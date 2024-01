Exsuegro de Junior Benítez pide investigar si el futbolista indujo al suicidio a su hija

El padre de Anabelia Ayala, la mujer que fue hallada ahorcada en Año Nuevo en su casa de la localidad bonaerense de Burzaco en un presunto suicidio, pidió que se investigue si el futbolista Oscar Junior Benítez indujo a su hija a cometer el hecho durante una videollamada ya que lo había denunciado por violencia de género y la tenía amenazada con dañar a su familia, informaron fuentes judiciales.

En tanto, otra fiscal que investiga al futbolista en una causa por amenazar a su exsuegro y ejercer violencia de género contra Anabelia Ayala (29) acordó con la defensa de Benítez la realización de un juicio abreviado.

Esta mañana, la declaración de Juan Carlos Ayala (52) tuvo lugar en las oficinas de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 de Almirante Brown ante la presencia del fiscal Juan Manuel Baloira, quien lleva adelante la investigación por la muerte de Anabelia.

Al respecto, fuentes judiciales señalaron a Télam que Juan Carlos le aseguró al representante del Ministerio Público que el exjugador de Boca Juniors había amenazado a su hija con matar a toda su familia si no consumaba su suicidio.

Sobre ello, el hombre de 52 años agregó que Junior Benítez controló, mediante una videollamada en tiempo real, que la mujer se quitara la vida.

"El padre de Anabelia se presentó en sede judicial para dejar en claro que su hija decidió quitarse la vida ya que venía siendo coaccionada de manera permanente por Benítez y temía que tome represalias con sus familiares", resumió a Télam una fuente con acceso al expediente.

Por este motivo, la familia Ayala presentó ante las autoridades judiciales la tablet que utilizaba Anabelia para comunicarse cotidianamente con el futbolista y un teléfono celular que la mujer escondía en su baño, los cuales serán peritados en los próximos días.

Además, el abogado de Juan Carlos, Rodrigo Tripolone, presentó un escrito ante el fiscal Baloira para solicitarle "de manera urgente" el allanamiento de la vivienda de Junior Benítez, para efectuar el secuestro de sus dispositivos electrónicos.

Por otro lado, los voceros confirmaron que la fiscal de Lomas de Zamora Mariana Monti, a cargo de la causa en la que se acusa a Benítez por cuatro hechos de amenazas contra la familia de su expareja, estipuló junto a la defensa del futbolista surgido en el Club Atlético Lanús que sea condenado a cuatro años de prisión efectiva en el marco de un juicio abreviado.

Ahora, resta conocer si el recurso judicial es homologado por el Juez en lo Correccional 8 de la mencionada jurisdicción, Manuel Barreiro.

Como consecuencia a esta resolución, el letrado Tripolone manifestó a Télam su disconformidad con el acuerdo y adelantó que pedirá que la causa se eleve a juicio oral.

Sin embargo, la opinión de la querella en este tipo de juicios abreviados no es vinculante, por lo que depende de la decisión del juez si se homologan o no la pena acordada por el fiscal y la defensa.

Por el momento, Junior Benítez continúa con prisión domiciliaria, luego de que el magistrado Barreiro rechazara un pedido del fiscal de juicio Hugo Daniel Carrión para que se revoque el arresto domiciliario del futbolista, quien fue denunciado en varias oportunidades por la familia de Ayala por incumplir la medida.

Es que la familia de Anabelia presentó ante la Justicia un video de la tarde previa al suicidio en la que se la ve bajar de una camioneta supuestamente conducida por Benítez, ya que esa tarde la mujer pasó unas horas con el jugador de fútbol en su casa.

En referencia a esto, Tripolone realizó una publicación en la red social Instagram donde señaló:

El Juez -pese a que el Fiscal lo requirió expresamente- se negó a revocarle la prisión domiciliaria argumentando que no se podía establecer que Benítez condujera esa camioneta, o que fuera un rodado en el que habitualmente se trasladara. Lamentablemente, cada vez nos vamos acostumbrando más a que sean las víctimas y sus representantes quienes investiguen. Si tan sólo hubieran revisado las redes, podrían haber verificado -antes de que las pusiera en privado -que la camioneta es la misma del video (Dodge Ram Laramie). Pocas hay de esas en el conurbano

"¿Hasta cuándo este sujeto gozará de la libertad? Estar detenido en su mansión con una pulsera, más que un castigo, se asemeja a una recompensa por sus actos: ¿qué lo hace gozar de semejantes privilegios? ¿Sus contactos obtenidos a lo largo de su carrera como jugador profesional?", cerró en el posteo el representante legal de la familia Ayala.

Esta tarde se llevará a cabo una marcha para pedir "Justicia por Ana", la cual está organizada por familiares de la joven de 29 años y vecinos de la zona.

Bajo la consigna "Ella quería vivir", se prevé que la manifestación comience a las 17 en la intersección de las calles Álamo y Rodríguez Peña, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas.

"Ella tenía muchos proyectos, ella quería alejarse hasta donde él no la encuentre. Me la dejó morir sola, él vio todo y no fue capaz de avisar. Me parece injusto, ¡¡¡tiene que ir preso!!!", comentó una de las primas de Anabelia.

La muerte de Anabelia (29) fue descubierta en la mañana del 1 de enero, cuando sus familiares la encontraron sin signos vitales en su habitación.

Según contó a esta agencia su padre, la joven había pasado la noche del 30 de diciembre con Benítez, sobre quien pesaba una restricción perimetral de 300 metros en su contra por una serie de denuncias por amenazas y violencia de género.

En diálogo con Télam, Juan Carlos Ayala reveló que, tras el fallecimiento de su hija, recibió un audio de familiares de Benítez, en el que indicaban que el exjugador de Boca mantenía una videollamada mientras Anabelia se quitaba la vida.

En dicho audio, al que tuvo acceso Télam, se escucha la voz de una mujer que dice: "Nosotros no llegamos a brindar. No brindamos porque ella tenía una aplicación por la que Junior estaba viendo cómo la piba se colgaba".

Al respecto, Juan Carlos consideró que "Benítez tuvo ciento por ciento la culpa de lo sucedido" y pidió que "se haga justicia" por su muerte.

Los episodios comenzaron a ocurrir el 17 de enero de 2021, cuando, de acuerdo a la acusación, el imputado amenazó con un arma de fuego a su exsuegro y prendió fuego algunas pertenencias de su expareja.

El segundo hecho fue el 16 de enero de 2021 cuando "en un contexto de violencia de género" destruyó la "totalidad de archivos contenidos en la notebook propiedad de la familia Ayala sin contar autorización para ello".

En tanto, el 28 de febrero del 2022, según la fiscalía, Benítez desobedeció la restricción de acercamiento de 300 metros y amenazó a los exsuegros y su excuñado con frases como "vos me denunciaste, vos me hiciste meter en cana, te voy a matar".

Finalmente, el 18 de marzo de 2022, Junior volvió a incumplir la perimetral y amenazó con un cuchillo a su exnovia para que le abriera la puerta de su casa, pero como ella se negó él le dañó las cuatro llantas del auto del exsuegro.

Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género.

Por WhatsApp: +5491127716463

Si vos, o algún familiar o allegado tuyo, está atravesando una crisis emocional de cualquier tipo, siente que nada tiene sentido o se encuentra atrapado en una situación a la que no le encuentra salida, comunicarse al Centro de Asistencia al Suicida (11-5275-1135) o al 135. O al 0800 999 0091 para informarse sobre el referente de salud mental más cercano. (Télam)