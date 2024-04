-Este fin de semana, el gobernador Axel Kicillof inauguró la ampliación de la Sala de Monitoreo de Cámaras de Seguridad, visitó la obra de ampliación del Hospital Municipal, los avances en el SUM del barrio El Molino y las 35 viviendas que se están realizando en el barrio Lafuente. ¿Hoy, más que nunca, es fundamental la presencia del gobierno bonaerense en la gestión municipal?

Es muy importante que el gobernador y su gabinete hayan venido a Benito Juárez, nos sentimos muy acompañados. La ciudad creció mucho en calidad de vida con luces LED, cordón cuneta, asfalto, cloaca y gas, y todo lo hicimos con fondos de la Provincia, con muy pocos recursos de la Municipalidad.

-A diferencia del gobierno nacional que ha decidido frenar la obra pública. En este contexto tan complejo, ¿nota que los vecinos tocan la puerta de la Municipalidad con más frecuencia para solicitar asistencia?

Con el gobierno nacional se están complicando mucho las cosas, más en el interior. Nosotros queremos que el Presidente esté los cuatro años y haga las cosas lo mejor posible, pero indudablemente, se levanta de mal humor y toma decisiones que perjudican a los argentinos. Mientras cierran Pymes, aumentan la luz y el gas, suben los medicamentos y los combustibles, compra aviones de 1980 sin ninguna necesidad de tener esa chatarra, en lugar de estar invirtiendo ese dinero en salud, universidades o en los jubilados.

En cambio, Axel nos está dando respuestas, da la cara, recorre la provincia como si estuviese candidateándose como gobernador y ya ganó, sigue escuchando a todos los intendentes y ese no es un tema menor.

-¿Hoy es el máximo referente que tiene el peronismo a nivel nacional?

Por suerte el peronismo tiene a muchos candidatos formados y Axel es uno. Nosotros, los intendentes, estamos totalmente convencidos de esto, hemos tenido reuniones y opinamos que es uno de los referentes que se merece ser candidato. Con el gobernador no lo hemos hablando, pero los dirigentes que estamos al frente de los municipios consideramos que es el hombre que tiene las condiciones para ser postulante a la Presidencia. Lo vemos como candidato en el futuro.

-¿Le preocupa el fuego cruzado dentro de Unión por la Patria?

Si, me preocupa, pero la comunidad ve quién es quién. Hay algunos dirigentes, como Guillermo Moreno, que deberían jubilarse o quedarse calladitos porque nuestro gobernador no se merece las críticas que le hacen. Desconozco el motivo por el cual quieren contrarrestar la gran gestión que está haciendo Axel.

-¿Coincide, entonces, con el ministro Andrés Larroque en que dentro del espacio hay quienes “conspiran” contra el gobernador?

Sí, pero francamente no representen mucho al peronismo, no van a hacerle perder una elección a Axel, no suman tanta gente para poder convencer, pero duele cuando critican a una persona que trabaja y tiene compromiso.

-¿Y qué piensa de las críticas que vienen desde La Cámpora?

Son chicos que yo respeto, pero me preocupa que lo critiquen a Axel porque no se lo merece. Si el peronismo quiere volver a ser gobierno tienen que alinearse y acompañar a la conducción. Nosotros queremos que el candidato sea Axel, pero hay que ver si él quiere serlo. Pero, reitero, no se merece estas críticas.