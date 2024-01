Francos reconoce que ley "Bases" tendrá modificaciones en su tratamiento parlamentario

El ministro del Interior, Guillermo Francos, aseguró hoy que la intención del presidente Javier Milei es que “la ley salga como está planteada”, al aludir a la iniciativa "Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos", enviada al Parlamento por el Ejecutivo, aunque reconoció que el texto original podría tener algunas “modificaciones”.

“El Presidente ha expresado que la ley tiene que salir como está planteada”, señaló Francos en declaraciones a Mitre, pero admitió que “obviamente hay temas que los que los legisladores no aceptan y habrá que hacer modificaciones”.

Al puntualizar algunos aspectos de la ley “Bases”, Francos sostuvo que, en “la cuestión de la facultades” que el Congreso le delegaría al Ejecutivo, es algo que “no tiene mucho sentido debatir el tiempo de duración”.

“El Congreso puede retirar estas facultades para el Presidente en cualquier momento. No tiene plazos para hacerlo", subrayó el titular de la cartera de Interior.

Francos aseguró que el Gobierno tiene “vocación de diálogo” en el tratamiento parlamentario de la ley y afirmó que “se escuchan a los legisladores, pero también a gobernadores, sectores empresarios y asociaciones intermedias”.

Puso como ejemplo los pedidos para que se concreten modificaciones a los cambios en materia de Pesca o biocombustibles.

“Uno atiende los reclamos y vemos como compatibilizarlos en el contexto de la ley”, resumió.

En otro orden, al opinar sobre el paro anunciado por la CGT para el 24 de enero, Francos estimó que “hacerle un paro a un Presidente que recién inicia pareciera un poco apresurado”.

“Yo no puedo cuestionarles el derecho convocar un paro, pero en una situación de emergencia debieran dar un margen de tiempo razonable”, analizó.

Al analizar la situación económica, indicó que “vamos a pasar momentos duros con el cáncer que tiene Argentina, la eliminación del déficit fiscal, pero nosotros no queremos solucionarlo con endeudamiento y emisión monetaria”.

Francos agregó que el Gobierno se está “haciendo cargo” de “los problemas que generaron gestiones anteriores, y de una manera diferente a lo que se ha intentado sin éxito en el pasado”.

Sobre la discusión con algunos diputados de Unión por la Patria (UxP) durante su comparecencia de ayer en la Cámara de Diputados, dijo que lo toma “como temas naturales de la política”.

“Mi presencia estaba pactada entre las 9 y las 12 y avisé que me tenía que ir porque tenía otro compromiso, y un diputado que tenía el uso de la palabra empezó a los gritos”, resumió.

“El diputado (Leandro Santoro) seguía hablando de una manera que no permitía la respuesta y le dije que me estaba faltando el respeto y que me tenía que ir”, recordó Francos.

En cuanto a la reforma política incluida en la ley, el funcionario defendió la eliminación de las PASO al indicar que “no ha habido casos, salvo excepciones, en los cuales esos comicios se hayan usado como se propuso en sus orígenes”, y se mostró confiado en que habrá “un acuerdo para eliminarlas”.

En relación a otro aspecto de la reforma política propuesta, el voto por circunscripción uninominal, defendió la iniciativa al decir que se busca “que el elector sepa a quien elige, y no como en la lista sábana donde se conocen a los primeros pero no al resto”. (Télam)