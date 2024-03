Rige un nuevo paro de colectivos: a qué líneas afecta y por cuánto tiempo

"No tenemos expectativas porque no fuimos convocados al Pacto de Mayo", dijo el dirigente sobre la convocatoria realizada anoche por Javier Milei a gobernadores

El presidente de la UCR y senador nacional criticó el discurso presidencial en la Asamblea Legislativa y dijo que Javier Milei "no quiere Estado".

“El PRO no apoya populismos, ni de izquierda ni de derecha, no tiene nada que ver con proyectos mesiánicos”, aseguró el ex jefe de Gobierno porteño.