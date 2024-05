Referentes feministas y sindicalistas resaltaron la relevancia de las coberturas de la agencia Télam en el desarrollo de los feminismos populares en Argentina y destacaron la necesidad de “unificar luchas” para hacer frente a un gobierno que “atenta contra los derechos” de toda la clase trabajadora y particularmente de las mujeres y diversidades, al tiempo que llamaron a adherir al paro general del jueves.

Fue en el marco del panel “La deuda es con nosotras y nosotres” que tuvo lugar en uno de los acampes que llevan adelante trabajadores de la agencia pública de noticias en Bolívar 531, organizado por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), trabajadoras de Télam y el colectivo Ni Una Menos, en el que participaron también referentes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la CTA-Autónoma, la CGT y Conadu.

“Luego del estallido del Ni Una Menos y cuando empezamos a organizarnos, los medios de comunicación concentrados comenzaron a hacer una campaña de boicot: las feministas empezaron a hacer política, a hablar de salario, de trabajo comunitario, de que no se puede salir de la violencia sin autonomía económica. Entonces empezaron a silenciarnos, las marchas no las cubrían. Y Télam siempre estuvo ahí”, sostuvo en su intervención la socióloga e integrante de Ni Una Menos, Luci Cavallero.

Las expositoras coincidieron en afirmar que uno de los principales focos de ataque de las políticas neoliberales del gobierno nacional encabezado por el presidente Javier Milei -que busca estabilizar a través de la Ley de Bases y el DNU 70/2023- son las mujeres y diversidades.

El rol de Télam

En ese marco advirtieron sobre la importancia simbólica del ataque a la agencia Télam, al mantener dispensados a sus trabajadores desde hace 64 días con las sedes valladas y su portal de noticias y cablera “en reconstrucción”, cuyas coberturas acompañaron el movimiento feminista y las causas sociales a lo largo de los años.

“El primer cable para las manifestaciones del 8 de marzo o del 3 de junio lo hace siempre Télam. Por eso la vamos a defender. No hay una causa más feminista que defender a Télam”, agregó Cavallero.

Durante la charla-debate tuvo lugar una exposición manual de fotos y notas dentro de la agenda de géneros elaboradas por periodistas de la agencia pública y un video que condensó coberturas y testimonios brindados a Télam, mientras la cantante Yoli Campos musicalizó el evento.

“Muchas compañeras que estaban en la sección Sociedad de la agencia que cubrían esta agenda de géneros fueron despedidas en el 2018. Cuando ganamos ese conflicto pudimos tener a nuestra primera editora de género que fue Silvina Molina, una referencia para todas nosotras. Permitió trabajar de manera transversal los distintos contenidos que se vieron en la agencia”, compartió Carla Gaudensi, secretaria general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren), secretaria adjunta de Sipreba y trabajadora de Télam.

En el evento también se homenajeó a la reportera gráfica y trabajadora de Télam Luciana Granovsky, al cumplirse un año de “su paso a otra vida”, tal como lo recordó Gaudensi, y la imagen de ella sosteniendo a su hija en brazos en el marco de la lucha en defensa de Télam en el 2018 acompañó toda la jornada.

A lo largo de las intervenciones, las expositoras reconocieron que un “gran tesoro del movimiento fue poder mezclar feminismo y sindicalismo” y resaltaron que existe una “deuda con nosotras y nosotres”.

“Muchas de nosotras y nosotres nacemos desde el descarte de un sistema capitalista, patriarcal, machista. Empezamos a organizar otras formas de trabajo, cuidándonos entre nosotros. Luchamos contra una estigmatización muy grande porque nuestro trabajo no era reconocido. Para mí y mis compañeros de la economía popular fue un orgullo cuando pudimos construir la consigna ‘la deuda es con nosotres’ y fue abrazada por las centrales y Ni una menos”, sostuvo Dina Sánchez, secretaria general adjunta de la UTEP.

El pago al FMI y la Ley Bases

Desde el 2018, las movilizaciones feministas en Argentina pusieron el foco en la deuda contraída por el gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“El macrismo quiso dar de baja las moratorias previsionales. Es una medida que el FMI pide desde el 2018. La deuda quieren pagarla con trabajo feminizado, no reconociendo el trabajo que hicimos en el pasado”, sostuvo Cavallero.

En este sentido, hizo una comparación con la situación actual, en la que el gobierno propone en la Ley de Bases eliminar las moratorias previsionales que permiten que las personas que trabajaron de forma informal a lo largo de su vida y/o trabajaron en el cuidado y sostenimiento de sus hogares puedan acceder a una jubilación.

“Ellos nos deben a nosotras el reconocimiento del trabajo comunitario, acceso a la vivienda digna, salarios dignos. No nosotras a ellos. La deuda se paga a costa de nuestros cuerpos, de nuestros territorios”, subrayó Cavallero.

Para Leonor Cruz, secretaria de Géneros y Diversidades de CTA-Autónoma, la consigna “la deuda es con nosotres” se puede ver en que “las compañeras no comen en su casa sino con sus hijos en comedores y merenderos”, en que “compañeras de la diversidad todavía no pudieron salir de la calle” o en que “la mayoría de nuestras compañeras no van a llegar a jubilarse porque así lo dispuso este gobierno”.

“Cuando las sindicalistas ingresamos en el feminismo empezamos a discutir eso que se hacía en el comedor y merendero, el maravilloso acto de amor de dar comida a los pibes y pibas. Las mujeres generaron siempre la riqueza de este país y ahora nos dicen que ‘volvamos a trabajar’. Trabajo tenemos, señores, lo que no hacen es pagarnos por ese trabajo”, subrayó.

El recuerdo de Evita

En el marco de los 105 años desde el nacimiento de Eva Perón, Maia Volcovinsky, co-secretaria de Derechos Humanos de la CGT y secretaria general adjunta de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, consideró que a “Evita”, al igual que a las mujeres que luchan, las mueve la injusticia.

“Estamos haciendo grandes movimientos de diques de contención de esta avalancha. Pero tengo una fe enorme en lo que estamos haciendo. Lo que más hace falta poner en la mesa es nuestra voz”, consideró.

En este sentido, destacó las movilizaciones que se llevaron adelante este año como contraofensiva a las políticas del gobierno, como la concentración en Tribunales y el paro de la CGT, la marcha del 24 de marzo, la Marcha Federal Universitaria y la movilización del 1° de mayo.

“La universidad que queremos es inseparable del país que anhelamos. Eso fue la demostración de la marcha multitudinaria del martes 23. Tocó una fibra de la sociedad argentina que es la educación como derecho”, compartió Emilia Trabucco, coordinadora del área de universidad género y trabajo del Instituto de Estudios y Capacitación (IEC-Conadu), para quien los feminismos populares “tienen mucho para decir” en este momento. “Si tocan a una, respondemos todes. Esa frase la tenemos que hacer carne. Tenemos que defender a Télam, a las trabajadoras del Estado, a las de la economía popular. Este gobierno nos elige como enemigues: es importante salir de lo corporativo y unificar las luchas. Acá se está jugando el retroceso de derechos y conquistas”, cerró Sánchez y llamó a adherir al paro del próximo jueves 9 de mayo, al igual que el resto de sus compañeras.

