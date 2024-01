Sumit Nagal: de estar en "bancarrota" a romperla en el Australian Open

Hace unos meses, la situación para el tenista indio Sumit Nagal era desesperante: confesó que tenía solo 900 euros en el banco e incluso llegó a estar fuera del top 500 del ranking ATP durante 2023.

“No tengo nada de ahorros, no puedo decir que vivo una buena vida. Al menos no estoy en negativo. No digo que quiera ir a hoteles 5 estrellas ni nada de eso. Nos faltan fondos, un sistema. China tiene dinero y tenemos el mismo potencial que ellos”, confesó hace unos meses durante una entrevista a The Times of India.

Pero poco a poco fue escalando en el ranking, volvió a su mejor nivel y consiguió el boleto para disputar el primer Grand Slam de la temporada, el Australian Open.

El sorteo no parecía beneficiar para nada a Nagal, que actualmente ocupa el puesto número 137 del ranking, ya que le tocaba debutar contra el kazajo Aleksandr Bublik, dueño de unos golpes muy potentes, extremadamente talentoso y una de las principales figuras del circuito.

Esto pareció importarle poco a Nagal, que lo venció en tres sets por 6-4, 6-2 y 7-6(5), para avanzar a la segunda ronda y convertirse en el primer jugador de su país en eliminar a un preclasificado desde que lo hiciera Ramesh Krishman en 1989.

Luego del triunfo, dijo: “Pasar de no entrar en las previas de Challengers a jugar la segunda ronda del jueves acá es algo emocionante. He trabajado muy duro con mi equipo y estoy muy orgulloso de mí mismo por ser capaz de manejar las cosas por las que he pasado y por jugar como quería”.

Este impactante triunfo le permitió a Nagal respirar desde el punto de vista económico, ya que se aseguró 110 mil euros y esta cifra podría aumentar considerablemente en caso de seguir avanzando en el torneo.

Su próximo rival será el chino Juncheng Shang. En caso de vencerlo embolsará otros 45 mil euros y estará muy cerca de volver a meterse en el top 100 del ranking. (NA)