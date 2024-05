El presidente Javier Milei brindó un reportaje a la BBC, en el cual se refirió a la Guerra de Malvinas. En ese marco, ratificó su admiración por Margaret Thatcher. "Hubo una guerra y a nosotros nos tocó perder", sostuvo acerca del conflicto bélico.

Tras ello, el alcalde de Pehuajó, Pablo Zurro, lo cruzó desde X: "Vistas las declaraciones brutales de Milei, quiero decirle al Sr. Presidente que los libros no muerden, Thatcher no es un ídolo, no es una estadista, Thatcher es una asesina que mató a 323 argentinos que estaban en el Belgrano fuera del área de exclusión".

"Nunca nadie cambia de hinchar por un equipo de fútbol, nunca ningún argentino de bien, señor Presidente, cambia la bandera", agregó.

"Senadores de la patria, hay siete de Libertad Avanza, a los restantes 65, no tienen ningún motivo para votar la ley bases, ninguno. ¿Le van a dar más poder? ¿Le van a dar poder indefinido? ¿Le van a dar el poder total a esta persona, que dice que su ídolo es Thatcher? ¿A esta persona que está hambreando el pueblo argentino?. A los 65 Senadores que no son de libertad avance, 1, 2, 3, los que fueran que voten la ley base, van a ser catalogados en la historia de la Argentina como traidores a la patria", agregó en torno al tratamiento que el Senado dará a dicho proyecto que ya cuenta con el visto bueno de Diputados.

"Única bandera, senadores, piensen, piensen, no se dejen influenciar, por no decir otras cosas, los estamos esperando, todo el pueblo argentino está esperando que ustedes, los 65, tengan un momento de grandeza, un momento de valentía, un momento de sensatez, un momento de lo que espera el pueblo de ustedes, no traicionen a la patria", pidió.