presentación del visor forma parte del Plan de Gestión del Riesgo frente al Cambio Climático que el Ministerio de Infraestructura desarrolla desde 2025. La estrategia contempla un escenario de mayor exposición a lluvias intensas, acumulación de agua y eventos meteorológicos extremos.

El fenómeno de El Niño está asociado con un calentamiento anómalo de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial, capaz de modificar los patrones de circulación atmosférica y precipitación en distintas regiones. En buena parte del centro y noreste de Argentina, su desarrollo puede favorecer lluvias superiores a los valores habituales, aunque los efectos varían según la región y el período.

Los pronósticos estacionales permiten evaluar tendencias climáticas, pero no anticipan con exactitud cuándo ocurrirá una tormenta ni qué localidad sufrirá una inundación. Por eso, la planificación provincial contempla una combinación de seguimiento meteorológico, registros hidrológicos, obras y mecanismos de respuesta ante emergencias.

Como informó anteriormente GRUPOLAPROVINCIA.COM, desde julio las autoridades bonaerenses comenzaron a coordinar tareas con organismos técnicos, municipios y entidades rurales para preparar caminos, canales y áreas vulnerables. El plan también involucra la revisión de infraestructura existente y la identificación de sectores donde la acumulación de agua puede afectar viviendas, actividades agropecuarias y vías de comunicación.

El visor integra actualmente datos de 150 estaciones de monitoreo, de las cuales 42 son administradas directamente por la Provincia.

La Cuenca del Salado y los trabajos que siguen pendientes

La elección de Bragado para presentar el nuevo visor se relaciona con la importancia de la Cuenca del río Salado dentro del sistema hídrico provincial. La región concentra extensas áreas agropecuarias, localidades y caminos rurales afectados históricamente por inundaciones y dificultades de drenaje.

El Plan Maestro Integral de la Cuenca del Salado contempla intervenciones destinadas a mejorar el escurrimiento del río y sus afluentes, reducir el impacto de las crecidas y recuperar capacidad productiva.

Su ejecución comprende diferentes etapas, con obras finalizadas, intervenciones en desarrollo y proyectos que todavía requieren financiamiento. Durante septiembre, la Provincia reunió a intendentes y representantes de distintas subregiones para revisar los trabajos correspondientes a los tramos IV y V.

Las reuniones también permitieron evaluar el mantenimiento de canales, las condiciones de los caminos rurales y la necesidad de mejorar la infraestructura municipal.

La herramienta presentada en Bragado también se suma a las acciones coordinadas por el Ministerio de Ambiente bonaerense. La cartera que conduce Daniela Vilar elaboró y distribuyó una guía destinada a los 135 municipios, orientada a organizar la prevención, la preparación y la respuesta frente a lluvias intensas e inundaciones.

El documento plantea seis ejes de trabajo. Entre ellos se encuentran la elaboración de mapas de riesgo, la identificación de recursos disponibles, la definición de responsabilidades y protocolos, la preparación de la población, la respuesta durante emergencias y la planificación de la recuperación posterior.

El Fondo Hídrico: $339.993 millones y una disputa con Nación

La presentación del sistema también estuvo atravesada por la discusión entre la Provincia y la Casa Rosada sobre los recursos para financiar obras de prevención de inundaciones. El conflicto se concentra en el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, financiado mediante una porción del Impuesto a los Combustibles Líquidos.

Según datos difundidos por el Gobierno bonaerense, el fondo recibe el equivalente al 4,31% de la recaudación de ese tributo. La normativa contempla que los recursos sean destinados a infraestructura hídrica, recuperación de tierras productivas y obras de control y mitigación de inundaciones.

Al cierre del primer trimestre de 2026, el Fondo registraba un patrimonio de $339.993 millones, de los cuales $290.676 millones estaban colocados en Letras del Tesoro. Esa proporción representaba el 85,49% de los recursos informados. La administración bonaerense cuestiona que una parte significativa del dinero permanezca invertida en instrumentos financieros mientras existen intervenciones hidráulicas pendientes.

Durante la actividad de Bragado, Katopodis volvió a reclamar por ese destino de los fondos. “Hoy tenemos un Gobierno nacional que les cobró a todos ustedes recursos para obras hídricas y dejó esa plata en una cuenta que no sabemos con qué fin se utiliza, pero que no es para cumplir la ley”, sentenció.