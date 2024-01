Los bloques Hacemos Coalición Federal e Innovación ratificaron hoy que van "defender a los jubilados, a los sectores productivos y a los intereses de las provincias" en la sesión de la Cámara de Diputados que debatirá la ley "Bases", con lo cual reiteraron que no aprobarán los artículos del dictamen de mayoría sobre el sistema de ajuste de los haberes y las retenciones agropecuarias e industriales.

Los legisladores de esas bancadas mantuvieron posiciones diferentes en el plenario de comisiones, ya que mientras algunos diputados firmaron con disidencia el dictamen de mayoría, la Coalición Cívica, los socialistas y el Gen presentaron sendos despachos de minoría.

Pese a tener diferentes posiciones sobre el dictamen del oficialismo, ahora están acordando las posturas que plantearán en el recinto de sesiones cuando se discuta cada artículo en particular, informaron fuentes parlamentarias.

En un comunicado señalaron que "tenemos el compromiso de otorgar gobernabilidad y darle al Gobierno las herramientas que necesita para sacar a la Argentina de esta profunda crisis" "Sin embargo, no estamos dispuestos a hacerlo sin marcar diferencias y defender nuestras convicciones, ya que también nuestros votantes nos han otorgado un mandato que vamos a respetar", agregaron.

Destacaron que "no vamos a acompañar aquellas medidas que consideramos perjudican a los jubilados, que necesitan ya mismo una recomposición mensual para no perder frente a la inflación, ni las que dañan a los sectores de la producción, que no soportan más aumentos de impuestos, sino por el contrario precisan incentivos para desarrollarse y generar empleo genuino" y "defenderemos a la cultura y a nuestros recursos naturales".

Señalaron que "creemos en un país federal, por eso tampoco podemos convalidar que se perjudique a las provincias y a sus economías, para terminar sosteniendo al Estado nacional con el esfuerzo del interior".

"Con ese espíritu llegaremos al debate en el recinto, que por otra parte pretendemos que sea de cara a la gente, con total honestidad y transparencia, para que no se terminen votando de madrugada y a escondidas de la sociedad cuestiones centrales para el futuro de la Argentina", destacaron los legisladores de Hacemos Coalición Federal -donde conviven Cambio Federal, CC y Unidos por Córdoba, socialistas y Gen-, de Innovación Federal, conformado por diputados salteños y rionegrinos, neuquinos y misioneros que responden a los mandatarios de esa provincia.

Por otra parte, el diputado Maximiliano Ferraro publicó hoy en en la red social X detalles del dictamen de minoría presentado por la Coalición Cívica y señaló que "compartimos algunas de las reformas propuestas y planteamos numerosas alternativas que le brindarán al Gobierno herramientas necesarias y por sobre todo sensatas para enfrentar la crisis".

"Somos conscientes que debemos transformar una Argentina degradada y en decadencia pero no podemos cargar el costo del ajuste fiscal sobre las espaldas de los jubilados ni de quienes trabajan y producen, ni vulnerando nuestra Constitución", agregó.

Señaló que "las medidas y herramientas que proponemos son justas en todo sentido: moral, ético y constitucional. Ojalá el oficialismo las considere, porque aún hay tiempo para ser ejemplares y serios en este tiempo tan difícil para todos".

En tanto, el diputado cordobés y vicepresidente de Hacemos Coalición Federal, Carlos Gutiérrez, criticó los artículos referidos a biocombustibles al señalar que cuando "creíamos que en el capítulo biocombustible se habían logrado las condiciones para alcanzar un acuerdo que contenga a todos los sectores, nos encontramos con que se realizaron modificaciones que nadie sabe ni quién ni cómo se hicieron, después de un dictamen firmado".

"Es absurdo que una ley proponga que hay que esperar tres años para que se presente otra ley. ¿Por qué, en cambio, no se plantea ahora un escenario futuro que genere confianza en las leyes, y que garantice previsibilidad, inversión y generación de empleo?", agregó.

También expresó a través de la red social X que "es una aberración que se haya cambiado la definición de biocombustible cuando se incorpora y se habla de reciclado de plástico. Eso no es biocombustible".

