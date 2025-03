-Axel Kicillof abrió las sesiones ordinarias en la Legislatura. Desde algunos sectores de la oposición han señalado que fue un discurso de campaña, e incluso lo calificaron de "psicópata" y "degenerado fiscal". ¿Qué balance hace de su presentación?

La verdad, sentí mucha decepción, preocupación y desilusión. Esperaba que el gobernador respondiera a los reclamos urgentes de los bonaerenses, que han sido planteados reiteradamente en la Legislatura a través de proyectos, pedidos de informes y solicitudes de intervención inmediata. Creíamos —al menos desde la oposición— que iba a transmitir la realidad que viven a diario los ciudadanos de la provincia.

Sin embargo, dedicó un extenso tiempo a pelearse con el presidente de la Nación. Quienes estamos en la oposición sabemos que la política es construcción de consensos, aun en la disidencia. Él puede tener una visión antagónica con el gobierno nacional, pero no puede desviar el foco de la inseguridad, que en los últimos días se ha agravado. Esperábamos que presentara un plan integral de seguridad con medidas concretas, pero eso no ocurrió, y fue sumamente doloroso porque en la provincia de Buenos Aires ocurre un hecho delictivo cada tres minutos.

Su discurso reflejó una gestión de una provincia que evidentemente no está recorriendo ni viendo con claridad. Habló de producción, de obras, de rutas, pero su visión no se corresponde con la realidad. Lo que más me sorprendió fue que, tras haber completado un mandato y haber iniciado el segundo año de su segunda gestión, siga culpando a gobiernos anteriores y justificando su desempeño con la "herencia recibida". Me pareció completamente repudiable.

-Uno de los puntos más criticados de su discurso fue la falta de mención a la situación de IOMA

Sí, y nosotros lo visibilizamos claramente, fuimos con un cartel con el hashtag #IOMAAutarquiaYA. Durante todo el año hicimos numerosos reclamos e incluso presentamos propuestas concretas. Desde nuestro bloque venimos impulsando la autarquía de IOMA para garantizar a los bonaerenses un mejor funcionamiento de la obra social, porque hay que recordar que se trata de una cobertura solidaria y obligatoria. Hoy, muchísimos afiliados están prácticamente rehenes del sistema, sin opciones de elegir otra cobertura.

Pedido por la autarquía de IOMA del bloque UCR-Cambio Federal.