Entrevista GLP. Nelson Sombra: "Milei va a ser una nueva desilusión para la sociedad"

-GRUPOLAPROVINCIA.COM llegó a Azul. Muchas gracias por recibirnos intendente Nelson Sombra. Después de una campaña intensa, ¿cómo han sido las primeras semanas de gobierno?

Estamos abocados a esta nueva gestión. Obviamente los primeros tiempos son intensos, pero me parece que se están tornando más intensos por la elección a nivel nacional. Si seis de cada diez habitantes han elegido esta opción hay que respetarlo, somos defensores de la democracia, pero eso no quita que vemos a modo de Déjà Vu las implicancias de este tipo de medidas que no son novedosas. Creo que va a ser una nueva desilusión para la sociedad.

A nivel local, nuestra comunidad hace mucho tiempo que reclama que Azul salga del estancamiento sumido. Vemos alrededor el crecimiento de los distintos distritos y Azul no da pie con bola.

Uno de los problemas más importantes que tenemos es el déficit en materia energética que desalienta cualquier tipo de inversión.

-¿De qué depende que se solucione esto?

De voluntades de gestión política. Queremos volver a agradecer la voluntad política que tuvo el gobernador Axel Kicillof porque ya está en marcha un nuevo transformador de 40 MVA, lo que va a repotenciar en un 50 por ciento la energía que tiene Azul. En marzo del 2025 va a estar funcionado.

-Imaginemos que del otro lado de la cámara que hay empresarios con posibilidades de invertir en Azul. ¿Qué le diría?

Ahora sí tenemos posibilidades de poder conversar y llegar a buen puerto. Antes no teníamos qué ofrecerle, pero ahora podemos potenciar el privilegio estratégico logístico que tiene Azul en el centro de la provincia por donde pasan las rutas más importantes. A partir de esto podemos comenzar a consolidar nuestro sello indentitario, qué queremos ser, porque sin eso es muy difícil avanzar.

Azul tiene sierras y campos, por lo que producir alimentos de calidad con valor agregado tendría que ser nuestro potencial. También sería clave armar un polo logístico en la provincia.

-¿Qué pasa con la matriz tributaria?

Tenemos una matriz tributaria obsoleta e injusta para la coyuntura actual que se carga con mayor ahínco sobre el frentista y dejó de lado el potencial ganadero-agropecuario. Invertimos esa ecuación y marcamos cuatro puntos como servicios esenciales: la cultura, educación, salud y el deporte para poder integrar el partido.

Con los primeros ingresos de esa tasa, que viene lenta porque está en discusión política, hemos logrado en un mes de gestión ampliar el transporte público a Cacharí y Chillar que no contaban con el servicio, algo totalmente injusto.