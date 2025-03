-Diputada, el gobernador Axel Kicillof recibió fuertes críticas por no haber mencionado el problema de IOMA en su discurso ante la Legislatura. ¿Qué impresión le dejó su presentación?



Escuchamos más de dos horas y media a una persona con responsabilidades ineludibles, como la de gobernar la provincia de Buenos Aires, que estuvo más tiempo peleándose con el Presidente que comprendiendo la verdadera problemática de los bonaerenses.

En materia educativa, por ejemplo, no mencionó la deserción escolar ni el preocupante nivel de ausentismo en las escuelas de la provincia. Cuando habló sobre ludopatía, no propuso ninguna normativa para regular los juegos de azar. En un momento, dijo: 'No todo vale un voto', coincido con esa afirmación, pero el problema es que él mismo no actúa en consecuencia. Si realmente lo hiciera, habría impulsado iniciativas claves en la Legislatura que hoy siguen sin tratarse.

Y ni hablar de IOMA, una obra social con más de dos millones de afiliados, que ni siquiera mencionó en su discurso. Durante el último año, vimos localidades enteras sin atención médica, conflictos constantes con FEMEBA y la puesta en marcha de policlínicos y policonsultorios cuyo resultado desconocemos. Desde nuestro bloque, hemos solicitado información sobre esto y hoy estamos enviando una nota al presidente de IOMA, Homero Giles.

Romina Braga, diputada de la Coalición Cívica.

La Constitución de la provincia garantiza el derecho a la salud con un enfoque basado en derechos humanos, pero este gobierno, que dice estar del lado de los trabajadores, evitó hablar de la realidad de más de dos millones de personas, además de los afiliados voluntarios y todo el ecosistema sanitario que debería funcionar de manera virtuosa.

En cambio, lo que sí escuchamos fue, una vez más, a Kicillof confrontando con el presidente y promoviendo la idea de que necesita empresas estatales para fabricar medicamentos. Es preocupante el diagnóstico que hace.

Romina Braga, Luciano Bugallo y Maricel Etchecoin, diputados de la Coalición Cívica.

-Muchos legisladores de la oposición calificaron el discurso de Kicillof como un acto de campaña. ¿Coincide con esta visión?



Totalmente. Kicillof utilizó la Asamblea Legislativa como un acto de campaña, no le habló a los bonaerenses ni a la Legislatura. A esta última solo le dedicó algunos párrafos, sin presentar un plan de gobernanza ni abordar cuestiones claves como la seguridad, se puso a hablar de criptomonedas. Una vez más, desaprovechó la oportunidad de dirigirse a los bonaerenses, a los diputados y senadores, y optó por hacer campaña. Eso es gravísimo.