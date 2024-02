-Intendente, ¿por qué los números del turismo son los más auspiciosos en Mar del Plata que en otras ciudades de la costa? ¿A qué cree que se debe?

Hay una cuestión de planificación. Nosotros venimos trabajando desde septiembre con privados, con Gendarmería, con Prefectura y con la Agencia Nacional de Seguridad Vial para ordenar los más de 200 eventos que tenemos en la temporada.

La gente fue eligiendo Mar del Plata durante todo el año porque te da una gama de ofertas: 43 kilómetros de costa, la laguna, las sierras, la variedad gastronómica.

-Quisiera pasar al plano netamente político, ¿cómo está el PRO?

Estamos en comunicación permanente y nos mantenemos como un equipo.

-Intendentes radicales me han manifestado su intención de seguir fortaleciendo Juntos por el Cambio, ¿qué piensa al respecto?

Es una responsabilidad conjunta mantener en claro lo que es Juntos por el Cambio. Nos unen los valores del respeto, de la austeridad y de la seriedad, y eso va más allá del espacio político.

-A mi entender La Libertad Avanza está en el poder por los errores que se han cometido en el pasado. ¿Piensa que Juntos por el Cambio no ha ganado también por sus errores?

Yo creo que hay que pensar para adelante, hacer una autocrítica y pensar en las necesidades que tienen los argentinos, más allá de los problemas que pueda tener mi espacio.

Está claro que el gobierno de Javier Milei se encontró con una debacle de desmanejo de la gestión anterior y tiene que ver cómo trabaja en bajar la inflación.

-Soy defensor de la gestión municipal porque entiendo al intendente como aquel soldado que está en la primera línea de trinchera. ¿Qué piensa de lo que está pasando en el Congreso con el DNU?

Muchas decisiones se toman pensando en la General Paz y creo que ahí tiene que haber una mirada de toda la Argentina en la toma de decisiones.

Con respecto a la pesca tengo que reconocer que el gobierno nacional me recibió y me escuchó. Pudimos ir con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, a plantear una cuestión que entendíamos que afectaba a nuestras regiones. No es la primera vez que Mar del Plata tiene problemas, pero es la primera vez que me reciben a mí como intendente.

-Logró algo que no es habitual, que la motosierra que parece que enviste todo ceda un paso.

Acá hay cerca de 30 mil personas que trabajan en la descarga del pescado, hay que tomarlo con mucha seriedad. No es que uno cedió o el otro entendió, el tema no es solo una cuestión recaudatoria sino también una mejora para la gente que labura en esto.

-Guillermo, una vez más, muchas gracias por recibirnos en plena temporada. ¿Qué le gustaría agregar sobre el cierre de la nota?

Primero agradecerte la posibilidad de la entrevista. Creo que hay una sola forma de salir y es para adelante. Yo soy una persona que está mucho escuchando fuera del escritorio. Es importante estar en la calle para escuchar y tomar mejores decisiones.

Volvé a leer la primera parte de la entrevista a Guillermo Montenegro