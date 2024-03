El analista político Rosendo Fraga aseguró que no existe una ley que permita la participación de las Fuerzas Armadas en los casos de narcotráfico.

En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, el director del Centro de Estudios Nueva Mayoría señaló que, sin embargo, hay una excepción. La Ley de Seguridad Interior decreta que para actuar en ese ámbito el Congreso debe aprobar el estado de sitio a pedido del Presidente de la Nación.

Asimismo, dispone que el comandante del estado de sitio debe ser un oficial superior de las Fuerzas Armadas, sin importar la causa por la cual el Congreso haya dictado la medida.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y el ministro del Interior, Luis Petri anunciaron este lunes que enviarán las FFAA a Rosario para combatir la situación de violencia que vive la ciudad.

Durante los últimos días, sicarios mataron al playero de una estación de servicio, dos taxistas y un colectivero de la línea K.

Fraga sostuvo que la problemática del narcotráfico creció sistemáticamente en estos cuarenta años de democracia. “Mientras haya consumo en el mundo desarrollado, surge el dinero para financiando la producción y el tráfico de drogas”, argumentó.

El analista dijo que el conflicto de los operativos de saturación es mantenerlos en el largo plazo. De acuerdo a la experiencia siempre y cuando las Fuerzas de Seguridad se repliegan, los narcos retoman el control del territorio.

Respecto a las leyes Antimafia y Antibanda al Congreso, indicó que no deben violar la Constitución Nacional.

La entrevista completa

NA: - Teniendo en cuenta el anuncio del ministro de Defensa, Luis Petri y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: ¿constitucionalmente pueden intervenir las Fuerzas Armadas en casos de narcotráfico? ¿Hay una ley que lo permita?

Rosendo Fraga: - La legislación vigente no permite la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior y ello incluye el narcotráfico. Pero hay una excepción: la ley de seguridad interior establece que para actuar en este ámbito, sólo pueden hacerlo si el Congreso ha dictado el estado de sitio a pedido del poder ejecutivo. Además, la misma ley establece que siempre el comandante del estado de sitio debe ser un oficial superior de las fuerzas armadas, cualquiera sea la causa por la cual el congreso dictó la medida.

NA: - ¿Qué pueden hacer las FFAA y qué no en este tipo de casos de acuerdo con la normativa vigente?

Rosendo Fraga: - Sin estado de sitio, pueden colaborar en apoyo en áreas como logística, transporte, ingenieros, sanidad etc.

NA: - ¿Se pueden declarar en la República Argentina como terroristas a las organizaciones narco?

Rosendo Fraga: - Es discutible si se puede declarar a los grupos narcotraficantes como terroristas. En mi opinión habría que modificar el decreto reglamentario de la Ley de Seguridad Interior y además sería necesario que la Corte Suprema lo convalide a pedido de parte, la que puede ser el mismo estado.

NA: - ¿Cuáles podrían ser a su criterio los principales reparos que podría esgrimir la oposición sobre la ley Antimafia o Antibanda que pretende impulsar el Gobierno?

Rosendo Fraga: - No se puede opinar mientras no esté el proyecto. Solo puede decirse que no debe violar la Constitución Nacional. Ello será materia de debate parlamentario y una vez sancionada, cualquier objeción por inconstitucionalidad - si la hubiere - debe ser resuelta por la Justicia.

NA: - ¿Considera que a diferencia de gestiones anteriores este Gobierno sí parece haber tomado la decisión política de combatir el narcotráfico con los recursos disponibles?

Rosendo Fraga: - Al comienzo y en la campaña, siempre se habla de combatir el narcotráfico, pero en los últimos cuarenta años el problema ha ido sistemáticamente en aumento. Así lo confirman las mismas estadísticas oficiales sobre consumo. Siempre crecen, nunca bajan. Además es un problema global. Mientras haya consumo en el mundo desarrollado, surge el dinero para seguir financiando la producción y el tráfico de drogas. El creciente consumo del fentanillo en EEUU es un ejemplo elocuente.

NA: - ¿Las Fuerzas de Seguridad en Rosario, tomando en cuenta cómo la problemática del narcotráfico avanzó en los últimos años en esa ciudad, son parte de la solución o parte del problema?

Rosendo Fraga: - Mientras sea delito el narcotráfico siempre existe la tentación del soborno no sólo a las Fuerzas policiales, sino también a la Justicia, a los legisladores y a los funcionarios ejecutivos. Nuevamente, ello es un problema global. El alto nivel de consumo en los países desarrollados lo demuestra.

NA: - ¿Considera que el operativo de saturación que prevé Bullrich en Rosario tendrá éxito o debemos prepararnos para una escalada de violencia en esa ciudad?

Rosendo Fraga: - El problema con los operativos de saturación es mantenerlos en el tiempo. La experiencia muestra que cuando se repliegan las fuerzas de seguridad, los narcos vuelven a controlar el territorio.

