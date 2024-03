Entrevista GLP: “Milei insulta a la democracia y asfixia a los argentinos”, aseguró la diputada Laura Aloisi

–En la última sesión en la Cámara baja, el bloque de Unión por la Patria (UxP) presentó una declaración de preocupación por la quita de fondos a la provincia de Buenos Aires. Mi pregunta es ¿qué busca el presidente Javier Milei con esta arremetida, a las provincias en general y en particular a la de Buenos Aires?

Acá hay algunas cuestiones que a veces uno trata, no sólo de plantear en términos de una irresponsabilidad y negligencia al momento de llevar adelante el cargo más importante que puede ostentar una persona en un país, que es la de ser presidente y llevar adelante los destinos de una patria. Está claro que ya en su propuesta hay una idea de correr al Estado, como de negarlo, de ponerlo en el peor lugar que se lo pueda tener (como si el Estado no fuéramos todos quienes habitamos esta patria, en definitiva), y el rol fundamental que tiene el Estado en términos de regular y controlar las cuestiones de la vida de todos nuestros habitantes, de nosotras mismas, para que haya una distribución más justa, para que esos derechos que muchas veces se declaman tengan su correlato con la efectiva accesibilidad y prestación, como es la salud, la educación.

Ahora, eso pareciera que es algo común en todos los sectores del arco político, aun en las instituciones propias de la comunidad. Y después a veces decís: “¿Cómo pretende este arco político ser opositor de otros sectores?” No lo digo por UxP, que es un sector que ha mantenido una coherencia. En la provincia de Buenos Aires hubo un 45% que respaldó la propuesta del gobernador (Axel) Kicillof, una propuesta de ampliar derechos, de darles continuidad a cuatro años de gestión por cuatro años más, con más de 20 puntos de diferencia con la segunda fuerza en las elecciones de octubre del ’23. Ahora, eso se sabe que es con recursos. Acá hay un objetivo claro, que yo creo que en algún punto tiene que ver con una suerte de distracción de algunos temas. Porque fundamentalmente acá hay un objetivo que va más allá, que tiene que ver con los recursos naturales, con la entrega del país en definitiva.

Cuando uno ve este proyecto de ley ómnibus, o el decreto de necesidad y urgencia (DNU) propiamente dicho, en términos de lo que ha sido la avanzada, este avasallamiento a los derechos, como decimos nosotros; cuando vos ves la propuesta de privatización de las empresas que generan aquellas banderas que se relacionan con el peronismo, como es la soberanía nacional, la independencia económica, bueno, tiene ese correlato con esa idea entreguista, lo que en algún momento fue ser patria o colonia: “Patria sí, colonia no”. Siempre quienes están en contra de esas premisas y de esas luchas, que ha sido siempre el peronismo quien las ha llevado adelante, aparecen estos personajes nefastos representando los intereses de sectores, ni siquiera de nuestro país: está claro los sectores a los cuales representa.

La autocrítica que nos cabe a los partidos tradicionalistas, y esto cuenta para todos, es cómo se llega a que un país, en un ballotage (si bien en la general Milei no gana las elecciones), esta propuesta tiene el respaldo del 55% de la población. Ahora, esas medidas han sido llevadas adelante y claramente ahora los efectos se están viendo muy rápido.

Nosotros veníamos de una situación crítica, claramente, con un montón de factores que da para decir que se podrían haber hecho mejor; ahora, también había un contexto internacional que dificultaba poder llevar adelante, quizá, otras propuestas. Está claro que también acá hay un responsable socio de este gobierno de Milei, que es Mauricio Macri, que dejó a este país en 2019 totalmente endeudado, y sus protagonistas hoy refritan, recrean y forman parte de este gobierno que está asfixiando a todo el pueblo argentino. Y de eso no cabe duda porque lo vivimos. Es algo que se puede materializar sin mirar televisión y sin tener que leer ningún medio de comunicación; simplemente con salir a la calle, simplemente con ver la manifestación de las universidades públicas luchando por un presupuesto que están ejecutando, que les va a permitir llegar con sus gastos a mayo.

Nos pasó acá. Participé de la conferencia que llevó adelante el rector de la Universidad Nacional del Centro (Unicen). Tienen facultades en Olavarría, en Azul, Tandil y Quequén, con un presupuesto que fue votado en octubre del 2022. Bueno, cualquiera haga un ejercicio de tomar un recibo de sueldo en 2022 y ver hasta qué momento del mes llega hoy si tuviera que vivir con ese sueldo. Esos son los presupuestos que tienen las universidades públicas nacionales.

Pregonamos la defensa de la educación pública; es inviable poder llevar adelante la educación como premisa de desarrollo de un país, y de ahí para abajo, porque eso hace a un cambio económico de las regiones, más allá, por supuesto, del objetivo concreto de lograr el sueño individual de cada persona, de desarrollarse, tener un título profesional, cumplir una proyección de vida. Es un poco más abarcativo el rol de las universidades en términos de investigación.

–Diputada, se cumplieron recientemente 100 días de gestión de Javier Milei. ¿Se termina la luna de miel? ¿Hasta cuándo pueden aguantar incluso sus propios votantes este ajuste feroz y la degradación de los salarios?

No, yo creo que ya no hay un aguante. Yo creo que se va corriendo en límite de a poco con algunas cuestiones. El tema de derechos humanos es un tema concreto. El insulto a la democracia per se, cuando este presidente va al Congreso e insulta, cuando si sus propios representantes, a los cuales votó su propio electorado, forman parte de ese Congreso, están ahí y los insulta descaradamente.

Acá está claro que el bolsillo es lo más importante, y no creo que haya mucho más tiempo en el cual esto tenga un plafón de resistencia. Porque está claro que no hay un Ministerio de Desarrollo Social que pueda contener, que no hay un objetivo que acompañe en términos de la economía, porque no dice qué es lo que va a hacer.

Esto va en camino a una dolarización, pero se sabe que aun su propio equipo va a mano y contramano con respecto a determinadas declaraciones: si es inviable, si se puede o no se puede hacer. Y en él mientras tanto, está el pueblo argentino, el pueblo trabajador, aquellos argentinos que llevan adelante una economía, trabajadores de la economía social, trabajadores de una economía informal. Cuando el candidato y ministro de Economía (Sergio) Massa proponía, de alguna manera, un pase paulatino para que aquellos programas pudieran ser incorporados con una propuesta de apoyo a las empresas para pagar las cargas sociales, una parte de esa remuneración, había un proyecto para ir, de alguna manera, incluyendo a todo un sector a la economía formal, al trabajo registrado. Porque claramente había una deuda, que se venía arrastrando a partir del endeudamiento de Macri. Hay que recordar cómo terminaron los índices de desempleo en su gobierno.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Y después lo que fue la pandemia. Porque uno a veces dice: “Bueno, no queremos hablar de la pandemia”, pero no pasó hace 25 años, fue hace apenas cuatro años que encontró al mundo, en el peor momento, enfrentando una situación. Y cuando se ven los niveles económicos de cómo crece el consumo en nuestro país y se reactiva la economía, tiene que ver con la apertura de las actividades económicas después de la pandemia. Bueno, para salir de eso había que respaldar con un programa que además tuviera en cuenta que había que pagar la deuda externa, en la cual nos había metido Macri. Y ahí hubo un acompañamiento de un 45% de la población también. O sea que creo que queda poco tiempo para seguir sosteniendo esta asfixia al pueblo argentino.

Porque además ya lo han manifestado la Confederación General del Trabajo (CGT), la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA); hay una representación de los trabajadores

que claramente han marcado una posición el 24 de enero. El 8 de marzo, con respecto a otro sector: las mujeres, las disidencias, los ministerios que han dejado de existir o tener esa relevancia, y las apreciaciones y las definiciones que han hecho los funcionarios de Milei. El 24 es otra fecha también donde se le vuelve a marcar la cancha a este presidente, y no hay forma de que termine bien. Y de que no termine bien siempre paga el costo al pueblo.

Entonces es una responsabilidad de quien ostenta el cargo más importante para un país, que es la representación de todos los argentinos y argentinas: que gobierne con responsabilidad. Esto ya lo ha dicho el gobernador Kicillof, que se lo ha pedido en conferencia de prensa, cuando se judicializó la no transferencia de los fondos, y posteriormente en la apertura de sesiones en la Legislatura.

–¿No hay forma de que Javier Milei termine bien?

Si cambia algunas cuestiones, definiciones, por supuesto que sí. Porque nosotros defendemos la democracia, entonces lo ideal sería que termine su mandato, claramente. Porque si Milei termina mal, el pueblo argentino termina mal. Entonces, ese correlato no nos puede llevar más que a pedirle que cambie el destino. Que cambie cómo viene llevando la economía, en definitiva, el acceso a los derechos de los argentinos y argentinas.

Ha sido muy claro Kicillof cuando dijo: “Nosotros no cuestionamos la legitimidad”. Esto de que “como a mí me eligió el pueblo argentino, hago lo que quiero”, no es así. La democracia no funciona así. Y se lo vienen marcando desde el 24 de enero en adelante todos los sectores representativos de la Argentina. No se cuestiona la legitimidad de su cargo; sí se le pide, y en esto yo creo que es una definición que deja muy en claro, que respete la federalización, que es lo que en definitiva defiende el gobernador Kicillof, con otros gobernadores, aun que no son UxP o que no pertenecen al peronismo. Es una lucha permanente en términos de exigirle que gobierne representando la Constitución. Somos un país republicano, representativo y federal. Bueno, es necesario que haga caso en todos sus términos a la Constitución. Porque estamos en democracia, porque cumplimos 40 años de todo esto que costó mucho recuperar, esa democracia que es muy joven.

Yo creo que su electorado mismo no lo votó para que haga lo que está haciendo. Había un descontento, claramente, con la dirigencia política; por eso digo, habrá que hacerse cargo también de muchas cuestiones. Ahora, no lo votó para que hambree al pueblo, no lo votó para que el ajuste lo terminen pagando el jubilado o el estudiante que no puede alquilar, o el estudiante que no va a poder ir en colectivo en la ciudad con la quita del subsidio para el transporte; ni para asfixiar a la provincia, porque en definitiva sabe, puntualmente en el caso de la provincia de Buenos Aires, que Kicillof va a hacer todo lo que tenga que hacer para respaldar a los bonaerenses y las bonaerenses.

Y en esto el bloque de UxP y la Legislatura han demostrado, sí, que han estado a la altura de las circunstancias, de acompañar todas las herramientas que ha necesitado el gobernador, aun sin presupuesto. Esto es casi un disparate, ¿no? Alguien que inicia su gestión de gobierno, como el Presidente, que no presente un presupuesto, y así asfixiar a todas las provincias.