“Acá no sobra nadie”: ATE marchó a la Jefatura de Gabinete contra el ajuste en el Estado

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) marchó este viernes hacia la Jefatura de Gabinete para reclamar la reincorporación de los despedidos en la administración pública nacional, la renovación de los contratos y el rechazo al vaciamiento y desfinanciamiento en organismos que dependen de la cartera a cargo de Nicolás Posse, como el Conicet y otros.

Bajo la consigna “Acá no sobra nadie” los manifestantes se concentraron en las intersecciones de la Diagonal Sur y avenida Belgrano, donde se ubica el edificio de la ex Somisa, donde se encuentran las oficinas de la jefatura de Gabinete.

“Para derrotar a este gobierno necesitamos que el pueblo salga a la calle. 100 días parecen 100 años. El pueblo no puede esperar”. Daniel Catalano

Entre los organismos afectados por los recortes y ajustes se encuentra el Conicet, Gestión Pública, el Enacom, la Agencia Nacional de Discapacidad, el exministerio de Cultura, la Conae y el Servicio Meteorológico Nacional.

“Para derrotar a este gobierno necesitamos que el pueblo salga a la calle. 100 días parecen 100 años. El pueblo no puede esperar”, remarcó el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano.

El dirigente gremial sostuvo que se reunieron este jueves, junto a 500 delegados de todo el país, para articular con “la CGT para que más temprano que tarde podamos construir un nuevo paro general con plan de lucha” y anticipó una gran movilización a Plaza de Mayo para este domingo 24 de marzo, con motivo del aniversario del golpe.

“Ayer supimos que las fuerzas oscuras de inteligencia que no son las del cielo abusaron de una militante de HIJOS. Vamos a responder en la calle en marco de unidad este 24 de marzo”. Daniel Catalano

En ese sentido, Catalano sostuvo que “estamos lamentando víctimas de lo peor de la oscuridad” en referencia al ataque perpetrado contra una militante de HIJOS, que se conoció este jueves.

“Ayer supimos que las fuerzas oscuras de inteligencia que no son las del cielo abusaron de una militante de HIJOS. Vamos a responder en la calle en marco de unidad este 24 de marzo”, aseveró el dirigente gremial.

En tanto, lamentó los “aprietes y hostigamiento de los compañeros que están resistiendo” y manifestó su solidaridad por los más de mil despidos en el Anses que se conocieron en las últimas horas.

“El gobierno declara una alerta roja y en el SMN echan a nuestros profesionales. Qué idiotez porque ellos cuidan a nuestro pueblo. Qué grado de inconsciencia del gobierno cuando elige atacar las áreas estratégicas de nuestro conocimiento“, remarcó.

Por su parte, Oscar Isasi -secretario gremial de ATE nacional- aseguró que pondrán “todo lo que esté” a su “alcance para reincorporar a los despedidos, para que no se cierren organismos y que los miles y miles de contratados tengan continuidad laboral después del 31 de marzo”, fecha en la que vencen una gran cantidad de contratos en el Estado.

“Si el 25 de mayo se firma el pacto (propuesto por Milei) vamos a estar en una nueva sociedad donde los argentinos no vamos a sonreír por décadas”. Oscar Isasi

“Nuestro pueblo es de lucha, no votó por el egoísmo y el sálvese quien pueda porque en 2020 en plena pandemia los que encabezaban los comedores comunitarios abrieron aunque no había vacuna. Es un pueblo que no le da cheque en blanco a nadie y hay que resistir porque vamos a volver a gobernar desde el campo nacional y popular” expresó.

“Si el 25 de mayo se firma el pacto (propuesto por Milei) vamos a estar en una nueva sociedad donde los argentinos no vamos a sonreír por décadas”, advirtió.

Durante la protesta, el tránsito no se vio interrumpido en ningún momento ya que la concentración se realizó en la vereda y solo algunas personas escucharon los discursos desde la calle donde extendieron una bandera argentina, separando a los efectivos de la Policía de la ciudad y agentes de la Federal que se hicieron presentes, en cumplimiento del protocolo antipiquetes.

Qué dice el documento consensuado por ATE

Desde el escenario se leyó un documento consensuado por ATE en el que se denunció que Javier Milei busca “refundar un gobierno colonial”.

“Le exigimos a Nicolás Posse que cese el hostigamiento y crueldad hacia los trabajadores, que aumente la partidas presupuestarias, reincorpore a los despedidos y renueve la totalidad de los contratos que vencen el 31 de marzo”, expresaron en el documento.

También se manifestaron contra el DNU 70/2023 y las políticas que “deterioran las condiciones de trabajo y producción y disminuyen drásticamente cantidad de puestos de trabajo”.

“Los organismos que con la desestructuración del Estado nacional bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete sufrimos hace más de 100 días vemos como el gobierno de Milei recarga sobre el pueblo todo el peso del ajuste para cumplir el mandato del FMI“, afirmaron.

Y remarcaron que “la soberanía de nuestro país implica la posibilidad de decidir de forma autónoma y sin condicionamientos los destinos de nuestra patria en materia de información, desarrollo y bienestar de las mayorías”.

“No somos casta, somos trabajadores”, “Trabajadorxs por la soberanía científica”, “Acá no sobra nadie, basta de despidos”, “No al cierre de las agencias SIEMPRO” y “Seguimos en estado de alerta” decían algunos de los carteles que portaban los manifestantes y que quedaron pegados a la fachada del edificio.

También se movilizaron en apoyo referentes del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), de FEDUBA y la Conadu Histórica.

En declracaciones a la prensa tras el acto de los trabajadores de ATE, el secretario general del Sipreba, Agustín Lecchi, aseguró que “desde que subió el gobierno sabíamos que iba a ser duro pero para vencer el miedo y el ajuste teníamos que estar unidos y en la calle”.

Lecchi también se refirió a la situación que se vive en los medios públicos a raíz de las decisiones del Ejecutivo: “Hoy también el ajuste se sufre en la TV Pública, Radio Nacional y los compañeros de Télam, que cumplen 20 días en el acampe“, y remarcó que “nosotros también dependemos de la Jefatura de Gabinete. Nos quieren silenciar porque no quieren que contemos del ajuste y los despidos de los trabajadores“.

