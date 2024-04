Separación de Fátima Florez y Javier Milei: ¿qué dijo el exmarido de la actriz?

Javier Milei anunció desde su cuenta de X su separación de Fátima Florez, tras seis meses de relación. "Como resultado del arrollador éxito profesional que está viviendo Fátima, de quien me siento sumamente orgulloso, ha recibido numerosas propuestas laborales para trabajar tanto en Estados Unidos como en Europa. Esto, sumado a la compleja tarea que hoy enfrento y que los argentinos me han encomendado, nos ha llevado a vivir separados, imposibilitando la relación de pareja que nos gustaría tener, pese a cuánto nos queremos", explicó el presidente argentino.

"Por eso es que decidimos terminar nuestra relación y mantener un vínculo de amistad dado lo que sentimos el uno por el otro y cuanto nos queremos, nos respetamos y admiramos mutuamente", detalló.

Por su parte, la artista optó por el silencio, en medio de su viaje a Miami para presentar allí su show y coincidiendo con el mandatario que estuvo en Estados Unidos por asuntos vinculados a sus reuniones como mandatario.

Desde “Socios del Espectáculo” afirmaron que la humorista no esperaba el mensaje que publicó Milei. “La separación la anuncia el presidente. Fátima Florez guarda un sorpresivo y llamativo silencio, en medio de versiones de una crisis de nervios de Fátima en Miami cuando Javier Milei publica en su cuenta de X, ex Twitter, su separación”, dijo Rodrigo Lussich.

“La noticia que también llega es que la aparición de Fátima en Miami, tal vez no tan arreglada, molestó al presidente y a su entorno. Dicen ‘Fátima cayó en Miami sin avisar y el presidente la eyectó’”, agregó Lussich.

La palabra de Norberto Marcos

Además, “Socios del Espectáculo” fue a buscar a Norberto Marcos, ex de Fátima, para saber su opinión sobre la ruptura. "Sinceramente no sé absolutamente nada. Es un problema de ellos. No estoy enterado de nada, es un tema de ellos que no me incumbe, no puedo hablar de algo que no sé y en este momento no me interesa", aseguró el productor.

"Yo estoy muy bien. Estoy muy ocupado, trabajando con un nuevo artista. Estoy abocado a eso, al trabajo", siguió para después sumar que no le queda claro si este es el final. Con una sonrisa, remarcó que “en esta Argentina de hoy todo puede ser” cuando le preguntaron por una posible “campaña” con respecto al romance de Fátima y Milei.

