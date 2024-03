Entrevista GLP: “JxC se desdibujó cuando el PRO se acercó a Milei”, dijo Julio Pasqualin

–En diciembre, tras el quiebre de Juntos por el Cambio (JxC) en la Legislatura bonaerense, se conformó el bloque Acuerdo Cívico, integrado por cinco diputados del radicalismo y una diputada del GEN. ¿Cuál es el rol de este espacio como oposición?

Nosotros, a partir de la conformación de este bloque, lo que primero queríamos representar es mucho más la identidad del radicalismo, en términos de que sentíamos que, a partir de que el PRO iba acercándose al gobierno de (Javier) Milei a nivel nacional, se iba desdibujando JxC. Y en esto me parece que nuestra tarea también era reivindicar claramente la identidad partidaria. Esto, sumado a la fuerte representación que para nosotros tiene Facundo Manes a nivel nacional, que es un poco la referencia que tenemos los diputados de este bloque.

Decidimos plantear también con mucha claridad una oposición al gobierno de (Axel) Kicillof, lo que fue reflejado sobre todo en la votación que tuvo que ver con el endeudamiento y el aumento de impuestos, que ahora estamos viendo tan claramente que era mucho más que los topes que se habían puesto.

–Julio, usted hacía mención a este desencuentro entre la UCR y el PRO a nivel nacional, pero también esto sacude a nivel provincia de Buenos Aires, con la división del espacio de Juntos por el Cambio. ¿El PRO licuó de alguna manera la identidad del radicalismo, tanto en Nación como en Provincia?

Bueno, yo no diría tanto. Yo creo que en el 2015 era necesaria una alternativa donde los partidos, que claramente no pensábamos exactamente igual, se juntaran para derrotar a una hegemonía que había con el kirchnerismo. Pero a medida que fue pasando el tiempo, algunas diferencias se fueron ahondando. Hubo un gobierno en el medio también, que intentó hacer un cambio, y en algunas cosas nosotros no estuvimos de acuerdo, en otras sí.

Y me parece que venía una etapa, sobre todo después del 2021, donde el radicalismo a nivel nacional, en las internas con el PRO, había obtenido la mitad de los votos, y necesariamente el partido tenía que tomar mayor identidad propia. Así que en ese punto nosotros teníamos este matiz con algunos otros radicales, sin pelearnos, hay que decirlo también, porque tenemos buen diálogo con muchos de sus integrantes. Tenemos este matiz en la Legislatura que nos ha llevado a estar conformando este bloque.

–En este sentido, pensando ya en el trabajo legislativo, me gustaría conocer cuáles son algunos ejes que van a estar abordando durante este año en la Cámara baja.

Bueno, nosotros, en este rol de oposición a Kicillof y, por supuesto, teniendo en cuenta que no nos gustan nada ninguna de las cuestiones que está planteando Milei, porque en definitiva, a partir de ser diputados provinciales, no dejamos de ver qué es lo que está pasando a nivel nacional. Y desde el punto de vista de lo provincial, te puedo hablar de cuál es mi rol. Yo, como sabés, soy psicólogo, y todos los temas que tienen que ver con lo social (voy a ser presidente nuevamente de la comisión de Niñez), todo lo que tenga que ver con adicciones, salud mental y niñez, es un tema que, a partir de muchas de las iniciativas que hemos presentado, tanto en el otro bloque como ahora, van a ser un poco el eje de mi laburo.

–En un contexto de la salud, en términos generales, muy delicado...

Sí, y de la salud mental mucho más. Más allá de lo que sabemos de los medicamentos y de la situación que está viviendo el país después, por supuesto, pos-pandemia, que ha dejado secuelas, la secuela más importante, como lo dice también Facundo Manes, es el tema de la salud mental.

La poca oferta que hay en la provincia sobre este sector, que es la de que menos se habla, porque además hay una cuestión un tanto vergonzante para hablar de salud mental. Es más fácil decir que uno va a sacarse una tomografía que decir que va a un psiquiatra.

Con lo cual me parece que es un tema que vamos a abordar. Nosotros estamos tratando de armar un informe muy integral sobre cuál es la oferta que nos está dando la Provincia de Buenos Aires, que nos parece absolutamente escasa.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Pero no en un ánimo de criticar, sino en un ánimo de ayudar, en un año donde, además, todo lo que tiene que ver con lo económico va a ahondar el estrés de cada una de las personas. Sobre todo los chicos, que a veces, familiarmente, con las corridas de los padres quedan un poco abandonados a su suerte, porque no les prestamos la atención que debiéramos.

Así que en ese punto voy a hacer mucho hincapié en mi posicionamiento y, por supuesto, tengo el acompañamiento del bloque para eso.

–Julio, se cumplieron recientemente 100 días de gestión de este segundo mandato de Axel Kicillof en la provincia. Usted es muy crítico, pero ¿qué balance en términos generales puede hacer de estos años de gestión del gobernador?

Mirá, a nosotros nos parece que, cuando hay una reelección, muchas de las cuestiones no se pueden empezar de cero. Decíamos nosotros, más allá de que nos parece o me parece entendible que el gobernador pueda contestarle al Presidente, lo más importante para nosotros era que se planteara qué es lo que estaba pasando con los problemas graves, sobre todo el tema del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), que está en una situación absolutamente crítica; el tema de los impuestos, donde nosotros planteábamos que iba a pasar esto: que se iban a sobrepasar los topes; y cuál era el plan a desarrollar en estos cuatro años, dada una situación también de escasez de recursos.

Por supuesto, acompañamos a la Provincia porque sabemos que es castigada en el reparto nacional, pero también queremos que el gobernador nos pueda contar cuáles son las políticas de austeridad para que esto se lleve a cabo.

–¿Nota que falta eso? ¿Falta mayor austeridad en algunas áreas de la Provincia?

A mí me parece que siempre es bueno mirar hacia atrás y ver qué gastos, siendo necesarios, no son a veces imprescindibles en un momento de tanto estrés económico.