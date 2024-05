Subastarán portada original de "Harry Potter y la piedra filosofal"

La novela de J.K. Rowling de 1997 "Harry Potter y la piedra filosofal" fue el comienzo de lo que se convertiría en un fenómeno mundial. Ahora sale a la venta la ilustración original de la primera edición del libro.

Se espera que se venda por hasta US$ 600.000 en una subasta que se llevará a cabo el próximo mes, el valor de preventa más alto jamás otorgado a un artículo relacionado con Harry Potter, según la casa de subastas Sotheby's.

La portada en acuarela fue creada por el autor e ilustrador Thomas Taylor.

La imagen muestra al joven mago Harry Potter, con su inconfundible cabello castaño oscuro, gafas redondas y una cicatriz en forma de rayo, listo para abordar el tren Hogwarts Express para su primer viaje al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería.

La portada de Taylor se utilizó en varias versiones traducidas del libro, dijo la casa de subastas. Sin embargo, no se utilizó para la edición estadounidense del libro, que se publicó con el título "Harry Potter and the Sorcerer’s Stone".

Cuando la ilustración salió a subasta por primera vez en Sotheby's en Londres en 2001, se vendió por alrededor de cuatro veces su precio de venta estimado, por un récord de £85.750 (alrededor de US$ 106.000), de acuerdo con un comunicado de prensa de Sotheby's publicado el jueves.

En junio, "más de 20 años después, la ilustración original regresa a la subasta lista no solo para superar con creces el valor que vendió anteriormente, sino también para establecer potencialmente un nuevo récord de subasta para cualquier artículo relacionado con Harry Potter", dijo la casa de subastas en la liberación.

El récord de un artículo relacionado con la serie de libros lo ostenta actualmente una primera edición sin firmar de “Harry Potter y la piedra filosofal”, que se vendió por US$ 421.000 en Heritage Auctions en Dallas, Texas, en 2021, según Sotheby's.

Taylor, que entonces tenía sólo 23 años, creó la imagen de portada original en dos días, según Sotheby's.

En el momento de la publicación del libro, Taylor trabajaba en una librería, donde sus colegas informaban a los clientes que su librero local era el ilustrador de la novela de gran venta, asegura Sotheby's.

La ilustración se ofrecerá el 26 de junio en Sotheby’s de Nueva York junto con otras obras de la literatura inglesa y americana.

La casa de subastas ofrecerá entonces uno de los manuscritos originales escritos a mano por Rowling para su libro de 2007 “Los cuentos de Beedle el bardo”, el 10 de julio.

El manuscrito es uno de los seis escritos a mano por la autora británica que originalmente estaban destinados a ser obsequios para personas estrechamente relacionadas con la publicación de "Harry Potter", según el comunicado.

Tanto la ilustración como el manuscrito serán expuestos en Sotheby’s de Nueva York entre el 21 y el 25 de junio. (CNÑ)