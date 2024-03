El ex jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta sostuvo este domingo que no está de acuerdo con “entregarle el PRO” al presidente Javier Milei, ni con la propuesta de “fusión” con La Libertad Avanza que pregona la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

“Yo estoy en contra de entregarle el PRO a Milei, en contra de las propuestas de fusión, de cogobierno, no estoy de acuerdo”, sostuvo.

Y consultado sobre el rol que está jugando Bullrich dentro del partido, dijo que lo que no debe hacer es “ir en contra de los valores originales del PRO, traicionarlos y no honrarlos”. “Que ella es parte del gobierno de Milei es un dato, no es una opinión. Es parte de esta iniciativa de la fusión con la Libertad Avanza con la que yo no estoy de acuerdo”, subrayó.

En una entrevista con el diario Clarín, el ex precandidato presidencial de Juntos por el Cambio afirmó que defiende “a fondo los valores constitutivos del PRO” en la que “la valoraba la experiencia de gestión” de los dirigentes que provenían de fuerzas políticas preexistentes, y resaltó que el partido amarillo “no apoya populismos, ni de izquierda ni de derecha”.

“Cuando lo creamos, era un partido para cambiar la Argentina sumando gente con vocación pública, que venía del peronismo, del radicalismo, de los partidos de centro. Se valoraba esa experiencia en la gestión. Teníamos una visión de sumar, de respetar al que piensa diferente, de no entrar en la confrontación ni en las agresiones. Yo sigo creyendo en esos valores”, insistió.

“El PRO no apoya populismos, ni de izquierda ni de derecha, no tiene nada que ver con proyectos mesiánicos, con posiciones extremas”, aseguró Rodríguez Larreta, diferenciando al partido amarillo de La Libertad Avanza, al cual considera un “populismo de derecha” y un “proyecto mesiánico”.

En este marco, cuestionó duramente la retórica agresiva de Milei hacia la dirigencia política opositora, y al respecto consideró que “lo que antes era 678, que funcionaba como canal de agresión en el kirchnerismo, hoy es el Twitter del Presidente”.

"Todos los días lo vemos. Acá pareciera que todo el que tuvo alguna experiencia en la política está mal y es atacado y agredido", señaló acerca del sistemático ataque presidencial contra lo que él denomina la “casta política”.

NA