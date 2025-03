Kicillof a Milei: "No se puede ser impune, cínico e irresponsable"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, abrió el 153° período de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial con un mensaje directo al presidente Javier Milei. La polémica surgió luego de que el mandatario nacional sugiriera la intervención de la provincia de Buenos Aires, una medida que Kicillof rechazó categóricamente. En un tono firme, el gobernador afirmó: "Con la democracia y el federalismo no se juega".

La respuesta de Kicillof: "Una estafa a la vista de todos"

Kicillof no solo rechazó la propuesta de intervención, sino que acusó a Milei de estar "promoviendo una estafa política". En su discurso, el gobernador señaló que la renuncia que Milei le pidió fue "livianamente" solicitada, ignorando la voluntad popular expresada en las urnas. "El gobernador que ataca livianamente fue reelecto por veinte puntos", remarcó, recordando que la elección fue una clara victoria para su gestión, mientras que la fuerza política de Milei fue derrotada en tres instancias.

Milei: ¿Un intento de desestabilización política?

"Con la democracia y el federalismo no se juega. Los gobernadores no somos empleados del presidente", reiteró Kicillof, dejando en claro su postura frente a cualquier intento de intervención en la provincia. La frase no solo marcó la diferencia en el debate político, sino que también reflejó la tensión creciente entre la Casa Rosada y los gobiernos provinciales.

El impacto de la gestión económica de Milei en la provincia de Buenos Aires

Además de las críticas políticas, Kicillof aprovechó la oportunidad para atacar la gestión económica de Milei, especialmente los efectos que la política económica del presidente ha tenido en la provincia. "Desde que Milei asumió, el salario mínimo ha caído un 30%, y los índices de pobreza y desempleo siguen creciendo", subrayó el gobernador.

Según Kicillof, el índice salarial del INDEC ha caído un 14%, mientras que las jubilaciones han sufrido un desplome significativo: la mínima bajó un 22%, y la media un 12%. "Son derrumbes que tienen pocos antecedentes históricos", remarcó, criticando las políticas de ajuste del gobierno nacional.

Desempleo y crisis en la provincia: Kicillof señala la responsabilidad de Milei

En cuanto a la situación laboral, Kicillof destacó que "ocho de cada diez nuevos desempleados son bonaerenses", lo que refleja la difícil situación económica que atraviesa la provincia. En contraste, el gobernador remarcó que "en la imaginación del presidente, todo anda bien, todo crece".

La situación económica, según Kicillof, está muy lejos de las promesas del gobierno nacional, y afirmó que las políticas de ajuste están afectando profundamente a los sectores más vulnerables de la sociedad bonaerense.

Kicillof critica el rechazo de Milei a coordinar en materia de seguridad

En relación a la seguridad, Kicillof destacó la importancia de una coordinación efectiva entre las tareas de la provincia y las que le corresponden a la Nación. Sin embargo, lamentó que el presidente Javier Milei haya rechazado en varias ocasiones los pedidos de reunión que le hizo, calificando su postura como "insólita". Según el gobernador, el presidente argumenta que no tiene nada que discutir con el mandatario de la provincia más grande del país.

Kicillof, por su parte, subrayó que siempre ha demostrado su disposición a trabajar y colaborar con gobernantes de diferentes espacios políticos, incluso con aquellos con los que tiene diferencias marcadas. "Para mí, mejor que tuitear es realizar", concluyó, haciendo hincapié en su enfoque pragmático frente a la situación.

Medidas de seguridad con una inversión millonaria para la protección bonaerense

El gobernador Axel Kicillof detalló un ambicioso plan de inversión para reforzar la seguridad en la provincia de Buenos Aires. Anunció una asignación de $170.000 millones, que se destinarán a distintas iniciativas para mejorar la protección de los bonaerenses. Entre las medidas más destacadas se encuentra la incorporación de 800 nuevos patrulleros para la Policía, la creación de un Fondo Municipal de $70.000 millones para los municipios con más de 70.000 habitantes y la construcción de 15 nuevas bases en barrios estratégicos para fortalecer la vigilancia y la integración comunitaria.

Además, Kicillof adelantó la presentación de un paquete de reformas legales que incluirá el aumento de penas por tenencia ilegal de armas y la agilización de allanamientos en flagrancia, con el objetivo de combatir rápidamente los búnkeres de droga en la región.

Kicillof reafirma la prioridad de la educación y la salud pública bonaerense frente a la gestión nacional

El gobernador Axel Kicillof subrayó que el derecho a la educación seguirá siendo una prioridad central de su gestión, destacando la inauguración del edificio escolar número 240. Criticó al presidente Javier Milei por su postura hacia la educación, aludiendo a la "motosierra" que, según él, el mandatario trae consigo, en referencia a la política de recortes y desinterés por la educación pública argentina. En contraposición, Kicillof celebró la construcción de nuevas escuelas, anunciando que este año se inaugurarán 50 instituciones educativas con recursos provinciales, "escuelas que se construyen con trabajo y no con motosierra".

Además, el gobernador destacó la importancia del sistema de salud pública en la provincia, recordando que en la mayoría de los municipios bonaerenses el único prestador es el Estado. En este marco, mencionó la inauguración de 175 centros de atención primaria, la entrega de 342 ambulancias y la apertura de cuatro grandes hospitales, reafirmando su compromiso con la salud pública.