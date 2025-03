-¿Qué balance hace de la presentación de Axel Kicillof en el inicio de sesiones ordinarias en la Legislatura? Algunos sectores de la oposición fueron muy críticos con su discurso, calificándolo como electoralista e incluso tildando al gobernador de "psicópata" y "degenerado fiscal". ¿Cuál es su análisis?

Creo que el gobernador está alejado de la realidad de la gente. Cuando él habla de salud, no mencionó qué es lo que va a pasar con IOMA. Cuando habla de infraestructura, dice que se está avanzando en las obras, pero a mí me gustaría que el gobernador recorra la provincia de Buenos Aires, como lo he hecho yo, y sobre todo en los últimos 15 días de febrero, que estuve recorriendo la cuarta sección electoral, y vea cómo están las rutas. Cómo está abandonada la ruta del cereal, la ruta 50, la ruta 51. Hay un montón de cosas por las que uno dice este hombre está alejado de la realidad de los bonaerenses.

Con respecto a lo que es la producción en sí, sea en pequeña o gran escala, cuando habló del Banco Provincia no hay una voluntad de incentivos para la producción. Yo soy productora agropecuaria, transito caminos rurales provinciales y realmente no están como él dijo ayer, que habían arreglado no sé qué cantidad.

No se tocaron temas puntuales como la seguridad en la provincia de Buenos Aires. Ni hablar del caso de La Plata, que es más que preocupante, o lo que está pasando en el conurbano y también en el interior de la provincia de Buenos Aires, con la inseguridad rural. No solo tenemos robo de ganado o abigeato, sino también robos a mano armada. Entonces, con estos ejemplos que te doy y lo que escuché, me da esa sensación, que el gobernador está alejado de la realidad de los bonaerenses.

-El presidente del bloque Acuerdo Cívico UCR GEN, Matías Civale, mencionó que Kicillof hizo referencia a Javier Milei más de 130 veces en su discurso. ¿Cree que el gobernador está más enfocado en su enfrentamiento con el presidente que en gestionar la provincia?

Totalmente. Es más, en su discurso de ayer, que es un reflejo de su gestión, habló más de la gestión de Milei, de la gestión del gobierno nacional, que de las soluciones y respuestas que nos puede dar a los bonaerenses en las distintas áreas y en los distintos problemas que tienen. Así que sí, coincido.

-Respecto a la eliminación de las PASO, Kicillof dijo que hay razones suficientes para avanzar con esa medida, pero que será la Legislatura la que deberá definir. ¿Cuál es su postura sobre este tema?

Sí, así es. Se han presentado dos proyectos, uno el año pasado y ahora otro, que todavía no tomó estado parlamentario, no he tenido la oportunidad de leerlo. Pero las PASO sirven para ordenar, y a mí me parece que tienen una buena función. Ahora, también hay que ver cómo viene este año, porque realmente significan un gran gasto, y en eso estoy de acuerdo, hay que acortar gastos. Así que habría que leerlos y estudiarlos en profundidad, a ver qué es lo que hay que hacer este año en la provincia de Buenos Aires.