-En la última sesión de la Cámara alta fue oficializada como presidenta de la Comisión de Igualdad y Discapacidad, en un contexto donde hay una fuerte política ajuste del gobierno nacional en Discapacidad. ¿Cuáles serán los objetivos de la Comisión en este año legislativo?

El tema de la discapacidad cuesta que se establezca como política pública a pesar de que en el último tiempo se han garantizado derechos, pero este nuevo contexto preocupa y nos obliga a estar más alertas.

Vengo trabajando en la temática desde hace muchos años y es un orgullo enorme que me hayan propuesto para esta función. Mi idea es trabajar en las comunidades porque tenemos temas pendientes en materia de educación inclusiva, de accesibilidad no sólo estructural sino también a las fuentes dignas de trabajo, y a la salud. La idea es bajar la Comisión al territorio.

-¿Falta en la política en general que los dirigentes bajen al territorio y estén en contacto con los vecinos?

Mi llegada a la banca tiene que ver con una militancia social y territorial, yo no puedo pensar en un proyecto de ley, en una acción, si no tengo de primera mano el conocimiento de lo que está pasando. La temática la vengo trabajando hace tiempo, soy miembro del Consejo por la Discapacidad en Azul, pero ese trabajo nace y surge del contacto, de la demanda y de conocer el problema. La acción concreta te la da la territorialidad.

-Ahora la llevo al ámbito nacional. ¿Qué balance hace de estos primeros 100 días de gestión de Javier Milei?

Han sido 100 días muy duros desde lo político y lo económico. Las medidas no son en contra de la casta porque, hoy por hoy, la quita del subsidio al transporte lo está pagando el ciudadano común, la casta no viaja en colectivo o en subte.

Por otro lado, el Presidente se equivoca al querer imponer por todos los medios y no se puede construir desde la imposición. La convocatoria al Pacto de Mayo fue condicionada siempre y cuando los legisladores le aprueben el DNU y la Ley Ómnibus y a mí, la verdad, eso me asusta porque va directamente en contra de la democracia. Estamos frente a una nueva forma de hacer política que raya la inconstitucionalidad. Entiendo que son 100 días y que quizá haya que darle más tiempo, pero creo que lo que va a marcar el resto de los días es la apertura real al diálogo que, por el momento, no la veo.

-Hablando de preocupación, preocupa en distintos sectores del arco político bonaerense la quita del Fondo de Fortalecimiento Fiscal teniendo en cuanta que la Provincia contribuye en un 37% a la recaudación nacional y recibe únicamente el 21%. ¿Apoya a Axel Kicillof en su reclamo?

Venimos sosteniendo ese reclamo hace un montón de tiempo. En su momento creíamos que el gobernador no activaba porque estaba alineado al gobierno nacional que compensaba esa quita de la coparticipación con otros fondos, ahora estamos frente a un gobierno que no va a compensar ese faltante. Le exigimos al gobernador que promueva acciones para recuperar lo que nos corresponde a los bonaerenses. Obviamente si lo hace va a tener el apoyo de nuestro espacio.