–El temporal volvió a dejar al descubierto la falta de gestión de Mariel Fernández al frente de la comuna. Durante el inicio de sesiones en el Concejo Deliberante, la intendenta habló de la dignificación de los barrios, pero las lluvias, que fueron muy intensas en toda la provincia de Buenos Aires, dejaron al descubierto otra situación. ¿Cómo viven hoy este temporal los vecinos de Moreno?

Justamente Mariel Fernández plantea el tema de la dignificación de los barrios, de la urbanización, que van a seguir trabajando en ello, pero me parece que lo que muestra este temporal (si bien no hay que negar que llovió muchísimo) es la falta de obras. ¿Por qué? Porque hay un montón de cuestiones que se pueden realizar para que el agua escurra y circule y no se acumule, tanto en calles, como en arroyos, como en las casas de la gente. Y esto es lo que ha pasado en Moreno, como en otros distritos, ¿no? La falta de obras hace que se acumule mucha agua en las calles; el desnivel de las calles también, porque a veces son más altas que las casas, y esto hace que el agua entre a los hogares, y después las personas pierdan lo poco que tienen. Y esto es una realidad tanto en Cuartel V como en Trujuy, en Paso del Rey, Mariló también. Hay un montón de barrios que estuvieron totalmente afectados por el temporal y por la falta de obras de escurrimiento, los desagües y demás cuestiones.

–En este sentido, durante la apertura de las sesiones ordinarias, Fernández dijo incluso que su gestión invirtió más que Nación y Provincia en la realización de obras públicas. Ahora el tema es qué pasó con ese dinero: si no se invirtió en las obras ¿adónde fue? Desde el Frente de Izquierda, en este sentido, están pidiendo supervisar los procesos de licitación y que se abran los libros contables del municipio.

Sí. La intendenta Mariel Fernández dijo que con recursos propios, alrededor de 3000 millones de pesos, hicieron un montón de obras de servicios públicos, de asfaltado y de obras públicas. Pero la realidad es que esto tampoco se ve. Porque como dije muchas veces, los asfaltos que se hicieron con el material caliente, que es el negro, el material que se pone en las calles, a los dos, tres meses, se termina rompiendo. Están los mismos baches que hace años. Y a nosotros nos parece tan importante eso... Porque en los municipios, una vez por año, se abren algunos expedientes para ver adónde fue el dinero: en qué se gastó, cómo fue el proceso licitatorio. Y en esto nosotros estamos en desacuerdo, porque es una vez por año y solamente los concejales pueden mirar, con poco tiempo muchas veces. Eso se llama “rendición de cuentas”; sucede en todos los municipios. Y la realidad es que después terminan pasando estas cosas. Es decir, por un lado dice que se gastó más de 3000 millones de pesos en obras, pero después esto no se ve, porque hoy seguimos teniendo las mismas lagunas.

Hay lugares donde, de hecho, esto fue también parte de Nación, por ejemplo, en la calle Pascal y Belgrano, que fue una calle que hicieron toda nueva, la inauguraron con bombos y platillos, que era la conexión entre el Acceso Oeste y la ruta 23. Pero la realidad es que justo en esa esquina se arma un mar directamente. Tiene desagües, pero no funcionan, porque se arma el mar. Bueno, y otros tantos lugares donde vamos viendo que se sigue repitiendo el malgasto de fondos, porque no se hacen las obras hidráulicas.

–Pensando también en las palabras de Fernández durante el inicio de las sesiones, ella criticó muy fuertemente el ajuste del gobierno nacional de Javier Milei, y en este sentido planteó que en Moreno se las iban a arreglar con los recursos propios. ¿Cómo será arreglársela con fondos propios, concejal?

Sí, uno de los ejes de su discurso fue hablar de los recortes de Milei, que eso nosotros también lo venimos diciendo: que es un plan motosierra, que viene a cortar, viene a licuar los salarios, viene a despedir, a intentar hacer la reforma laboral, la reforma previsional. Pero la realidad es que por un lado también ella dice eso (y también quiero hacer esta aclaración: los concejales de La Libertad Avanza, LLA, no asistieron a la sesión); también Mariel Fernández ya venía planteando un ajuste y venía aplicando un ajuste. Por ejemplo, lo de los salarios de los trabajadores, estas cuestiones que nosotros venimos diciendo durante tanto tiempo.

Y ella por un lado focalizó en el recorte de los alimentos a los comedores populares. Nosotros íbamos a hacer un plan de lucha anteayer, pero la realidad es que el por el tiempo y la poca posibilidad de que los compañeros puedan movilizarse, justamente por la lluvia, no lo pudimos hacer. Y entonces ahí planteó que sí, que iba a seguir sosteniendo las ollas populares con fondos propios. Pero el año pasado se votó lo que es el aumento de tasas municipales, y la realidad es que lo ató a la inflación. Ya el año pasado se votó un presupuesto municipal donde se planificaban un montón de obras sin ni siquiera todavía tener un presupuesto nacional ni un presupuesto provincial. Y el mismo día, todo muy rápido, se votó también el aumento de las tarifas, y echándole la responsabilidad al nuevo gobierno manifestaron que iban a atarlo a la inflación. Es decir, que van a trasladar toda la descarga de la crisis hacia los vecinos, los trabajadores, porque tienen que pagar un impuestazo impresionante. Y ni hablar de que gran parte de esos impuestos están con la boleta de la luz. Entonces, cuando Mariel Fernández dice que recauda un 79%, es porque lo hace compulsivamente, porque ¿quién va a dejar pagar a la luz?

–Entonces, lo que usted quiere decir es que Mariel Fernández se las va a “arreglar con fondos propios” siempre y cuando ajuste a los vecinos de Moreno con impuestazos.

Claro. Esto está pasando en otros distritos de la provincia de Buenos Aires: todos los recortes que hace Milei los vamos a terminar pagando nosotros, porque nos aumentan con tarifazos atados a la inflación a los vecinos, a los trabajadores. Y mientras tanto también nos licúan los salarios. Porque, por ejemplo, los salarios de los municipales los aumentaron un pequeño porcentaje, y la realidad es que tienen básicos de indigencia básicamente.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Otro de los ejes también fue el tema de los trabajos municipales: habla de una recomposición salarial. Habría que decirle que eso no es un aumento salarial. Una recomposición es intentar llegar a emparejar con la inflación. Sabemos que los trabajadores son el nivel de ajuste para abaratar costos; entonces, nunca van a estar emparejados con la inflación. Los trabajadores siguen perdiendo. Y después quieren que paguen los impuestazos, ¿no?

–Un tema siempre muy delicado de la gestión de Mariel Fernández, que ya también lo hemos hablado con usted, es la situación en cuanto a la alimentación en los comedores escolares. Ella reivindicó el Servicio Alimentario Escolar (SAE); durante su discurso dijo que era saludable y nutritivo. Pero lo cierto es que ustedes, desde el Frente de Izquierda principalmente, siguen denunciando que los alimentos están en mal estado y son poco nutritivos.

Sí, esto no es nada nuevo; nosotros lo venimos diciendo durante estos cuatro años. Una de las cuestiones importantes es que nosotros estamos en las escuelas, y lo vemos en la realidad. Entonces, en el discurso se plantea mucho lo bueno y la cantidad que llega a las meriendas reforzadas, o a los comedores escolares, pero la realidad es que después los chicos nos terminan diciendo, o lo terminamos viendo, cómo terminan comiendo todos los días guiso, o a las meriendas reforzadas, que sobre todo son en las secundarias, llega mucho pan y a veces, también mucha fruta en mal estado. Y los proveedores siguen siendo los mismos.

Por ejemplo, el año pasado no hubo una multa a un proveedor, ni una multa, mientras nosotros decíamos que llegaban alimentos vencidos, en mal estado. Había un montón de familias manifestando sus quejas por lo que les llegaba, y no hubo una multa. Y esto ella lo reivindicó en el discurso, hablando de la cantidad que llega y la calidad, pero la realidad no es así.

Y ahí es cuando aplican el ajuste. Porque se les paga a estos proveedores que sabemos que no van a cumplir y van a ajustar, y ni siquiera hay una sanción.

Y esto también es tan importante decirlo: hoy en día tenemos, según los últimos datos de la Universidad Católica Argentina (UCA), un 57% de los argentinos por debajo de la línea de pobreza. ¿Cómo no vamos a mejorar lo que llega a las escuelas, si son justamente los chicos los que tienen más vulnerabilidad alimentaria? ¿Cómo vamos a ajustar ahí, en esos lugares tan complicados?

–Lorena, haciendo una síntesis de esta charla que estamos manteniendo, si le pido una definición del gobierno de Mariel Fernández, ¿cuál sería?

Una definición sería que es un gobierno ajustador contra los vecinos, los trabajadores. Es un gobierno ajustador, yo lo definiría así. Si bien se reivindica todo el progresismo, el feminismo y demás cuestiones (ella vino con esa impronta), vimos la realidad de su primera gestión, y no tengo muchas expectativas con su segunda gestión: es un gobierno ajustador, como lo vienen siendo los gobiernos peronistas también, que es lo que también denunciábamos nosotros con el gobierno de Alberto y Massa.