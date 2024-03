“Vamos a convocarlos para decirles que no pueden votar estas leyes que van en contra de los intereses de los argentinos”, indicó en declaraciones radiales.

"No tenemos expectativas porque no fuimos convocados al Pacto de Mayo", dijo el dirigente sobre la convocatoria realizada anoche por Javier Milei a gobernadores

“El PRO no apoya populismos, ni de izquierda ni de derecha, no tiene nada que ver con proyectos mesiánicos”, aseguró el ex jefe de Gobierno porteño.