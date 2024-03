–Pensando que su experiencia en política es vasta (fue durante muchos años concejal de la ciudad de Alberti, candidata a intendenta), pero ahora como diputada, desde dentro de la Legislatura, ¿qué análisis puede hacer de la gestión de Axel Kicillof?

Primero, con respecto al reclamo que hace Axel Kicillof al gobierno nacional, acompaño ese reclamo, el reclamo de recuperar los que legítimamente nos corresponde a los bonaerenses. Ese reclamo, no me caben dudas, es legítimo, y seguramente tiene un apoyo unánime de la Legislatura, para acompañarlo. Pero también este gobierno de Kicillof hoy hace este planteo porque en realidad se quedó sin los recursos y los giros estrafalarios que le hizo el gobierno anterior, donde, si recordamos, en el 2023 la Provincia recibió el 42% de las transferencias discrecionales. Y haciendo un poquito de historia, el gobernador Kicillof, cuando fue ministro de Economía, no solo no dio el debate por una nueva coparticipación federal, sino que también pisó el giro de recursos para la Provincia. Y además, cuando fue diputado, votó en contra de la actualización del Fondo del Conurbano.

Entonces, en este momento de crisis que estamos viviendo, y en la cual todos tenemos que aportar para sacar el país y la provincia adelante, yo lo que digo es que necesitamos los bonaerenses un gesto de austeridad y no seguir ampliando la planta política. Que es algo que yo vengo diciendo desde mi primera sesión, que fue la sesión extraordinaria en el mes de diciembre, cuando se trató la Ley de Ministerios. Sacó la Jefatura de Gabinete, pero la planta política quedó en otro lado. Entonces, esos gestos, como todos los bonaerenses que estamos aportando y apostando para sacar el país adelante, el gobernador también tiene que tenerlos.

–En los últimos días José Luis Espert llamó a los bonaerenses a no pagar los impuestos en la provincia de Buenos Aires. Javier Milei apoyó este planteo. ¿Qué piensa al respecto, Silvina?

Por un lado, yo no estoy de acuerdo con lo que dice, porque realmente yo defiendo mucho a la provincia. Y la provincia de alguna forma tiene que sostenerse. Sobre todo, si no va a tener los aportes del gobierno nacional.

Lo que sucedió, porque hubo como una desprolijidad con respecto al impuesto inmobiliario rural, los impuestos inmobiliarios urbanos, las patentes, es que nosotros, todos los bloques te diría, aprobamos una Ley Impositiva. Porque el gobierno de Kicillof quería aumentar un 300% todo: les daba a todos los impuestos provinciales un tope de un 300%. Y nosotros logramos un acuerdo del 200%. El tema es que el Poder Ejecutivo, a través del organismo ARBA, cambia las categorías del mínimo imponible. Y ahí aumentan más; es como una trampita. O sea, si vos tenés una boleta del año pasado y tenés una boleta de este año y te cambiaron la categoría, ahí te aumentó un poquito más del 200%. Eso nosotros en realidad no lo sabíamos.

Pero aparte de eso, también sacó los beneficios por buen cumplimiento, que realmente era un buen descuento porque era un 20% que te descontaban. Y además sacó un descuento de un 5% por pago con débito o pago virtual. Entonces, eso ha creado un desfasaje, y en eso estamos trabajando.

Por lo pronto, yo estoy trabajando en un proyecto para que vuelvan a poner estos beneficios desde ARBA y rever que hay partidas que tienen mucho más de un 300%, sobre todo en lo que es el inmobiliario rural.

–Bueno, pero no está de acuerdo en cuanto a esta rebelión fiscal que han llamado desde el oficialismo nacional.

No, no estoy de acuerdo con esa rebelión, porque también Nación está cobrando impuestos y los necesita. Entonces, esto de River-Boca del gobierno nacional con el gobierno provincial no me gusta. Yo creo que tenemos que respetar, que todos tenemos que hacer el esfuerzo; que así como el gobierno nacional no le da a la Provincia lo que le corresponde por pagar impuestos (nosotros, los bonaerenses, estamos aportando al gobierno nacional un 37% de lo que es el país y nos vuelve un 21%), bueno, eso tiene que volver. Vos pensá que los bonaerenses hacemos un esfuerzo enorme en lo que es industria manufacturera (un 50%), en pymes un 32%, en la construcción el 41%, en lo que es el agro el 37%.

Entonces, eso tiene que volver a los bonaerenses. Porque nosotros los bonaerenses lo que tenemos también es el 50% de pobres de todo el país. Y eso es lo que hace que uno pueda ir a Córdoba y ver que en Córdoba hay un montón de obras. Es por eso: es porque aunque Córdoba tenga un porcentaje menor de coparticipación que la provincia de Buenos Aires, nosotros también tenemos el 50% de pobres.

–Silvina, además de su actividad legislativa, usted es productora agropecuaria, y en este sentido ha presentado también un proyecto en los últimos días para crear el mapa del delito del abigeato en la provincia. ¿Cuáles son los alcances de esta iniciativa?

Debido a la cantidad de denuncias que han surgido, sobre todo este último tiempo, que quedan ahí, porque son denuncias que terminan quedando ahí, estuvimos armando un proyecto de ley que es una herramienta para la prevención de este tipo de delitos.

Esta problemática se está dando en toda la provincia de Buenos Aires. Me han llamado desde Punta Indio; he tenido llamados de Pehuajó; el otro día me comentaban de la ruta entre Rauch y Tandil, donde hay varios pueblitos, que es una zona donde el robo de ganado se está dando muchísimo. Y esta herramienta serviría para mitigarlo. Es un mapa específico de este delito, que serviría para la Patrulla Rural, que es el órgano de la autoridad específica para este tipo de delitos, y para los fiscales de los departamentos judiciales del interior donde recaen las denuncias por abigeato.

Por un lado, lo que identificamos en este mapa serían las zonas donde se repite el abigeato; y por el otro lado, si es individual o si hay alguna organización atrás. Porque dependiendo de si es un individuo o si es una banda, tiene distinta penalidad de acuerdo al Código Penal.

–También, pensando en la producción agropecuaria, en la producción rural, en los déficit de este sector, recientemente ha presentado otra iniciativa para declarar de interés provincial la culminación de la denominada Ruta del Cereal, que une la ruta nacional 33 con la ruta provincial 86. De culminarse esta obra, ¿qué impacto tendría en la región, diputada?

Bueno, vos pensá que esta área tiene una influencia de más de 600.000 hectáreas, donde se produce soja, maíz, trigo. Hay más de 250.000 cabezas de ganado, además de tambo. Y esta ruta es una vía estratégica para la producción agrícola y ganadera, que facilitaría la llegada a los puertos de Quequén y Bahía Blanca. Realmente es una zona importante no solamente para el tema de la producción, sino también en lo que hace la conectividad en sí para los vecinos de la zona.

–¿Hoy está paralizada esta obra?

Hoy está paralizada. En el año 2021 el gobernador Kicillof había llamado a licitación, y en el 2022 dio inicio al tramo que faltaba. Yo había estado en la inauguración, cuando la exgobernadora (María Eugenia) Vidal había inaugurado el tramo Salazar–Mones Cazón–Salazar, y ahora se estaba trabajando, pero también quedó paralizada. Si la Provincia recibiera lo que le corresponde, tendría también para hacer las obras.