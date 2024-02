INADI: organizaciones e intelectuales repudiaron el anuncio

Organizaciones sociales, intelectuales y ex funcionarios del Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) manifestaron su preocupación por el "cierre definitivo" del organismo anunciado hoy por el Gobierno nacional y aseguraron que es un "bastión fundamental" en la protección y promoción de los derechos humanos en el país.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia matutina en la Casa Rosada, expresó que el instituto creado por ley en 1995 es parte "de diferentes institutos que no sirven para nada, son grandes cajas de la política o son, simplemente, lugares para generar empleo militante" y anunció: "Estamos empezando con su cierre definitivo".

Ante el anuncio, Andrea Rivas, presidenta de la Asociación Familias Diversas De Argentina (AFDA) e integrante del Frente Orgullo y Lucha, que reúne a decenas de organizaciones LGBTINB+, repudió la medida y alertó sobre "la gran discriminación" que pesa sobre "muchos grupos vulnerados en la Argentina".

En dialogo con Télam, Rivas resaltó que "el Inadi tiene un rol fundamental en la valoración del pluralismo social en el país y en la protección de los derechos de toda la población" y dijo que "hay personas que son discriminadas todos los días por su color de piel, si son migrantes, su religión o su clase social".

Nadie, ni siquiera un gobierno como este, debería afirmar que hará algo que la ley prohíbe. El Inadi está creado por ley, si lo quieren cerrar tendrán que pasar por el congreso. ¿Un gobierno compadrito? https://t.co/sr0ghqYOB0 — Claudia Piñeiro 💚 🧡 (@claudiapineiro) February 22, 2024

"Esto es un retroceso que tiene un impacto directo en la gente", completó.

El organismo fue fundado en 1995 por una ley que se sancionó en el marco de la respuesta del Estado

argentino a los atentados a la embajada de Israel y la AMIA,

En tanto, Rivas recordó que la frustrada Ley Ómnibus que se debatió en la Cámara de Diputados tenía el artículo 348, que eliminaba la ley 24.515 de creación del Inadi.

Manu Mireles, cofundadora y secretaria del bachillerato Popular Travesti-Trans Mocha Celis, opinó que "el cierre implica atentar contra la democracia y la garantía de los derechos humanos".

"Es fundamental elaborar políticas que combatan la discriminación", aseguró Mireles y recordó que "articularon y trabajaron con el instituto para brindar servicios a un montón de personas víctimas de discriminación, en particular por su identidad de género".

"Este cierre muestra una postura que beneficia a los discursos de odio, muchos que se hacen desde la política", alertó.

Ornella Infante, dirigente del movimiento Evita y ex directora de Políticas contra la Discriminación del Inadi, sostuvo que el organismo "supo ser el oído fundamental para aquellos y aquellas que no éramos escuchados por nadie, incluso para quienes éramos detenidas y torturadas por leyes que venían de la época de Onganía".

"Es muy preocupante porque el Inadi es el segundo en América Latina y el Caribe, solo México tiene un organismo que lucha contra la discriminación y nuestro país es de avanzada en materia de derechos humanos justamente porque el instituto fue un bastión fundamental para ello", afirmó.

Repudiamos la decisión del presidente @JMilei de cerrar un Organismo como el @inadi . Desde allí miles de personas pudimos encontrar respuestas de los hechos que nos sucedían cada vez que se nos discrimina . No sólo recibiendo o mediando por un acto discriminatorio. — Ornella Infante (@OrnellaInfante) February 22, 2024

"En épocas en donde arrecian mensajes violentos contra diferentes colectivos en relación al género, la orientación sexual, la identidad de género, la nacionalidad y la religión, entre otros, necesitamos sostener espacios de promoción y protección de derechos", expresó por su parte Leandro Cahn, director ejecutivo de Fundación Huésped, y consideró que el Inadi es "un instituto pionero en la lucha contra la discriminación, el racismo y la xenofobia".

"Nadie, ni siquiera un gobierno como este, debería afirmar que hará algo que la ley prohíbe. El Inadi está creado por ley, si lo quieren cerrar tendrán que pasar por el Congreso", repudió la escritora Claudia Piñeiro en su cuenta de X (exTwitter).

María José Lubertino, ex titular del Inadi durante la presidencia de Néstor Kirchner, escribió en sus redes sociales: "Por favor (Adorni) podrías indicarnos cuál es el acto administrativo que sustenta esta información. En el Boletín Oficial solo está la designación de una interventora de ayer. Fue creado por ley. No hay necesidad ni urgencia en esto. No se puede derogar por decreto", aseveró

Tanto la AMIA como la DAIA, ambas organizaciones de la comunidad judía en el país, fueron consultados por Télam pero no emitieron ninguna declaración formal acerca del tema. (Télam)