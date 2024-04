–Blanca, ¿cómo está el peronismo? ¿Cómo lo ve? ¿Lo ve muy dividido? ¿Lo ve haciendo un mea culpa? ¿Lo ve organizándose?

Yo siento que, más allá de que pueda organizarse o no, todos saben bien que cada uno tendrá que revisar lo que hizo en su vida y qué hicimos cada uno de malo para que tengamos un gobierno de ultraderecha.

Creo que no supimos explicarle a una cantidad enorme de gente joven qué es la ultraderecha. Y me parece a mí que hay que revisar todas las políticas, sentados a una mesa, sin señalar a nadie. Y creo que todos sabemos qué es lo que nos hizo daño y qué es lo que no nos hizo daño. Entonces eso hay que revisarlo muy bien. Porque las propuestas a futuro tienen que ser no solamente volver al peronismo por volver, sino volver a las políticas sanas que tenía el peronismo. Saber que hay que fomentar el trabajo y la industria, pero saber que cada ciudadano tiene una responsabilidad en cuanto a eso.

Si vamos a hablar en general de las políticas que necesitamos en este país, tenemos que sanear muchas cosas. Por ahí había mucho entusiasmo, pero no nos dimos cuenta de que había un montón de gente a la que por ahí no le gustaban. Tiene que ser algo más general y que conforme a todos los sectores, por supuesto, buscando siempre el crecimiento de todos los ciudadanos, y por supuesto el crecimiento de nuestro país.

Creo que tenemos un país hermoso y con todas las posibilidades turísticas, pero también con todas las posibilidades en cuanto al petróleo, en cuanto al gas, en cuanto al litio, la siembra, la minería. Es muy rico nuestro país. Nos tienen que dejar alguna vez los poderosos desarrollarlo como corresponde. Pero tenemos que tener esa mirada permanente.

–¿Considera que esto la alternativa va de la mano del peronismo o de una coalición que integre distintas fuerzas con un pensamiento similar, por lo menos en algunos puntos?

Yo creo que falta mucho tiempo para madurar un montón de cosas. Creo que vamos a tener una visión más correcta dentro de un tiempo. Yo deseo de todo corazón que haya distintas fuerzas que piensen en un futuro mejor para nuestro país.

Por supuesto, soy peronista, pero hace muchos años que acompaño a Sergio Massa. Tuvo una gran oportunidad que creo que todos los peronistas no supimos aprovechar. Cada uno se hará cargo de la cuota que le faltó en esta oportunidad, porque seguramente algunas cosas no hicimos bien. Entonces, que cada uno se haga responsable, que se siente en silencio consigo mismo y que piense: “¿Por qué no hice más en el momento en que lo tenía que hacer?”.

–El masismo recuerda que estuvieron a tres puntos de lograr la presidencia y, por otra parte, también recuerda que, en el contexto en que se encontraba Sergio Massa, se logró una elección que permitió llenar las cámaras de diputados y senadores a nivel nacional y en cada provincia. ¿Considera que eso, a lo mejor, no es reconocido en su justa medida?

Yo creo que Sergio hizo un gran trabajo. Creo que se animó a hacer lo que muchos no se animaban a hacer, que es tomar las riendas de la economía en uno de los peores momentos. Una de las primeras cosas que dije cuando él se animó a tomar el Ministerio de Economía fue que no tenía el tiempo suficiente para, sin castigar a la población, hacer crecer el país como nos merecíamos. Por eso creo que tenía que tener la oportunidad de ser presidente.

Bueno, las cosas pasan por algo: no se pudo. Creo que hay que trabajar muy seriamente para que lo que venga en el futuro, que todavía no está muy claro para todos, sea algo mejor para nuestro país. Sabemos todos perfectamente que de la mano de la ultraderecha, desgraciadamente, los argentinos no vamos a encontrar el futuro, porque hoy lo único que se ve son recortes, pero por lo menos yo no veo cómo vamos a salir de esto. Y la verdad que creo que los argentinos no podemos esperar veinte años para ver una mejora. Se nos van generaciones en veinte años.

Así que yo espero que todos los partidos que existen en este país encuentren la manera de ir todos unidos a un futuro distinto. No es bueno lo que nos está pasando, y no tenemos tiempo para esperar veinte, treinta o cuarenta años para ser Suiza o no sé qué otro país que nos dicen que podemos ser. No hay tiempo para eso. Hay que hacerlo más rápido.