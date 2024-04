–Intendenta, sin dudas ante la falta de ayuda en los recursos del gobierno nacional, cada uno de los intendentes tiene que agudizar el ingenio a la hora de poder recaudar para llevar adelante por lo menos los servicios básicos. Ahora, (Javier) Milei, por un momento, convoca al no pago de impuestos.

Esa es otra de las grandes contradicciones que tiene. Ya que él no va a aportar nada desde Nación y deja a los municipios solos y a los Estados provinciales solos, por lo menos deberían callarse la boca. Ya con que sin ningún previo aviso no aporten nada para el cuidado de la salud, para la educación, para los servicios públicos, para la obra pública, medianamente nosotros tenemos que agudizar el ingenio (que siempre lo hicimos, pero ahora con mucha más razón) y fijarnos cómo vamos a ir solventando.

Yo puedo estar tres, cuatro o cinco meses sin terminar una de las escuelas que estaba haciendo con algún fondo internacional, pero a largo plazo eso no puede suceder, porque el año que viene va a haber miles y miles de pibes que no van a tener cómo ir a clase, porque ya en las escuelas que hay en el distrito está totalmente agotada la vacante.

Entonces, no es que me desprendo de la obra pública y no me importa nada. Porque la obra pública son más vacantes para los pibes que van al jardín, más vacantes para los chicos de primaria, para los chicos de secundaria. La obra pública significa una sala nueva, una plaza para la gente humilde que no puede viajar a Capital a ver un espectáculo y aunque sea quiere ir al barrio, sentarse en una plaza digna y tomar unos mates y que los chicos jueguen. La obra pública significa que no estemos chapaleando barro todo el tiempo. En la provincia de Buenos Aires tenemos tierra negra y sabemos perfectamente que tenemos que ir tratando de mejorar las calles; pero si la gente cada vez está más empobrecida, cada vez va a ser más difícil pedirle al vecino que aporte algo para poder pagar una obra.

Entonces nosotros, con el dolor en el alma tenemos que fijarnos cómo hacemos para, aunque sea, ya no estoy soñando ni siquiera con una cuadra de asfalto: a ver cómo puedo consolidar una calle.

–Estamos en un distrito que es famoso por tener empresas al por mayor o por tener caminos rurales al por mayor, sino que es un distrito del conurbano que tiene muchos habitantes, pero que se trasladan mucho hacia otros lugares a trabajar. Por tal motivo, y quiero entrar en esto, esta idea de que el privado va a estar asfaltando calles en donde hay mucho habitante asalariado es difícil, ¿no?

Es imposible. Por ahí, cuando la gente esté mejor, el municipio le puede ir a plantear una situación de esas al vecino, en la que el municipio se hace cargo de una parte de la obra y el vecino de otra. Ahora, ¿una empresa privada que quiere cobrar por cuadra 50 millones de pesos, teniendo nada más que diez frentistas de un lado y diez frentistas del otro lado? Es imposible que el vecino común le pueda pagar una cuadra de asfalto. Solamente más adelante, cuando la gente por ahí logre (ojalá Dios quiera) estar un poco mejor. Mientras tanto, nosotros ahora tenemos que ir tratando de solucionar esos temas, aunque sea con un consolidado, porque en la provincia de Buenos Aires, que gracias a Dios tiene una tierra hermosa, la tierra es negra, y cuando caen dos gotas no podés pasar con el auto.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–Intendenta, en este conurbano profundo, que para entenderlo hay que caminarlo, ¿qué le gustaría decirle a Milei y qué de realidad le trasladaría a través de esta nota sobre qué es Presidente Perón?

Presidente Perón, primero que nada, es un distrito muy joven. Ustedes saben que apenas tenemos treinta años. Nosotros éramos parte del partido de San Vicente cuando se dividió en la época del doctor (Eduardo) Duhalde. Pasamos a ser un distrito con bastantes hectáreas de tierra. Hoy, Guernica, que es la localidad cabecera de Presidente Perón, tiene 24 barrios populares y tiene 16 countries. En este distrito está todo por hacerse. Hemos trabajado mucho los últimos cuatro años de nuestra gestión para traer obras al distrito y hemos traído más de 60 obras. Hemos trabajado mucho para tener a futuro un parque industrial, y en eso seguimos trabajando.

Pero siempre, siempre, en un distrito que recién está despegando, en un distrito que tiene todo por hacerse, por supuesto, uno necesita la mano de la Provincia pero (también) la mano de la Nación. Hay un gobierno nacional que no se digna a dar una mano a ningún distrito. No todos están en las mismas condiciones. Yo creo que es justo para todos que el Estado siempre se ocupe de algunas políticas que favorezcan. Hoy no puedo decir que veo alguna política. Porque no he tenido todavía la suerte de que me llamen de algún ministerio y me digan “Esto es posible”. Hasta ahora solamente me contestaron “No hay nadie”, “No hay director”, “No hay representante”, “No esto”, “No lo otro”, “No lo otro”.

Espero, como ciudadana argentina, que en el futuro (no muy lejano, porque ya pasamos muchos meses sin ninguna política por parte del Estado nacional) nos llamen a los intendentes, que tengan en cuenta que somos una cara visible para todos los vecinos, que caminen el conurbano y que entiendan lo que es nuestro país. Un país hermoso, con mucha gente que tiene muchas ganas de trabajar y progresar. Pero le tienen que dar la posibilidad, empezando por darles un sueldo digno, y no como está pasando ahora, lo vuelvo a repetir, que ni siquiera quieren convalidar los convenios colectivos de trabajo. La verdad que es terrible que a los empresarios les den la libertad de cobrar lo que quieren pero que a los obreros no le permitan tener un sueldo digno. Lo único que se ve, lamentablemente, es que va a haber gente rica y mucha gente pobre. Eso no lo queremos para nuestro país.

–¿Cómo ha aumentado la demanda hacia el municipio en diferentes aspectos, desde la salud a la asistencia en general?

La demanda es mucho más grande que antes. Porque si uno va a Acción Social, hoy la demanda es más grande, en el pedido de ayuda con mercadería para un montón de gente que hoy no encuentra la changa que tenía antes.

Cuando todos nos empobrecemos, si la clase media está mal, por supuesto que no hay más trabajo para el plomero, no hay trabajo para el techista, no hay trabajo para el albañil, no hay trabajo para el jardinero, no hay trabajo para nadie. Y eso es lo que está pasando en este momento, lamentablemente. Entonces todo se agudiza.

Cuando el Estado achica y despide empleados de la Anses y despide empleados en la Andis y por ahí va a despedir, entiendo yo, un montón de empleados en el ferrocarril Roca, y deja a muchos pueblos sin la posibilidad de que ese tren que pasaba vuelva a pasar, está dejando miles y miles de familias en la calle. Entonces, siempre la demanda va a ser más grave en este momento si este tipo de cosas siguen pasando.