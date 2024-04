Por el ajuste, una universidad ya entró en default

La Universidad Nacional del Comahue, con sedes académicas en las provincias de Neuquén y Río Negro, entró en cesación de pagos y “no puede afrontar más la totalidad de los gastos” que implican su funcionamiento, según informó el Consejo de Administración de la institución, en el marco de una situación de emergencia que atraviesa a todo el sistema universitario nacional por el ajuste presupuestario impuesto por el gobierno de Javier Milei.

“Llegó ese triste día que no queríamos que llegara. Nuestra querida Universidad Nacional del Comahue ya entró en la etapa de cesación de pagos”, comunicó la organización @defensa.unco que reúne a estudiantes, docentes y no docentes de la universidad del norte patagónico, e instó a la comunidad a que “no miremos para otro lado, no seamos parte de la generación que deje morir a la universidad pública”.

Las universidades públicas del país atraviesan una situación “crítica” debido a que el gobierno de Milei prorrogó para este año el presupuesto de 2023, sin tener en cuenta una inflación anual superior al 200%, por lo que los rectores y rectoras advirtieron en febrero que si no se aumentaba el presupuesto se vería “seriamente afectado” el pleno funcionamiento de las instituciones.

Este martes, las máximas autoridades universitarias volverán a reunirse en un plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en el Campus Miguelete de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), en el partido homónimo emplazado en la provincia de Buenos Aires.

Para el miércoles y jueves, en tanto, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU-Histórica) convocó a un paro por 48 horas en todas las universidades públicas del país en reclamo de mejoras salariales y en repudio por el desfinanciamiento del sistema de educación superior, la ciencia y la técnica.

El 14 de marzo pasado ya se había realizado un paro nacional universitario por el mismo motivo que llevó al Gobierno a aumentar un 70% las partidas para gastos de funcionamiento de las universidades, que representan alrededor del 5 por ciento del presupuesto total de las casas de estudios superiores.

No obstante, la Universidad del Comahue ya tuvo que anunciar la suspensión de las convocatorias a nuevos proyectos de investigación y extensión y en su última sesión ordinaria del jueves pasado el Consejo de Administración formalizó que “ya no puede afrontar más la totalidad de los gastos que implica nuestro funcionamiento”, indicó @defensa.Unco.

Y puntualizó que “se verá afectado por ejemplo el servicio de limpieza, intensificándose la reducción de turnos, quedando establecida la prioridad solo para aulas y baños. Se suspenderán servicios de telefonía, y no habrá manera de poder pagar la próxima factura de luz y menos la del gas cuando venga el frio”.

La comunidad de la Unco recordó, a través de sus redes, que “el déficit que tenemos es enorme, ya que Nación sigue enviando muchísimo menos de lo que necesitamos (en el año son $57.059.717.760 menos)” y subrayó que “esta vez pasó algo que es inédito: la partida que corresponde a los aumentos salariales de paritarias anteriores NO LLEGÓ. Es decir, lo poco que habían aumentado los salarios, lo debería afrontar la misma universidad a pesar del déficit. El gobierno no está respetando los acuerdos paritarios”.

“No hay forma de detener este brutal ahogo sin que toda la comunidad universitaria entienda y se comprometa en la lucha, logrando que la sociedad entera acompañe nuestro justo y legítimo reclamo”, remarcó la organización @defensa.unco.

ST