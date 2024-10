Ofensiva opositora por la ley de DNU: ¿cómo afectaría al Ejecutivo?

El Gobierno lleva una semana observando atentamente el plan que impulsan los sectores más duros de la oposición para modificar la ley de DNU, lo que podría poner en aprietos la gestión de Javier Milei. Si la propuesta fuera aprobada, limitaría las herramientas con las que cuenta el oficialismo, que hoy es minoría en el Congreso. Desde el ala política del Ejecutivo, encabezada por Guillermo Francos, con la colaboración de Santiago Caputo y el apoyo de Martín Menem, ya han comenzado a implementar estrategias para frenar el avance opositor.

El origen del conflicto: los cambios a la ley de DNU

El primer paso del oficialismo se dio el martes previo a la marcha universitaria, cuando la atención estaba puesta en el financiamiento de la educación superior. Desde el comienzo, los intentos de Unión por la Patria y Encuentro Federal por impulsar alguno de los 16 proyectos que buscan modificar la ley de decretos han generado incomodidad en el Gobierno, principalmente porque desvían la atención del debate más urgente: la aprobación del Presupuesto 2025.

“Es llamativo que ahora vayan en contra de una ley que impulsó Cristina Kirchner”, dijeron desde el Palacio de Gobierno, refiriéndose a la norma sancionada en 2006, cuando la actual vicepresidenta era senadora y apoyó la ley 26.122, que estableció el proceso de revisión de los DNU a través de una Comisión Bicameral, con el argumento de facilitar la gobernabilidad en tiempos de crisis. Hoy, el espacio de Kirchner busca modificar esa ley, permitiendo que sólo una de las cámaras del Congreso pueda rechazar un decreto presidencial.

Estrategia del Gobierno para frenar la avanzada opositora

Un funcionario cercano al Gobierno se mostró molesto con el kirchnerismo durante la tarde de ayer, antes del inicio del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento, lideradas por el libertario Nicolás Mayoraz y la diputada del PRO Silvia Lospennato. Ambos se vieron obligados a acelerar una reunión a pedido de los opositores. La estrategia del Gobierno es evitar que el 30 de octubre se emita un dictamen, fecha límite impuesta por la oposición, para lo cual necesitan que al menos la mitad de los diputados de ambas comisiones no firmen el documento.

Si no lo consiguen, desde el entorno de Milei advierten que no dudarán en recurrir a un nuevo veto. “Estamos de acuerdo con el fondo de la cuestión, pero no con el momento”, expresó un alto funcionario del Ejecutivo.

Negociaciones incómodas entre libertarios y el PRO

En medio de este panorama, los libertarios se ven obligados a una tarea incómoda: negociar con sus aliados del PRO. Ayer, el sector más cercano a una eventual fusión con el oficialismo, que responde a Patricia Bullrich, sugirió durante una reunión interna que el partido debería complicar el avance del debate opositor para favorecer a Milei. Incluso plantearon la posibilidad de retrasar el tratamiento lo máximo posible o bloquearlo por completo. “No existe la posibilidad de que el PRO vote a favor de una medida que sería destructiva para el Gobierno”, indicaron en el ala bullrichista.

No obstante, desde el sector que sigue el liderazgo de Mauricio Macri, aclararon que “el PRO aún no ha definido una postura”. Esta falta de definición es similar a la que se dio en los debates previos sobre los vetos relacionados con los fondos para jubilaciones y universidades, cuando el macrismo demoró su posicionamiento a la espera de una respuesta del Gobierno. “Van y vienen”, comentaron fuentes cercanas a La Libertad Avanza, quienes participan de las conversaciones informales con el macrismo.

La preocupación de los libertarios: un intento desestabilizador

En las filas de Milei perciben que los sectores más alejados del oficialismo buscan desestabilizar al Gobierno. “Quieren limitar el uso de los DNU justo cuando al único gobierno al que le rechazan un decreto es al nuestro. Todos esos ‘republicanos’ fueron oficialistas antes y nunca quisieron cambiar la ley. Ahora, les parece el momento adecuado”, ironizó un diputado de La Libertad Avanza, refiriéndose al rechazo del DNU 70 en el Senado. “Juegan con fuego. Un Ejecutivo débil no es bueno para nadie, ni en nuestro gobierno ni en ningún otro”, advirtió.

Próximos pasos en el Congreso

Ayer, la Cámara de Diputados comenzó a evaluar los distintos proyectos que buscan reformar la ley de DNU. Son 16 propuestas, pero los opositores aún no tienen el apoyo suficiente para conseguir los dos tercios necesarios para avanzar. Incluso dentro de Unión por la Patria, el bloque que debería aportar la mayoría de las firmas, hay posturas divididas.

Por su parte, los aliados del PRO más cercanos al Gobierno dejaron entrever su intención de ayudar a la Casa Rosada durante la reunión informativa. La diputada Silvana Giudici sugirió que, dado que se trata de un tema “demasiado profundo”, no es algo que pueda resolverse en tres sesiones. Sin embargo, los impulsores del proyecto aseguran que cualquier retraso sería contrario al reglamento. Mientras tanto, en el Gobierno siguen el tema con preocupación y advierten que no permitirán que prospere, incluso si llegara al recinto y se aprobara.