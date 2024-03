Entrevista GLP. Vuelve Massa y hablamos con Maximiliano Sciaini, anfitrión del encuentro: “Sergio mira para adelante, nunca para atrás”

–Con las intenciones de hablar sobre lo que va a suceder el sábado, una reunión importante del Frente Renovador. Se está convocando a la cúpula del partido. ¿En qué consiste la reunión?

La convocatoria la arma Sergio (Massa), un poco para unir a los actores: los legisladores nacionales, los provinciales, ministros; seguramente va a estar acompañado de Malena (Galmarini) y, obviamente, todos los intendentes del Frente Renovador, todos los que conformamos el Frente Renovador en distintos estamentos, nacional, provincial y local.

–Muchos se preguntan si el peronismo está haciendo autocríticas por estos tiempos. ¿Tiene que ver con una reunión en base a hablar de lo que pasó y lo que viene hacia el futuro?

Sí. Por las reuniones que ya hemos tenido, que han sido sumamente cerradas, para charlar un poco de estos temas, si hay algo que tengo que reconocer de Sergio es que es muy autocrítico. Siempre ha marcado los errores y siempre mirando para adelante, nunca mirando para atrás. Y tratando de sobrellevarlo de alguna manera y corregirlos también.

Sin duda que a partir de esta secuencia nacional, de lo que sucedió, tenemos que hacer una autocrítica, porque si no, no serviría de nada. Si todos decimos que la gente quiso ir a votar a una persona que está planteando distintas cuestiones que terminan dañando el tejido social, y sin embargo lo votó parte de ese tejido social, sin duda que hay que hacer una autocrítica. Algo mal hemos hecho, en algo mal nos hemos manejado. Y creo que un poco es bronca de la sociedad lo que se ve reflejado en eso.

–Me imagino que antes de esta reunión del sábado pudo hablar con otros pares y algún off, alguna manifestación sobre qué se va a tirar en la mesa, se puede adelantar.

Mirá, sin duda vamos a hablar de la situación particular de cada municipio, un poco la coyuntura en general de todos los municipios, lo que estamos pasando, entendiendo lo que se viene en estos meses y lo que ya tenemos en curso, que es el problema social. Estamos sabiendo que van a aumentar las tarifas: 350% el gas, 300% la luz, el transporte. Gracias a Dios en Roque Pérez por lo menos transporte público no tenemos, entonces quedamos un poco fuera de eso, pero, sin duda, las otras localidades tienen transporte público y se ven afectadas.

Creo que eso va a ser lo que se va a poner en discusión, a tratar, y desde el Frente Renovador decir: “Bueno, acá estamos, somos esto”. Creo que ahí es donde va a entrar Sergio a plantear distintos ejes, directivas que vamos a tener que llevar adelante para poder trabajar en conjunto como bloque.

–Hay gran parte de la sociedad, y también de la dirigencia política vinculada al peronismo, que pide, y hasta a veces con cierto tono de exigencia, que los líderes levanten un poco más la voz ante esta embestida del gobierno nacional. ¿Qué piensa con respecto a la posición de Sergio Massa en ese contexto?

Yo creo que es un momento donde Sergio se tiene que llamar al silencio. Tuvimos una elección nacional hace muy poco, la gente decidió y eso se tiene que respetar de una manera u otra. La gente eligió, para eso estamos en democracia, y se respeta. Y creo que es por una cuestión de respeto también guardar silencio y dejar que evolucione todo como tiene que evolucionar.

Sí entendemos que tenemos problemas, y ahí es donde yo me hago cargo como intendente: creo que los intendentes, los legisladores, sí tenemos que salir a marcar la diferencia o marcar dónde creemos que el error del presidente está ocasionando daños colaterales, diciendo que no hay más obra pública. 300.000 empleos directos, más los indirectos que puede ocasionar eso, el daño social que te genera eso, cierres de empresas... bueno, ocasiona un montón de daño dentro de la parte productiva del país, que después recuperarlo nos va a llevar años. Entonces, creo que ahí es donde tenemos que hacer latir la voz entre nosotros, los intendentes, los legisladores nacionales y provinciales, cada uno en su banca, cada uno en su lugar: decir “Mirá, nosotros creemos que esto está mal, nuestra propuesta era esta, se equivocaron en esto, tenemos autocrítica en esto, creo que hicimos muchas cosas mal, pero sin duda igualmente esto ocasiona diez veces más daño de lo que por ahí venía manejando el gobierno anterior”.

Tenemos muchas autocríticas, muchos errores, pero por lo menos teníamos un eje muy claro: que el país tenía que crecer, que teníamos que desarrollar la parte productiva, crecer en el valor agregado del producto primario. En ese camino íbamos, con las dificultades que teníamos y entendíamos, pero también con una deuda histórica que agarró el gobierno anterior. Eso tampoco hay que dejar de decirlo. El endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Hay muchas cosas de las que no tenemos que responsabilizarnos y otras tantas sí. Pero eso hay que marcarlo y decirlo claramente: cómo nos estamos endeudando más ahora con el Fondo Monetario. Bueno, todas estas cosas hay que decirlas, porque la gente no se entera si estamos llamados al silencio. Creo que Sergio sí tiene que hacerlo; nosotros no. Y si tenemos que ir a protestar a la Casa Rosada, tenemos que ir los intendentes; y si tenemos que ir a los piquetes, tenemos que ir los intendentes, mostrar la fuerza y quejarnos de las cosas de las que tenemos que quejarnos. Los que tenemos las dificultades somos nosotros. Entendemos que tenemos un líder en el espacio que nos comanda, que nos dirige y que respetamos muchísimo, pero creo que la voz viviente hoy tenemos que ser los intendentes, los legisladores nacionales y provinciales.